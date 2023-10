Kde „frčí“ zkrácené pracovní úvazky? Ověřili jsme u zaměstnavatelů

Statistiky hovoří jasně. V nabídce částečných úvazků mají tuzemští zaměstnavatelé ještě co dohánět. Podle OECD totiž bylo v roce 2022 zaměstnáno v České republice na zkrácený úvazek pouhých 6,2 procenta zaměstnanců. „Průměr Evropské unie je 19 procent, přičemž zcela dominuje Nizozemí se svými neuvěřitelnými 47 procenty,“ říká Roman Pilíšek, ekonom a spoluzakladatel společnosti Zlaté rezervy.

Vysoký podíl takto zaměstnaných má také Švýcarsko (37,6 %) či Rakousko (29,5 %). Obecně se pak vyspělé západoevropské státy pohybují mezi 18 až 28procentním podílem zkrácených úvazků. Jinými slovy, ČR je v této oblasti za většinou zemí sedmadvacítky silně pozadu. Za námi je jenom pár zemí, například Bulharsko, Maďarsko, Slovensko či Chorvatsko.

„Firmy částečné úvazky nabízejí, ovšem zdaleka ne tolik, kolik by trh potřeboval. A přibývá jich bohužel jen velmi pomalu a jen v některých oborech, zejména v těch, kde se rozšiřují možnosti práce z domova,“ konstatuje Jitka Kouba, marketingová ředitelka personální agentury Grafton Recruitment. Týká se to tedy zejména kancelářských pozic, ve výrobě se tedy s nimi setkáme spíše výjimečně. Přitom ze strany stávajících zaměstnanců firem i uchazečů o práci o ně zájem je.

Potenciál tu tedy v každém případě je. Rozhodující je ale připravenost, a především vůle zvláště větších firem k vytvoření podmínek pro tento typ úvazků. A ta se hodně liší.

Ve zdravotnictví jsou vstřícní

Vysoký podíl částečných úvazků je možné sledovat ve zdravotnictví. Například na pražské FYZIOklinice tvoří zhruba 30 procent všech úvazků. V principu to je na tomto pracovišti možné u většiny pozic. „Jak u terapeutických, kdy někteří pracovníci prostě už chtějí pracovat méně než na plný úvazek, nebo u pozic na recepci, kdy se doplňují pracovní směny večer nebo o víkendech,“ popisuje Zdeněk Bílek, ředitel FYZIOkliniky.

Kratší pracovní doba je zde možná také u odborných pozic programátorských nebo pro obsahovou práci s webovým portálem, e-shopem apod. Nejčastěji tuto možnost využívají maminky s malými dětmi a studenti. „Výjimkou nejsou ani kolegové a kolegyně, kteří si takto přivydělávají k jinému zaměstnání,“ dodává Bílek.

Na očních klinikách Gemini, kterých je po celé republice deset, činí podíl zkrácených úvazků 20,5 procenta. „Tento trend je u nás pomalu rostoucí, protože si uvědomujeme potenciál zaměstnanců, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou mít plný pracovní úvazek,“ vysvětluje Tomáš Jošek, HR manažer očních klinik Gemini. Zaměstnancům s touto poptávkou se proto snaží maximálně vycházet vstříc.

Týká se to stávajících zaměstnanců, třeba těch, kteří se vrací z rodičovské dovolené. „Každý personalista i manažer si totiž dokáže spočítat přínosnost návratu zaučeného a odborně seznámeného kolegy oproti nováčkovi bez zkušeností. A to nemusím mluvit o loajalitě takových zaměstnanců, kterým zkrácený úvazek po návratu z rodičovské dovolené nebo studujícím, umožňujeme,“ konstatuje Jošek. Kratší pracovní dobu ale nabízí i těm, kteří se o práci na některé z klinik uchází. „Pokud možnost zkráceného úvazku nemáme uvedenou přímo v naší náborové komunikaci, tak o ní vždy aktivně mluvíme při pohovorech s kandidáty, kteří o částečný pracovní úvazek projeví zájem,“ doplňuje Jošek.

Pro odborné vzdělávání jsou kratší úvazky klíčové

Ničím výjimečným nejsou zkrácené úvazky ani ve školství. Například na Soukromé střední škole výpočetní techniky (SSŠVT) jde většinou o učitele odborných předmětů, kteří učí pouze několik hodin týdně. Na částečný úvazek tu mají i učitele anglického jazyka, matematiky a rovněž osm IT specialistů. Což představuje zhruba 20 procent učitelského sboru.

„Možnost zkrácených úvazků ve školství je v dnešní době z našeho pohledu naprosto klíčová, a to zejména v oblasti odborného školství,“ myslí si Martin Vodička, ředitel SSŠVT. „U nás na škole učí erudovaní odborníci z praxe, kteří vidí v předávání zkušeností a znalostí smysl. To je skvělá zpráva a nám se to daří.“ Některé firmy své zaměstnance v těchto činnostech (učení, přednášky) naprosto podporují a vytváří jim podmínky.

„Obecně by ale bez plných úvazků školství možné nebylo. Protože jsou to právě učitelé na plný pracovní úvazek, kteří jsou třídními učiteli, drží povinné dozory, zařizují a účastní se mimoškolních akcí, dnů otevřený dveří a podobně,“ zdůrazňuje Vodička.

Celých 36 procent zaměstnanců pracuje na částečné úvazky v neziskové vzdělávací organizaci JA Czech. „Fakt, že jsme schopni pracovat s lidmi v modelu zkráceného úvazku bereme jako určitou výhodu a atraktivní nabídku pro naše budoucí zaměstnance. Takže v případě, že nové zaměstnance hledáme, ji aktivně propagujeme,“ vysvětluje Martin Smrž, ředitel JA Czech. Jen ve vedení projektových týmů a oddělení preferují zaměstnance na plný úvazek.

Práce na méně hodin je běžná i v IT

Poměrně vyhlášený je vstřícností k částečným úvazkům rovněž obor podnikových a IT služeb. „V našem oboru, který dnes zaměstnává na 160 tisíc lidí, si práci na částečný úvazek dokážu představit prakticky na všech pozicích,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, která sdružuje firmy z oboru IT a podnikových služeb. Přesto samozřejmě pracuje velká část lidí i tady na plný úvazek. Na ten zkrácený potom v průměru 14 procent.

Například v IT společnosti Ness Czech je to kolem 10 procent. Minulý rok tu měli 15 lidí se zkráceným úvazkem, letos jich je 17. Tato varianta je častá především u maminek s malými dětmi. „Sama jsem po návratu z rodičovské dovolené pracovala rok na 75procentní úvazek,“ uvedla Helena Římovská, HR manažerka Ness Czech. Kratší pracovní dobu zde mají také kolegové v důchodovém věku a zajímají se o ni také studenti.

Zhruba 39 procent center podnikových a IT služeb ale plánuje podíl zkrácených úvazků zvýšit. „Tyto plány jsou do značné míry ovlivněny poptávkou ze strany zaměstnanců,“ upřesňuje Appleton. Ta v čase narůstá. Nejčastěji přitom mají lidé zájem o úvazek 0,75, tedy na 6 hodin denně.

Kde ještě s částečným úvazkem uspějete

Práci na méně než 8 hodin denně se nebrání ani v pojišťovnách. Například v Kooperativě je zaměstnanců s kratším úvazkem 5 procent. „Jde především o zaměstnance, kteří mají menší děti. Ale čím dál více mají o kratší úvazky zájem také starší ročníky, kteří se starají o své rodiče,“ říká Milan Káňa, mluvčí Kooperativy. K těmto požadavkům se pojišťovna snaží být vstřícná. Záleží ale na typu pracoviště, úplně na všech pozicích to možné není.

Podobný postoj má také Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP). Zkrácené pracovní úvazky tu umožňují především vracejícím se maminkám/tatínkům z rodičovské nebo mateřské dovolené, pakliže to povaha jejich práce dovoluje. Využívají je také starší zaměstnanci v předdůchodovém věku nebo studenti. „U některých pozic jde krácený úvazek zařídit lépe, u některých hůře, vždy však záleží na domluvě a konkrétní situaci,“ popisuje Romana Hartlová, ředitelka personálního úseku ČPP.

„Například u přepážkových pracovníků nebo u asistentských pozic jsou krácené úvazky spíše výjimečné, přesto se našim zaměstnancům snažíme maximálně vyjít vstříc.“ Zaměstnance se zkrácenými úvazky totiž považují pro firmu za velký přínos, ať už z pohledu koordinace pracovních úkolů nebo i loajality vůči zaměstnavateli.

Dynamicky roste počet pracovníků s kratším úvazkem také v UNIQA pojišťovně. Z 1 600 zaměstnanců ho v současné době využívá několik procent. Nejčastějšími „uživateli“ jsou zde studenti a maminky na rodičovské dovolené nebo po návratu z rodičovské. Dalšími jsou aktivní penzisté, hlavně bývalí zaměstnanci. „Objevují se ale už i tatínkové malých dětí, kteří si zkracují pracovní úvazek ve prospěch svých partnerek, aby se mohly rovněž částečně zapojit do pracovního procesu a ‚držely krok‘ ve svém oboru,“ doplňuje Eva Svobodová, mluvčí UNIQA.

I tady považují možnost zkrácených úvazků za přínos. Na jedné straně totiž podle Svobodové pokrývají potřebnou kapacitu kvalifikovaných pracovníků firmy (které není v posledních letech snadné na trhu práce nabírat) a zajišťují adekvátní výkon potřebný pro plný provoz, na straně druhé motivují lidi se zkráceným úvazkem, zvyšují jejich loajalitu, kontinuitu výkonu, kontakt s jejich týmem, průběžné vzdělávání a doplňování know-how, plus jim umožňují výdělek. „Jde tedy o win-win situaci na obou stranách,“ konstatuje Svobodová.

V některých provozech jen na vybraných pozicích

Lépe vybalancovat pracovní a osobní život umožňuje svých zaměstnancům také internetový obchod Alza. „Možnost částečného úvazku nabízíme především pro kancelářské pozice, ale snažíme se také vyjít vstříc potřebám našich zaměstnanců v provozních pozicích,“ uvedla Eliška Čeřovská, mluvčí Alzy. Největší poptávku po kratší pracovní době registrují i zde mezi studenty a rodiči malých dětí. „S návraty po mateřské nebo rodičovské dovolené máme velmi dobrou zkušenost a běžně se umíme přizpůsobit individuálním časovým potřebám maminek a tatínků,“ dodává Čeřovská.

Horší situace je v tomto směru ve výrobních firmách. Ovšem nikoliv proto, že by zaměstnavatelé nebyli s částečnými úvazky svolní, ale proto, že systémově to v nich příliš nastavit nejde. „Faktem prostě je, že ekonomika naší země stojí z velké části na průmyslu. A firmám chybí zaměstnanci do výroby, často na vícesměnný provoz, kde jsou zkrácené úvazky jen těžko řešitelné,“ vysvětluje Jitka Kouba. „Kde to lze, se ale firmy už snaží zaměstnancům vycházet vstříc, například jen jedním typem směn.“

A samozřejmě také v pozicích mimo samotnou výrobu. „Za poslední rok máme několik případů, kdy jsme přistoupili k formě zkrácených pracovních úvazků. Využívají je hlavně kolegyně s malými dětmi, které pracují v marketingu, vývoji nebo na produktových informacích,“ potvrzuje Veronika Wimmerová, jednatelka společnosti Zeelandia.