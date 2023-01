Jsi uspávač hadů, používej mozek. Kritika příjemná není, jak na ni reagovat?

Aby nám kritika byla užitečná, je alfou omegou, abychom ji dokázali přijmout a účelně na ni zareagovat. Problémem v jejím přijetí jsme totiž často my sami. V následném emočním víru pocitů selhání, křivdy, vzteku či úzkosti se mnohdy uchylujeme k protiútoku, k obhajobě anebo se stáhneme z boje. Ani jedna z těchto reakcí však ke zdárnému vyřešení situace nepřispěje.

V pracovním prostředí se občas můžeme setkat i s agresivně podanými výtkami typu: Kdybys použil mozek, možná bys pochopil, co říkám. Na druhou stranu, když vám nadřízený po prezentaci vytkne, že jste uspávač hadů, může to být pro vás bod zvratu, na základě kterého zlepšíte své prezentační dovednosti.

Je důležité rozlišit, od koho kritika přichází. Má tento člověk vliv na náš život? Záleží nám na něm? Zná nás? Může nás jeho kritika obohatit? Pokud jste si na otázky odpověděli ano, použijte těchto pět kroků.

1. Dejte si čas

Jestliže vás slova komunikačního partnera rozruší, například cítíte, jak se vám stahuje žaludek úzkostí, zvyšuje se vám tlak nebo rudnete, dejte si čas. Pomůže vědomý nádech a výdech, napít se vody nebo požádat, zda se k záležitosti můžete vrátit později. Snažte se vyhnout okamžité, automatické emoční reakci.

2. Buďte autentičtí

Pomáhá, pokud v reakci na kritiku odhalíte, jak se cítíte, že jste zaskočeni, překvapeni, a tuto reakci jste nečekali. Znovu tím získáte trochu času a zároveň se v komunikaci partnerovi otevíráte. A otevřenost napomáhá tání ledů.

Olga Lošťáková Olga Lošťáková Psycholožka, lektorka a koučka.

Autorka knihy „Empatická a asertivní komunikace“ a spoluautorka knih „Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti“ a „Obchodní a manažerská prezentace“.

Vede kurzy asertivity, efektivní komunikace a osobního rozvoje pro firmy i jednotlivce

Rozvíjí YouTube kanál (n)Asertivní Olga.

Je spoluautorkou webu emoční inteligence www.mindtrix.cz.

3. Chtějte více informací

Pokud nezjistíte detaily a přesnější pohled kritizujícího, často si následně příběh dotváříte pomocí domněnek. Když vám kolega řekne, že se mu s vámi špatně spolupracuje a vy se nedoptáte, jak to myslí, nejspíš si vytvořte několik nepravdivých scénářů. Zároveň tím, jak získáváte informace, se můžete emočně zklidnit.

4. Mluvte o řešení

Jestliže vám není naprosto jasné, co druhému vadí, ověřte porozumění parafrází. Doporučuji komunikační fintu. Místo, abyste se zaměřili na to, co bylo špatně v minulosti, zkuste rovnou definovat požadovaný stav. Například, jestliže vám kolega vytkl, že jste na jeho mail obratem nereagovali, ujistěte se: „Jestli dobře rozumím, potřebuješ ode mě rychlejší odpovědi na své maily.“

5. Oceňte kritizujícího

Předat kritiku nemusí být ani pro partnera jednoduché, kolikrát si neví rady, jak vám říct, co mu vadí. Proto může být užitečné ocenit jeho upřímnost a otevřenost, poděkovat, za to, že vám řekl, co mu nevyhovuje, nebo rovnou přiznat, že i když je pro vás těžké kritiku přijímat, vážíte si jí.

6. Kdy nereagovat pěti kroky

Ne vždy ale chcete postupovat popsanými kroky, zejména když třeba víte, že kolega rád provokuje a jenom ho baví vás vytáčet. Nebo jde o člověka, jehož názor vás nezajímá. V takových situacích doporučuji reagovat parafrází: Vnímám, že bys situaci řešil jinak než já a následně změnou tématu rozhovoru. Často také pomůže humor nebo odlehčení komunikace.

A rada na závěr? Nikdy si kritiku nebere osobně a nenechte se jí zranit. Vnímejte ji jako úhel pohledu, názor druhého a užitečnou příležitost k seberozvoji.