Bez brankářské posily Líšeň vyválčila s Hradcem remízu, záskok se činil

„Bereme to jako výhru,“ radoval se líšeňský záložník Jaroslav Málek, autor vyrovnávací trefy hostí.



Na východě Čech se tým musel obejít bez brankářské posily Pavla Halousky, který na konci týdne onemocněl. Zaskočil ho Jan Vítek. „Zvládl to fantasticky. Měl tam dobrá vyběhnutí, počínal si jistě. Snadné to neměl,“ chválil brankáře trenér Milan Valachovič.

Líšeň se dokázala vypořádat i s vedoucí brankou favorizovaného Hradce, na kterou Málek odpověděl hned za tři minuty.

„Věděli jsme, že do Hradce jedeme jako outsider a že budeme hrát zezadu a na brejky. To se nám dařilo. Při svém gólu jsem měl štěstí, že se to ke mně odrazilo,“ líčil Málek.

Přestože se domácí snažili zápas zlomit pro sebe, měla velké šance i Líšeň. Tomáš Machálek netrefil po hodině hry odkrytou branku.

Hosté pak byli ochotni i riskovat, když v 77. minutě Martina Zikla vystřídal další útočník Jan Silný. „Sázel jsem na to, že Hradec se do nás bude tlačit a že za jeho obranu Silný může zaběhnout,“ vyložil Valach,ovič. „Hradec měl závary, my jsme byli trpěliví, důrazní a organizovaní a kluci vzadu hráli fantasticky,“ chválil svůj tým kouč.

Proč se Líšni na Hradec daří? „Asi že je fotbalový, není to tolik o soubojích, můžeme s nimi hrát rovnocenně,“ vyložil Málek.