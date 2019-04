Koho čeká po studiu úspěšná kariéra a kdo moc šancí na úspěch nemá

Úspěšní absolventi se podle odborníků vyznačují několika pozitivními znaky. Například si uvědomují, že získání diplomu je jen začátek. Co dalšího je pro úspěšné mladé lidi charakteristické?

Sedm znaků úspěšných absolventů:

1. Pracují při škole

Dobře ví, že student je tu v první řadě od toho, aby studoval, připravoval se na budoucí zaměstnání. A jsou obory, jako například medicína, při kterých se pracuje velmi těžko. Přesto však si v průběhu studia vyšetří chvíli na to, aby mohli pracovat, nejlépe v oboru či ve firmě, která je jejich oboru blízká.

2. Státnice pro ně není konec, ale začátek

Úspěšně složit závěrečné zkoušky je pro ně samozřejmé. Zároveň si však uvědomují, že získáním diplomu pro ně vše teprve začíná. Dopředu tedy přemýšlejí o tom, kam chtějí v životě směřovat, jakému konkrétnímu oboru se chtějí věnovat a do jakého typu organizace by rádi nastoupili.

3. Nepohrdnou stáží

Je jim jasné, že některé znalosti, potřebné v pracovním životě, jim škola nepředá. Pokud nemohou najít brigádu v oboru, který je zajímá a jemuž by se chtěli věnovat, poohlédnou se po stáži, které dnes nabízí mnoho firem. Protože je to práce zdarma, je dobré si najít takovou, která jim skutečně něco dá a kde se něco naučí.

4. Vyzkouší si pobyt v cizině

Dobrý absolvent myslí na to, že zahraniční zkušenost je odrazovým můstkem ke skvělé kariéře. Díky ní se totiž zdokonalí v cizích jazycích a naučí se zodpovědnosti a samostatnosti, což se mu bude při výběrových řízeních opravdu hodit.

5. Má hotový životopis

Když opouští vysokou školu, má připravený bohatý životopis. Vede si ho od ukončení střední školy, pečlivě zapisuje jakoukoliv pracovní zkušenost, stejně jako kurzy, které v průběhu studia absolvoval. Na rozesílání CV si dává záležet, motivační dopis vždy uzpůsobí firmě, do níž právě píše.

6. Na pohovorech je „neprůstřelný“

Výběrová řízení bere dobrý absolvent stejně vážně jako zkoušky ve škole. Připravuje se na ně, zjistí si informace o společnosti, kam se hlásí, ujasní si, proč je na pozici ideálním uchazečem, shromáždí si reference o svých úspěších, napíše si seznam doplňujících otázek, z nichž ta na mzdu bude až úplně poslední. Na setkání s potenciálním zaměstnavatelem přijde včas, slušně oblečený a vybavený dvojitou dávkou pokory.

7. Chce se dál vzdělávat

Protože právě dokončil univerzitu, má dobrý absolvent pocit, že je ve své branži odborníkem. Uvědomuje si však, že je to dočasné, že na svém vzdělávání musí nadále pracovat. Proto při práci dochází na jazykové kurzy, jezdí po seminářích, konferencích, veletrzích, čte odbornou literaturu... Využije každé příležitosti dozvědět se něco nového a posunout se dál.

A čím se naopak vyznačují absolventi, které nečeká moc hvězdná kariéra? Například tím, že chtějí po nástupu do práce dosáhnout hned na skvělý plat.

Sedm znaků neúspěšných absolventů:

1. Soustředí se jen na svůj obor

Neúspěšný absolvent si zpravidla vybral úzkou specializaci a svou volbou si není moc jist. Má strach, že po dokončení školy nenajde uplatnění. Přitom je mnohdy možné studovat souběžně ještě další obor, nebo alespoň navštěvovat přednášky či kurzy z jiné branže.

2. „Jen“ studuje

Pokud se student soustředí hlavně na studium, je to chvályhodné. Když ale v životopise absolventa chybí jakákoli pracovní zkušenost, každý personalista ho okamžitě vyřadí ze seznamu vhodných kandidátů. Začíná-li někdo s prací tak pozdě, může se velmi tvrdě střetnout s realitou všedního pracovního dne. Také může mít příliš vysoká očekávání a zažít pak zklamání.

3. Pohovory dává „z voleje“

Na setkání s budoucími zaměstnavateli se nijak nepřipravuje, myslí si, že červený diplom mu jako vstupenka na dobře placené místo stačí. Z opakovaných neúspěchů viní personalisty, kteří ve vícekolovém výběrovém řízení nedokázali odhalit jeho skrytý potenciál. Jeho životopis nemá náležitou úroveň, nikdy ho nedoprovodí motivačním dopisem a dress code jsou pro něj neznámá slova.

4. Nefandí cizím jazykům

Myslí si, že vystačí s lámanou angličtinou a jiným cizím řečem nevěnuje pozornost, přestože každá vysoká škola nabízí volitelné studium více než jednoho světového jazyka. Přitom zaměstnavatelé dnes berou aktivní znalost angličtiny jako samozřejmost, také druhý jazyk začíná být stále běžnější.

5. Musí mít dlouhé prázdniny

Plánuje „poslední“ prázdniny, které si chce užít. Jenže ona je to vlastně první dovolená, a bez zajištěné práce. Jakmile složí státnice, nebo jejich poslední část, končí mu status studenta. Stát za něj hradí zdravotní pojištění ještě v měsíci, který následuje. Takže pokud se nehodlá ihned zapojit do pracovního procesu, měl by se poté přihlásit na úřad práce, nebo si pojištění platit sám.

6. Nehledí na svou reputaci

Je aktivní na internetu: komentáře, blogy, profily a fotografie na sociálních sítích... A úplně neřeší, co všechno v nich o sobě prozrazuje. Takže co bylo na vysoké „cool“, může být při hledání prvního zaměstnání na škodu. Měl by proto zrevidovat svou internetovou stopu a vymazat vše, co by mohlo budoucího zaměstnavatele odradit.

7. Chce všechno hned

Když už nějakou práci získá, přece jen situace na trhu práce je nyní pro zaměstnavatele složitá, prosazuje se i přes svou nezkušenost. Poučuje kolegy, navrhuje ve firmě systémové změny, vyžaduje brzké povýšení nebo zvednutí mzdy. Takováto nadřazenost se šéfům nemusí líbit a absolvent může přijít o místo ještě ve zkušební době.