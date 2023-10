Trend: Při studiu pracuje. Rád bych ve firmě rostl, kam to půjde, říká

Práci dostatečně zajímavou a progresivní našel na pozici projektového manažera společnosti M2C, která se zabývá správou nemovitostí včetně zabezpečení.

Studujete Fakultu bezpečnostního inženýrství Žilinské univerzity. To ale není vaše první vysoká, co vás vedlo ke změně?

Ano, nastupuji v Žilině do svého posledního ročníku. Původně jsem však studoval práva. I přes dobré studijní výsledky jsem po roce pocítil potřebu změny. Hledal jsem něco, co by bylo dynamičtější a živější, a to jsem nakonec našel na fakultě bezpečnostního inženýrství. Jsem rád, že jsem měl odvahu změnit studijní obor a zároveň se věnovat i zaměstnání.

Proč jste chtěl pracovat už při škole?

Hlavně kvůli zkušenostem. Po studiu chci vstoupit na pracovní trh jako člověk, který se orientuje v oblasti bezpečnosti. Naštěstí jsem nikdy nemusel pracovat kvůli penězům – to bych pak mohl dělat cokoli a nemusel dojíždět.

Jaké jste měl představy o budoucím povolání?

Odjakživa jsem chtěl zastávat významnou pozici. Být člověkem, ke kterému se ostatní obracejí v momentě nejistoty či problému, abych mohl převzít zodpovědnost za nalezení řešení. Ačkoliv mi stále ještě chybí potřebné zkušenosti k dosažení této role, jsem vděčný za příležitost postupovat v kariéře podle jasně stanoveného plánu.

Jaké byly vaše první pracovní zkušenosti?

Dva roky jsem strávil na stáži v oddělení bezpečnosti Finančního ředitelství Slovenské republiky, kde jsem měl možnost dozvědět se o bezpečnosti velmi mnoho – od ochrany zdraví při práci až po ochranu schengenské hranice mezi Slovenskem a Ukrajinou. Poté jsem se přesunul do soukromého sektoru. Stal jsem se bezpečnostním manažerem M2C v jednom velkém logistickém centru nadnárodní společnosti, kde jsem byl velmi zaskočen nárůstem odpovědnosti a tlaku. Praktická zkušenost, zejména v oblasti lidských zdrojů, byla zcela odlišná od teoretického vzdělání, které mi poskytla škola.

V čem konkrétně?

Některé kolektivní chyby jsem si bral příliš osobně a těžko se vyrovnával s tím, že existují věci, které navzdory maximální snaze nedokážu ovlivnit. Po devíti měsících jsem pak přešel na hlavní pobočku společnosti M2C v Praze. U firmy jsem stále, ale mé působiště se přesunulo do technologické divize na Slovensku.

Co teď tedy patří mezi vaše pracovní povinnosti?

Jako projektový manažer jsem zodpovědný za zavádění bezpečnostních systémů – od úvodní schůzky přes spolupráci s dodavateli po odevzdání projektu zákazníkovi. S tím je spojen postupný přechod k automatizaci a vzdálenému dohledu. Rád bych změnil přístup klientů, kteří často ještě nedůvěřují technologickým inovacím. Jsem přesvědčen, že jakmile tuto důvěru získají, naše práce bude efektivnější a lidé, přestože budou muset investovat více na začátku, na konci ušetří.

Jste dost vytížený – jak se vám daří skloubit pracovní život se studiem a soukromím?

Telefonáty, požadavky klientů a hořící termíny neberou ohled na můj zkrácený úvazek. Plus k tomu vysoká škola v Žilině – cestování zabere spoustu času. No, není to nejlehčí... Ale o to víc se těším na víkendy.

Kam by měla vaše kariéra směřovat v budoucnu?

Myslím, že moje současná pozice je plná příležitostí. Rád bych v naší firmě rostl – uvidíme, kam až to půjde. Přesto se začínám věnovat více také oblasti kyberbezpečnosti, kde vidím poměrně velký prostor pro uplatnění.

Co byste poradil současným absolventům, kteří vstupují na pracovní trh?

Domnívám se, že mnozí z nich mají nereálné představy a příliš ambiciózní cíle hned na startu. Kariéru lze budovat jen na solidních základech. K prvním pracovním zkušenostem je třeba přistupovat zodpovědně a s respektem. Úspěchy se pak dříve či později dostaví.