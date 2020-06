Prostějovskou šňůru přestřihla Líšeň. Chyběla nám jiskra, uznal trenér

„Hráli jsme doma a chtěli uspět. Bohužel musíme přiznat, že se nám utkání nepovedlo. Hra ani výsledek nesplnil naše očekávání, což nás mrzí,“ uznal zklamaný prostějovský trenér Pavel Šustr.

Líšeň byla zpočátku lepší a dostala se i do šancí. Především v 8. minutě se její hráči téměř radovali po střele Zikla, kterou parádně vyrazil brankář Mucha. Po dalších deseti minutách se ale skóre už měnilo. Po rychlé akci se dostal za domácí obranu Málek, našel krásným pasem Silného a ten už si v ideální pozici věděl rady.

Prostějov se z nepříjemného úderu probral až po půlhodině. Dobrou příležitost Rolince zlikvidoval Halouska a další střelu domácího útočníka zastavila tyč. „Konečně jsme se jednou dostali do vedení, navíc po situaci, kterou trénujeme a chceme hrát. Měli jsme i štěstí, protože ve dvou případech nás výrazně podržel brankář,“ hodnotil první poločas líšeňský kouč Milan Valachovič.

Po obrátce Hanáci přidali a měli převahu, kvůli horší kombinaci se ale do nadějných pozic dostávali obtížně. Několik příležitostí zablokovala dobře pracující defenziva Líšně, jindy domácím chyběli k úspěchu několik centimetrů. Platilo to především po přímém kopu Lutonského. Jeho nadějná rána proletěla kousek vedle pravé tyčky.

„Celkově se dá říci, že nám chyběla jiskra a větší vůle. Někdy i troška štěstí, ale to se většinou přikloní k tomu, kdo mu jde naproti. My jsme to tentokrát nebyli,“ řekl Šustr.

V závěru mohl pojistit hostující náskok Minařík, Mucha se ale zaskočit nenechal. „Do druhé půle jsme vstoupili špatně, Prostějov byl lepší. Musím říct, že jen díky velkému štěstí si odvážíme tři body, přestože jsme mohli v závěru ještě jeden gól přidat,“ uvedl Valachovič.