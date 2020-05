Práce vás nebaví, ale bojíte se dát teď výpověď? Poradíme jak dál

12:00 , aktualizováno 12:00

Každý touží po zaměstnání, v němž by se realizoval a zároveň by ho slušně živilo. Často tomu tak není a naše profese je pro nás jen zdrojem příjmů, ale nebaví nás. Co je dobrým signálem pro podání výpovědi ve stávající práci i v „době koronavirové“?