Profil Ivana Haška. Reprezentaci šéfoval jako kapitán, teď se stal jejím trenérem

Hašek jednou v rozhovoru pro iDNES.cz prohlásil: „Neznám nikoho z trenérů, který by nechtěl vést reprezentaci země, z níž pochází.“

Na klubové úrovni působil v šesti zemích, z reprezentací vedl jen Libanon, když nepočítáme jeho tříměsíční záskok u českého mužstva na podzim 2009, kdy se do role kouče jako předseda asociace sám jmenoval.

Právě na Blízkém východě strávil většinu z posledních dvaceti let. Kritiku, že trenérsky stagnoval, odmítá.

„Asi bych tam tak dlouho netrénoval, pokud bych nebyl úspěšný. Když úspěšný nejste, podíváte se tam jen jednou, pak už nabídka nepřijde,“ prohlásil po čtvrtečním jmenování v sídle asociace v Praze na Strahově.

Kdo je Ivan Hašek?

Někdejší vynikající záložník, kapitán reprezentace, Fotbalista roku z let 1987 a 1988, účastník mistrovství světa 1990 v Itálii.

Většinu úspěšné kariéry strávil ve Spartě, v jejím prvoligovém mužstvu hrál od osmnácti let a získal s ním osm mistrovských titulů.

Ivan Hašek Narozen 6. září 1963 Hráčská kariéra: Nymburk (1970 – 1977), Sparta (1977 – 1990), Štrasburk (1990 – 1994), Sanfrecce Hirošima (1994 – 1995), United Ičihara (1995 – 1996), Sparta (1996 – 1997) Dal 112 ligových gólů (Sparta 63, Hirošima 30, Ičihara 12, Štrasburk 7) Reprezentace Československo: 1984–1993 (55/5)

Česko: 1994 (1/0) Hráčské úspěchy: Fotbalista Československa 1987 a 1988, čtvrtfinále mistrovství světa 1990 v Itálii, šestinásobný mistr Československé ligy, dvojnásobný mistr české ligy Trenérská kariéra: Sparta (1999 – 2001), Štrasburk (2001 – 2003), Vissel Kóbe (2003 – 2005), al-Wasl (2005 – 2006), St. Étienne (2006 – 2007), Šabah al-Ahlí (2007 – 2009), česká reprezentace (2009), Šabah al-Ahlí (2011), al-Hilál Rijád (2012), Qatar SC Dauhá (2014), FC Fudžarja (2014 - 2016), Emirates Club (2016 – 2017), FC Fudžarja (2018 – 2019), reprezentace Libanonu (2021 – 2022) Trenérské úspěchy: mistr české ligy 1999/2000 a 2000/2001, mistr ligy Spojených arabských emirátů (2008/2009), Pohár saúdského korunního prince (2011/2012)

V zahraničí nastupoval čtyři roky za Štrasburk a poté byl v Japonsku. Kariéru ukončil na podzim 1997 ve Spartě po vyřazení v domácím poháru na hřišti tehdejší třetiligové Mladé Boleslavi.

Vystudovaný právník poté působil na asociaci ve funkci svazového generálního sekretáře. Netajil se však tím, že mnohem víc ho to táhne k trenérské práci.

Proto v létě 1999 přijal trenérskou nabídku Sparty. Stalo se tak po odchodu majitelů z košických železáren, kteří klub prodali vydavatelství Vltava - Labe - Press, za nímž stál německý podnikatel Axel Diekmann a řídil ho Vlastimil Košťál.

Hašek vydržel dvě sezony, v obou Sparta suverénně vyhrála domácí soutěž a pokaždé hrála Ligu mistrů. V létě 2001 smlouvu už neprodloužil a zamířil do francouzského Štrasburku, kde pobyl další dva roky. Zároveň od roku 1999 působil jako asistent reprezentačního trenéra Jozefa Chovance.

„V dnešní době mají trenéři k dispozici o svých hráčích i o těch soupeřových veškerá data. Když jsem jako trenér začínal já, vystřihoval jsem si z novin sestavy a statistiky jsem si dělal sám. I ve Francii. O každém týmy jsem měl několik papírů,“ vzpomínal Hašek.

Koncem roku 2004 ho oslovil nový sparťanský majitel Daniel Křetínský, který nebyl spokojen s prací kouče Františka Straky. Hašek však tenkrát odmítl, protože chtěl dál trénovat v zahraničí.

Ze Štrasburku šel do Spojených arabských emirátů. Po roce se zase vrátil do Francie, kde jednu sezonu vedl populární St. Étienne. Obsadil s ním jedenácté místo. Následně znovu zamířil do Emirátů.

V červenci 2008 byl prvním kandidátem na trenéra národního mužstva po odchodu Karla Brücknera. Ale s tehdejším faktickým šéfem asociace Košťálem se nedohodl. „Za současné situace by to nebylo ideální,“ říkal Hašek.

Tenkrát totiž se svazovým vedením neměl nejlepší vztahy kvůli prohraným volbám z roku 2005, kdy kandidoval na předsedu. „Akceptuji výsledky demokratické volby, jakou bylo zvoleno současné vedení svazu, ale můj příchod na Strahov by nebyl přínosem pro nikoho,“ vysvětloval tenkrát.

Zůstal v Emirátech v klubu al-Ahlí, ale zanedlouho byl doma zpátky. V roce 2009 se znovu ucházel o post předsedy asociace a tentokrát na valné hromadě uspěl.

Jeho prvním úkolem bylo najít nového trenéra pro národní mužstvo. Petr Rada kvůli špatně se vyvíjející kvalifikaci o postup na MS 2010 byl ještě starým vedením odvolán, na jeden přípravný zápas s Maltou převzal tým Straka.

Hašek chtěl k národnímu mužstvu svého kamaráda a bývalého asistenta Karla Jarolíma, jenž se Slavií obhájil titul. Ale ten odmítl a zůstal v klubu.

Na závěr kvalifikaci si tedy na lavičku Hašek sedl sám, po dvou remízách (na Slovensku a se Severním Irskem) a dvou výhrách (San Marino a Polsko) se však Česko mezi dva postupující ze skupiny neprobilo, skončilo až za Slovenskem a Slovinskem.

Hašek si poté k národnímu týmu prosadil bývalého spoluhráče a dosavadního asistenta Michala Bílka. Sám úřadoval ze Strahova. Po dvou letech v červnu 2011 v polovině mandátu však z pozice předsedy asociace odstoupil. Mnozí jeho podporovatelé to brali jako zradu.

„Má mise je u konce. Doufám, že svaz nechávám v lepším světle, než když jsem ho před dvěma lety přebíral. Z mělčin se český fotbal dostal zpět na širé moře. A já jdu nyní zpět tam, kam patřím - do vachrlaté trenérské bárky. Čeká na mě mise v arabském klubu al-Ahlí,“ oznámil na závěr valné hromady.

Nový trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek.

Od té doby působil jen na Blízkém východě. V klubech ve Spojených arabských emirátech, v Kataru, v Saúdské Arábii a naposled vedl reprezentaci Libanonu.

Jeho nedávná angažmá nebyla příliš úspěšná, většinu z nich opouštěl předčasně. K Libanonu přišel před závěrečnou fázi kvalifikace o postup na MS 2022 v Kataru. Z deseti zápasů vyhrál tým jen jediný a v šestičlenné skupině skončil poslední. Poslední zápas koučoval v březnu 2022 v Íránu.

„Byl jsem v nejúspěšnějším a nejlepším klubu v celé Asii a můj největší majstrštyk bylo zachránit kluby, které byly úplně rozbité a hráči měli psychiku na nule. To je kolikrát lepší než vyhrát titul. Reprezentaci teď beru jako obrovskou výzvu, na kterou si věřím. Pokud by to tak nebylo, nesedím tady,“ zdůraznil ve čtvrtek odpoledne po svém jmenování.