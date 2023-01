Trus na hlavě, nešťastné přeposílání. Rady, jak vybruslit z trapasů v práci

Trapasům, a to nejen v práci, se úplně vyhnout nedá, jsme jenom lidé.

„A právě proto bychom měli být k uklouznutí druhých tolerantní. Samozřejmě pokud nebylo motivováno zlou vůlí a potřebou zranit – proti tomu je zapotřebí se vymezit a nenechat si ubližovat,“ říká lektorka a mentorka Olga Medlíková.

Kolegyně slyšela, že o ní neříkám nic pěkného, co s tím?

Za pomluvu je nutné se omluvit, jiné cesty není. A hodně pokorně, protože to se nedělá. Jestli je na stížnosti něco oprávněného, omluvte se za formu, ale trvejte na tom, že tato konkrétní věc není v pořádku, popište, proti čemu se ohrazujete. A nezapomeňte dodat, že příště to budete řešit přímo a vhodnější cestou, nicméně stůjte si za tím, co považujete za věcně správné.