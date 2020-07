Voják versus profesionál. Boj o brankoviště Líšně skončil zatím nerozhodně

Karty měly být před jarem rozdány jasně. Halouska přicházející do Líšně ze sousední Zbrojovky jako náhrada za Martina Šustra měl být jasnou brankářskou jedničkou, Vítek si měl užívat poslední sezonu své kariéry a hlídat mu záda z lavičky.

Závěrečné sčítání startů po jaru však hlásí nerozhodný stav 7:7.



První druholigové utkání po zimní přestávce musel odchytat Vítek, neboť Halouska den před zápasem onemocněl. „V jarní přípravě jsme si chystali Pavla jako jasnou jedničku a Vítek tehdy musel v Hradci naskočit z praku. Utkání však odchytal výborně. Tím si řekl i o další starty,“ osvětluje počátek střídání trenér Milan Valachovič.

Prostor původní dvojka dostala také hned po pauze způsobené koronavirem a více příležitostí přes celé jaro ji nakonec donutilo změnit názor. Čtyřiatřicetiletý brankář tak bude ještě alespoň rok pokračovat. „Zlomilo se to ve mně. Dostal jsem hodně možností na chytání a to je celé,“ zdůvodňuje obrat ve svých plánech.

Kouč mu navíc vychází vstříc a upravuje kvůli němu i časy tréninků. Vítek je totiž zároveň profesionálním vojákem. Sedm šancí vyběhnout na trávník v zápasovém dresu jej překvapilo.

Brankář Líšně Jan Vítek zasahuje.

„Nepočítal jsem s tím. Pavel je velmi dobrý gólman, a tak jsem byl zaskočený, kolik dostávám příležitostí. Snad jsem trenéra nezklamal,“ hodnotí skromně letošní starty muž, který Líšeň loni dotáhl do druhé ligy.



Střídání v brance vyhovuje spíše právě jemu. „Já s tím problém nemám. Mám už nějaká léta za sebou, a tak jsem rád za každou šanci, kterou dostanu. A na jaře jich bylo hodně,“ libuje si Vítek.

Jeho o téměř deset let mladší kolega je ze situace nadšený méně, bere ji však sportovně. „Určitě jsem čekal, že odchytám více zápasů, Víťas se ale při mé nemoci chytil, a tak dostával šanci také. Člověk stejně musí být připravený zasáhnout i do utkání, na které není nominovaný jako jednička, takže musí být stále ve střehu,“ nevzdává boj o základní jedenáctku Halouska.

Mít dva brankáře, kteří podávají vyrovnané výkony, se líbí i Valachovičovi. „I vzhledem k posunu v harmonogramu soutěže bylo výhodné mít možnost si vybírat. Jak Halouska, tak Vítek patřili totiž k tomu lepšímu, co Líšeň v druhé půlce sezony nabídla,“ chválí kouč.

Po skončení letošního ročníku se objevily spekulace, zda v líšeňském brankovišti neproběhnou změny. To však Valachovič popírá. „Akorát jsme se domluvili s Honzou, že si ještě dá rok navíc. Oba naši brankáři mají podepsané kontrakty v Líšni – Halouska profesionální smlouvu a Vítek výjimku od Ligové fotbalové asociace na smlouvu amatérskou, a to kvůli jeho zaměstnání,“ vysvětluje trenér.

Měnit působiště nechce ani Halouska. „Jsem stále hráčem Líšně, smlouvu mám ještě na rok, takže zatím jsem pořád v Líšni. Nevím ani o žádné konkrétní nabídce, že by mě někdo chtěl koupit,“ odmítá zkazky o přesunu.

Nový Vítkův kontrakt má být jeho posledním. Kromě velkého časového vytížení vojenskou službou i fotbalem mu chybí také větší kontakt s rodinou.

„Z práce jdu rovnou na trénink a z něj se vracím pozdě domů. Rodinu tak vidím akorát večer. Teď jsem rád, že jsem s nimi na dovolené a že můžeme být spolu. Jestli to ale bude poslední sezona, to nevím. Teď totiž finální sezona měla být také a změnilo se to,“ je brankář rád za aktuální pauzu.

Parťáci a sokové zároveň

Valachovič tak na příští sezonu počítá s oběma stávajícími gólmany a přemítá, který z nich bude tím, kdo nastoupí v prvním utkání. Zatím je na jasné rozhodnutí podle něj brzo.

„Kluci teď skončili sezonu, jsou na zasloužené dovolené a čeká nás příprava. Do hry se ještě přidá třetí brankář, Filip Leznar, který má sice teď zlomenou ruku, ale i on bude jistě chtít bojovat o místo,“ nechce kouč předpovídat pořadí.

I když je situace v brankovišti nejasná, atmosféra mezi gólmany je na dobré úrovni. „(Vítek) musí s pár dalšími hráči dojíždět, na kafe tak spolu nechodíme, ale myslím, že máme dobrý vztah. Víťas už je trošku starší, takže k tomu má dobrý přístup. Po hlavě si tedy určitě nešlapeme, naštvaní na sebe nejsme a držíme to v profesionálních vztazích,“ oceňuje kolegu Halouska.

Brankář Pavel Halouska z Líšně zasahuje, přihlíží jeho spoluhráč Jakub Černín.

Chápe i jeho vytížení a snaží se mu vyjít vstříc. „Má to těžké, aby to skloubil s prací, takže si navzájem pomůžeme, když má chytat ten druhý. To je důležité, že se na sebe nedíváme skrz prsty,“ dodává.



S parťákem a sokem zároveň se shodnou i na cílech do příštího ročníku. „Určitě to bude těžší sezona. Některé týmy nás mohly podcenit, což už se nestane. Vyhrávalo se bojovností, a když nám to vydrží, tak střed tabulky bude opět hratelný a to by bylo super,“ líčí ambice Halouska.

Podobně to vidí i Vítek. „Do další sezony bych si přál, aby byla podobná jako ta letos, abychom dobře zvládli podzim a na jaře už měli klid. Uvidíme ale, kdo odejde a kdo přijde nový. Když budeme hrát střed tabulky, tak to bude fajn,“ doplňuje svého kolegu.

Ač ještě není jasné, jaké týmy budou druhou ligu hrát, další sezona by měla začít již za šest týdnů.