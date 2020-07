Kostru máme, věří trenér Líšně. Do nové sezony hledá lídra obrany

Silného získal coby nejlepšího střelce MSFL před začátkem jara a pomohl mu do pozice, kdy kolem něho klidně mohou začít poletovat nabídky z prestižnějších adres.



„V zimě jsme přišli o hodně hráčů. Věřili jsme, že bodový náskok (na záchranu) máme dostatečný a že nám to pro jaro dává prostor zapracovat další kluky a udělat z nich druholigové fotbalisty,“ řekl líšeňský trenér Milan Valachovič po posledním domácím utkání týmu v sezoně.

„Myslím, že to se podařilo, a i když opět počítáme se změnami, tak kostru pro příští ročník druhé ligy máme. Teď už ten řez nebude tak velký. Konkrétně Silný je náš hráč a počítáme s ním. Je na čem to postavit,“ dodal.

Zpravodajství z 29. kola FNL

Mužstvo se pod jeho vedením s přehledem zachránilo; také díky tomu, že na podzim získalo 23 bodů. Na jaře jich zatím přidalo 12 a je na osmém místě. K poslednímu kolu jede zítra do Varnsdorfu.

„Jsme za udržení hodně rádi, byl to náš cíl. Zvládli jsme ho splnit čtyři kola před koncem, další body jsou bonus. I když se nám na podzim dařilo, zůstali jsme nohama na zemi. Jsme spokojeni s tím, co jsme uhráli,“ řekl záložník Martin Rolinek.

Konkrétně na jeho vzestup upozorňuje Valachovič. „Rolas se zápas od zápasu zlepšuje, má obrovské předpoklady se jednou dostat do ligy. Rychlostních leváků je málo. A není to jen on, je tu i Kuba Černík, dvoumetrový stoper schopný hrát nohama. Další, o kterého je zájem. Marek Matocha hrál nedávno divizi v Kozlovicích a nedá se o něm říct, že by tady nepatřil do základu,“ upozornil trenér Líšně.

A tak už za pochodu vyjednává o tom, aby mužstvo doplnil. Čtyři borce má na hostování (Martin Zikl, Jakub Černín a Ondřej Vintr patří Zbrojovce, Tomáš Vasiljev je hráčem Slovácka) a udržet kapitána Jana Hlavicu také může být nad síly Líšně.

V testovacím režimu během jara pracoval například střed zálohy. „Po uzdravení Lamiho Falla máme sedm středních záložníků. Snažili jsme se je rotovat a sledovat je,“ přikývl Valachovič.

Také posty v obraně pro sezonu 2020/21 řeší už teď. Líšeň si na tréninku vyzkoušela Františka Malára z třetiligového Znojma.

„Zároveň to není tak jednoduché. Ani Hlavica neví, jestli bude Zbrojovka hrát první, nebo druhou ligu. Může přijít zájem i z jiného klubu. Tohle období, kdy nikdo neví, jak a kdy se soutěže dohrají, je nepřehledné. Zaměřili jsme se na posílení o zkušené hráče a z toho, co máme rozjednané, věřím, že to i vyjde. Kdyby Hlavica odešel, tak bychom tam přivedli třeba právě Malára a pak někoho jako lídra,“ přemítal Valachovič.

Po sobotní kanonádě do sítě Třince vládl v Líšni optimismus. Fanoušci vyprovodili hráče potleskem.

„Tenhle mančaft od 1. kola hodně vyrostl,“ hodnotil uplynulou sezonu Rolinek. „Pociťovali jsme nezkušenost a v některých zápasech jsme na ni i doplatili. Třeba doma s Duklou, se kterou jsme prohrát nemuseli. Získali jsme ale na agresivitě a fotbalovosti. Přizpůsobili jsme se náročnosti druhé ligy, to je dobrý signál,“ vyhlížel 20letý plejer novou sezonu.