Fotbalisté Líšně mají doma poslední pokus na vítězství

Soupeřem Líšně bude od 17 hodin Třinec, který mají o jedno místo a jeden bod pod sebou. „Byl bych ale opatrný v tom, že jsme favoritem utkání. V Třinci má Kušnír víc ligových startů než celý náš mančaft a není zdaleka sám, kdo má něco za sebou,“ řekl trenér domácích Milan Valachovič.

Hráčům ale den před utkáním 29. kola také připomněl, že vyhrát by bylo záhodno. „Vůči divákům, kteří na nás chodili a kupovali si lístky, by to bylo vhodné. Chtěli bychom to zvládnout a hrát na vítězství, protože jsme si jich na jaře celkově moc neužili. Klukům jsem řekl, že bodů jsme měli posbírat rozhodně víc,“ konstatoval. Chybí mu zranění Jakub Černík a Peter Šenk.