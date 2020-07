Brankář Halouska opouští po pár měsících Líšeň, zklamaní jsou všichni

„Asi měl pocit menšího vytížení a hledal si kluby, kde by ho měl větší. Tak jsme usoudili, že když tady není spokojený, tak může být tam, kde bude mít využití větší,“ řekl trenér týmu Milan Valachovič.



V jarní části 2. ligy odchytal Halouska – stejně jako veterán Jan Vítek, s nímž se počítalo spíš jako s náhradníkem – sedm zápasů. To mu vadilo, jeho ambice sahaly výš.

„My jsme si ale Halousku připravovali jako jedničku,“ hájí svůj postup Valachovič. „Vítek má vedle fotbalu i zaměstnání. Na začátku jara měl ale (Halouska) zdravotní problémy, Vítek se chytil šance, a tak jsem ho v brance podržel. Halouska to hůř kousal. Naše kabina je postavená na týmovosti, to mi ale u Pavla chybělo,“ upřesnil kouč.

Přípravu tedy v Líšni začal Vítek a nově nastupující Vlastimil Veselý, přicházející z Jihlavy. Halouska včera ze stadionu odjel ještě před tréninkem poté, co si vyslechl, že s ním Líšeň už nepočítá.

„Variant je víc,“ prohodil krátce. Ve druhé lize může zůstat, jen by se z Líšně přesunul do Blanska. To po postupu do druhé nejvyšší soutěže hledá novou jedničku po konci kariéry Martina Doležala.