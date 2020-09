Doufám, že už máme jméno, říká jeden z lídrů fotbalistů Líšně

Líšeň je po pěti kolech – stejně jako před rokem – na 3. místě, znovu je bez porážky a získala jedenáct bodů, tedy o dva víc než v minulé sezoně.

„Jsem rád, že jsem ve Zbrojovce byl, i když jsem nedostával tolik šancí. Hodně mně to dalo co do pohledu na sport. Dvakrát tolik jsem teď rád, že jsem zpátky v Líšni, že se nám daří a přispívám k něčemu, co funguje. Za to jsem šťastný. Posledně jsem tedy hrál po zranění a žádná sláva to z mé strany nebyla, to si nebudu nic nalhávat, ale snad to bude jen lepší,“ rekapituluje Krška.

Loni jako kapitán vedl Líšeň do její první druholigové sezony, letos tedy může starty do soutěže srovnávat. „Sešla se tady dobrá parta lidí, kteří hrozně chtějí vyhrávat. Většina kluků jsou takoví srdcaři, že by udělali na hřišti všechno možné, aby zvítězili, a to, myslím, často převáží i herní kvality,“ hodnotí partu kolem sebe 26letý Krška.0+

Záložník Milan Lutonský (vpravo) je jednou z nejvýraznějších akvizic Líšně pro tuto sezonu.

O tom, zda je líšeňský tým po změnách silnější, zkušenější, nebo připravenější na druhou ligu, než byl jako nováček, si netroufá po pěti kolech mluvit. „Kluci, kteří tady byli loni, kvalitu měli, jinak by se neposunuli výš. Ti, kteří místo nich přišli, jsou taky kvalitní. My jsme třeba teď porazili Vlašim s odřenýma ušima 1:0, takticky se to, myslím, zvládlo, tak bych mohl doufat, že jsme zkušenější. Nepamatuju, co jsem v Líšni, že bychom vyhráli 1:0. (Ve 2. lize se to stalo jen jednou na jaře, pozn. red.) Vždycky jsme šli na zápas s tím, že nedostaneme gól, ale většinou se nám to nepodařilo,“ poukazuje Krška.

V jeho comebacku ze Zbrojovky viděl líšeňský trenér Milan Valachovič návrat jednoho z lídrů kabiny. Další našel v Paškovi a Lutonském. Hodně hráčů je v mužstvu stejných jako loni, ale tato trojice by měla tvořit páteř Líšně a potenciálně i zásobovat přihrávkami produktivní útočníky Marka Szotkowského a Jana Silného.

„Pašek má na své straně ohromnou kvalitu, udrží 90 procent balonů. Lutonský je na opačné straně zálohy dříčem, který nikomu nic nedaruje,“ říká o nových tvářích Krška.

Třicetiletý Pašek přiznává, že s přestupem do Líšně delší dobu počítal. Hrál za ni nárazově půl roku ještě v době, kdy se pohybovala v horní polovině tabulky MSFL, a po jejím postupu do 2. ligy měl jasno, že jakmile mu doběhne angažmá v Prostějově, zamíří do skromnějšího z obou předních brněnských klubů.

„Za dva roky se v Líšni udělal obrovský pokrok. Nedávno se tady zachraňovala třetí liga, teď hrajeme důstojnou roli ve druhé. Tak si říkám, že se zde fotbal dělá dobře,“ uvažuje Pašek.

Zbrojovka mu těsně utekla, letos už měl Pašek jasno

Paškova cesta za fotbalem domů do Brna byla klikatá. Před třemi lety skončil v kyperském APK Karmiotissa, a protože mu nevyšla jiná zahraniční štace, nastupoval za Líšeň a rozhlížel se dál. Následně se pár dnů poté, co se dohodl ve druhé lize s Vítkovicemi, s nabídkou ozvala Zbrojovka.

„To jsem ale vzít už nemohl, protože jsem měl podepsanou smlouvu v Ostravě. Asi o týden mi to uteklo... Bohužel,“ ohlíží se univerzál na pravý kraj sestavy. Z Vítkovic pak zamířil do Prostějova a odtud v létě do Líšně. „Byla to jasná volba. Tím, že Líšeň postoupila, jsem neměl o čem uvažovat. Bydlím v Brně, mám to kousek, cestování jsem měl už dost,“ líčí Pašek.

Svoje místo si nováček v sestavě „marvanů“ našel v systému 3–5–2, nyní poměrně často používaném. Hlavním jeho protagonistou je momentálně trenér Václav Kotal ve Spartě. „My jsme to hrávali právě za trenéra Kotala před lety během jeho působení ve Zbrojovce. Samozřejmě je to o natrénování. Myslím si, že v Líšni nám to svědčí. Hrával to i Milan Lutonský, takže je to v pohodě, sedlo si to a začátek sezony musím hodnotit jen pozitivně,“ říká.

V etablování Líšně v horních patrech druholigové tabulky doufá i Krška. Přestože v klubu panovaly před vstupem do sezony obavy, zda se podaří nahradit loňskou nováčkovskou euforii, na výsledcích to zatím znát není.

„Nemůžu říct ani o loňsku, že bych tam cítil nějaký nováčkovský drajv. Jde o to, jestli se chytnete bodově. My jsme vyhráli první zápas, pak druhý, máme jedenáct bodů, s tím nikdo nepočítal. První dvě výhry nás nakoply. Pak mančaft věří, že má sílu, a udělá další body. Doufám, že jsme těžkým soupeřem i pro ostatní, že už máme trochu i jméno. Že si neříkají: Haha, přijede Líšeň... Snad jsme i my těžkým soupeřem,“ přeje si Krška.