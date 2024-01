S Trpišovským jsme zašli až na nejzazší mez. Šéf fotbalu o výběru trenéra

Fousek se svými kolegy z užšího vedení asociace vybíral kouče od 21. listopadu.

Tehdy Haškův předchůdce Jaroslav Šilhavý dovedl národní mužstvo na mistrovství Evropy a poté oznámil, že už ve funkci pokračovat nehodlá.

„Že by reprezentaci vedl cizinec, to jsme zavrhli,“ prohlásil Fousek.

Proč?

Chtěli jsme jít dál českou cestu, zůstat u české školy. Cizinec dosud národní mužstvo netrénoval. Česká mentalita je zvláštní, potřebuje porozumění. A další důvody byly ekonomické.

Kandidáta jste nevybrali ani mezi trenéry mládežnických reprezentací, kteří mají smlouvu s asociací. Jak jste hledali dál?

Jednali jsme se Slavií i agentem Jiřím Müllerem o Jindřichovi Trpišovském. Opakovaně. Trenér Trpišovský má renomé, úspěchy. Bohužel, Slavia ho uvolnit nechtěla. Jak jste asi vytušili z vyjádření předsedy Tvrdíka, šli jsme za nejzazší možnou mez, pro jeho získání jsme udělali všechno. U ostatních kandidátů naše snaha tak daleko nezašla.

Sáhli jste po Haškovi, který je necelé dva roky bez angažmá. Proč on?

Vedle něj jsme jednali i s Víťou Lavičkou a Michalem Bílkem, ale pracovní skupina se jednoznačně shodla na Ivanu Haškovi. A to zejména díky jeho lidským zkušenostem, hráčským zkušenostem, trenérským úspěchům a zkušeností z reprezentace i ze zahraničí. Jeho realizační tým je fundovaný, silný a kompetentní.

Předseda fotbalové asociace Petr Fousek.

Ale chybí vám manažer, další důležitý člověk ve vedení reprezentace. Pavel Nedvěd těsně před schválení výkonným výborem funkci odmítl. Jak budete postupovat dál?

Když jsme hledali trenéra, zároveň jsme si vytyčili, že na pozici manažera oslovíme právě Pavla, ikonu českého fotbalu. Pro tu roli měl všechny předpoklady, nabídli jsme mu nadstandardní podmínky, jednali korektně. Je hrubá lež, že naše nabídka byla pro něj dehonestující, jak jsem si někde přečetl. Víme, o koho jsme se ucházeli. Mrzí nás, že Pavel odmítl, ale musíme to respektovat. My jako pracovní skupina máme pověření od výkonného výboru, abychom se výběrem manažera dal zabývali.

Nový trenér Hašek naznačil, že by rád na této pozici viděl někdejší úspěšné reprezentanty Šmicera, Čecha či Poborského. Vy také?

Dodržíme stejný princip jako s výběrem trenéra a dokud nebude jasno, nebudeme o jménech spekulovat. Nechceme nic protahovat, do konce ledna tu pozici chceme obsadit.

Jaké předpoklady nový manažer musí mít?

Vnímáme, že je tu objednávka na to, aby to bylo velké jméno. Za druhé za velkým jménem musí být pracovitost a znalost problematiky. Nemůže to být jen tvář. A taky potřebujeme, aby utužil u reprezentace disciplínu.

Trenéra jste řešili od 21. listopadu, jmenovat ho chtěli už v první polovině prosince. Neztratili jste příliš času? Euro startuje už za 162 dnů, v březnu jsou na programy dva přípravné zápasy.

Nelze si myslet, že když 20. listopadu odehrajeme v kvalifikaci poslední zápas a po něm trenér odstoupí, že hned budeme mít nového. Rozdíl několika dnů od prosince nevidím jako dramatický. A taky to není tak, že by Ivan Hašek začala teprve pracovat. I když ještě nemáme manažera, tak zabezpečení přípravy na Euro, zázemí v Německu, přátelské zápasy, kemp na Euru, soustředění v Rakousku i další záležitosti máme na asociaci rozdělené.

Jakou koncepci nový trenér výkonnému výboru představil?

Ta koncepce spočívá v dlouhodobém horizontu. Český fotbal má nepochybně obrovský potenciál, který my sami někdy ani nevnímáme. V rámci českého rybníku jsme soustředění jen na některé věci. Pro stromy nevidíme les. Ale můžu vás ujistit, že v zahraničí má český fotbal renomé, zvuk a jeho úspěchy jsou velmi dobře vnímány. Jsme jedna z mála zemí, která po postoupila na Euro poosmé za sebou. Koncepce spočívá ve využití toho potenciálu. Nechtěli jsme trenéra jen pro nejbližší Euro, i když si to po něm vyhodnotíme. Klíčová je kvalifikace o postup na mistrovství světa 2026. O kvalitě trenéra i hráčského kádru jsme přesvědčení.

Ale Ivan Hašek v posledních bezmála dvaceti letech trénoval jen v arabském světě. Vnímáte tuto výhradu?

V sedmnácti asijských zemích jsem realizoval mise FIFA. My v té české zahleděnosti jsme přesvědčení, že tam nemá fotbal kvalitu. Přitom tam v mnoha věcech a v mnoha svazech jsou před námi. Pozice asijského fotbalu je neoddiskutovatelná. Zkušenosti, které tam Ivan načerpal, využije u českého národního mužstva.