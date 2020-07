Kalvoda pomůže Líšni. Beru to jako návrat domů, vyznal se

„Vždy bylo mým snem se jednou vrátit do Brna. Za příchod domů to beru, i když nejdu do Zbrojovky,“ připomíná 62letý Kalvoda klub, v němž působil na startu své hráčské kariéry.

V druholigové Líšni nastoupí po boku hlavního trenéra Milana Valachoviče jako asistent. Kouč se svým novým pobočníkem zatím ještě nemluvil. „Je to pro mě vcelku nová informace, s Leošem jsme se ještě nestačili potkat. Co po něm budu chtít a jaká bude jeho role, si dohodneme hned ze startu přípravy,“ oznamuje Valachovič.

Oba trenéři se potkali už ve Znojmě. „Mě oslovili na pozici trenéra, na pozici sportovního ředitele byl právě Leoš. Potkali jsme se ale už dříve ve Frýdku-Místku,“ vzpomíná Valachovič.

Svého nového kolegu podle svých slov obdivuje. „Je to velezkušený trenér, býval pro mě jakýmsi vzorem. V první lize vedl Olomouc, Mladou Boleslav, Slovácko nebo Znojmo, ve druhé lize Přerov, působil také na Slovensku. Je to i regionálně známá postava,“ vyzdvihuje Valachovič.

Kalvoda zatím také neví, co bude hlavní náplní jeho práce. S týmem se chce nejprve seznámit. „Poznám hráče až v přípravě, zatím tedy nechci hodnotit síly a slabiny, tým musím nejprve vidět,“ oznamuje.

Pozoruhodnou cestu Líšně však sledoval alespoň zpovzdálí. „Přímou konfrontaci jsem s nimi nezažil, do druhé ligy přišli až po pádu Znojma. Je tu ale dobrý mančaft a čeká mě jistě zajímavá práce,“ doufá.

Líšeň do přípravy na novou sezonu nastupuje právě dnes, stejně jako prvoligová Zbrojovka se v žádném z přátelských duelů nepředstaví na domácím hřišti. Důvodem je renovace hrací plochy stadionu v Kučerově ulici.