Ivan Hašek, tak už? Vedení fotbalu by mělo jmenovat kouče a jeho tým

Ivan Hašek, hlavní trenér.

Jaroslav Köstl, asistent na plný úvazek.

Jaroslav Veselý, asistent na poloviční úvazek.

Vojtěch Mareček, trenér brankářů na plný úvazek.

Radek Černý, trenér brankářů na poloviční úvazek.

Vedení fotbalové asociace na čtvrtečním jednání bude posuzovat návrh pracovní skupiny, která od poloviny listopadu hledá nástupce Jaroslava Šilhavého.

Předseda Petr Fousek, místopředsedové Jan Richter s Jiřím Šidliákem, člen výkonného výboru za profesionální fotbal a šéf plzeňského klubu Adolf Šádek a technický ředitel asociace Erich Brabec podle dostupných informací dospěli ve svém poslání do finále.

Teď už jen záleží, jestli jejich kolegové z výkonného výboru, který má celkem dvanáct členů, budou s jejich návrhem na obsazení realizačního týmu souhlasit. Lze očekávat, že ano.

V souvislosti s pozicí manažera se mluví o někdejším reprezentantovi Pavlu Nedvědovi. Byl by spíš jakýmsi ambasadorem národního týmu, administrativní záležitosti by řešil především Michal Černý, dosud manažer jedenadvacítky.

Vedení asociace se naposledy sešlo před necelým měsícem 7. prosince. Haška mohlo jmenovat na mimořádném zasedání 12. prosince, v předvečer však bylo jednání zrušeno. Oficiálně kvůli tomu, že se několik členů výkonného výboru omluvilo. Neoficiální informace však mluví o některých názorových neshodách, byť ne vyloženě kvůli Haškovi.

Jednání nešlo ani odložit na další dny, protože předseda Fousek by z osobních důvodů nemohl být přítomen.

Během druhé poloviny prosince tak byl prostor řešit další detaily i složení realizačního týmu, který by měl být na čtvrtečním jednání schválen kompletní.

„Všichni samozřejmě víme, že ty události v prosinci pro veřejnost nebyly dobrým signálem. Poskytlo to prostor pro neuvěřitelné mediální spekulace, v mnoha ohledech zcela nepodložené,“ prohlásil místopředseda asociace Šidliák.

„Ale nelze to dál odkládat, protože nový realizační tým musí začít pracovat. Nepochybuji, že takto k tomu při rozhodování přistoupí i všichni kolegové z výkonného výboru.“

Národní mužstvo nemá trenéra od 20. listopadu. Po závěrečném utkání kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2024 proti Moldavsku (3:0) kouč Šilhavý oznámil, že dál pokračovat nehodlá.

Po předchozí úpravě měl kontrakt jen do konce listopadu s tím, že pokud by měl pokračovat až do mistrovství Evropy, museli by s tím souhlasit on i výkonný výbor. Od vedení asociace po několika zakopnutích v kvalifikaci však necítil důvěru.

Od 21. listopadu pracovní skupina v čele s předsedou Fouskem nového trenéra řešila. Adepty rozdělila do čtyř linií. V první měla trenéry, kteří jsou pod smlouvou asociace. Pak trenéry ligových klubů, trenéry bez angažmá a zahraniční kandidáty. „Postupně jsme na jednáních pracovní skupiny seznam zužovali,“ řekl Fousek.

Šedesátiletý Hašek byl od začátku favoritem. Má zkušenosti, renomé, jako někdejší špičkový fotbalista i přirozený respekt. V zahraničí působil jako hráč i jako trenér, byť při svých posledních štacích v arabském světě příliš úspěšný nebyl.

Čtyřiatřicetiletý Köstl je věrným asistentem slávistického kouče Jindřicha Trpišovského. Už před deseti lety společně působili ve Viktorii Žižkov, poté v Liberci a od roku 2017 jsou ve Slavii.

Dlouholetý vztah se však zřejmě vyčerpal, vzájemně se už neobohacují. Jeho příchod k národnímu mužstvu je elegantním řešením pro všechny.

„Jarda se toho spoustu naučil a už dřív jsme se bavili o tom, že má ambici jít vlastní cestou. Čeká na správný čas i příležitost. Chci jen říct, že mezi námi nejsou žádné neshody, jak se prý někde píše. Známe se dlouho a opravdu je možné, že se blíží doba, kdy od nás odejde,“ říkal Trpišovský v prosinci po posledním zápase podzimní sezony.

Veselý je hlavním koučem Bohemians necelé dva roky, předtím v klubu dělal asistenta Luďku Klusáčkovi. Tým dovedl do evropských pohárů, v nichž Bohemians hráli naposledy v roce 1987. Šestačtyřicetiletého kouče klub k národnímu mužstvu bude uvolňovat během reprezentačních srazů.

Mareček pracuje na asociaci, je koordinátorem vzdělávání licencí Trenér brankářů UEFA. Jako gólman působil v Liberci, ale ligu si nezachytal. Poté jako trenér brankářů byl u mládežnických reprezentací či ve sparťanské rezervě.

Černý je jediným mužem ze Šilhavého užšího realizačního týmu, který by měl pokračovat.

Někdejší gólman Slavie a národního mužstva tři roky působil v Tottenhamu v Premier League, další roky v Anglii strávil v Queens Park Rangers. Aktivní kariéru ukončil v roce 2014 ve Slavii. O rok později v Edenu nastoupil do pozice trenéra brankářů, kterou v klubu vykonává dodnes právě souběžně s prací u reprezentace.