Vysokoškoláky bereme, hlásí firmy. Také absolventi jdou na dračku

„Pracovala jsem už během studií jako překladatelka a tlumočnice, takže státnice pro mě nebyly žádný výrazný předěl, jen jsem přestala chodit do školy,“ říká Martina, která na jaře úspěšně zakončila studium oboru Anglický jazyk a literatura a na pracovní trh vstoupila s již poměrně širokou základnou stálých klientů.

„Už od třeťáku působím na částečný úvazek u menší pražské firmy a se zaměstnavatelem jsme se domluvili, že po studiu nastoupím naplno. Jen jsem si ještě vymohl poslední prázdniny. Plnohodnotným zaměstnancem jsem teď od září,“ připojuje svou zkušenost Radek, který na jaře dostudoval informatiku.

Do třetice se přidává čerstvá absolventka politologie: „Během studií jsem chodila jen příležitostně na brigády, finančně mě podporovali rodiče. S hledáním stálé práce jsem začala až během prázdnin, ale zatím se mi nedaří najít místo, kde bych ráda zakotvila natrvalo, nevyhovují mi především finanční podmínky,“ říká politoložka Sylva.

Nábor už na školách

To je jen rychlá sonda do profesního života čerstvých absolventů vysokých škol. Kopíruje celkovou situaci na trhu práce – mnozí už zaměstnání mají a ti, kteří se sháněním otáleli, nebudou zřejmě hledat dlouho. Kvalifikovaných lidí je delší dobu zoufalý nedostatek a šance jsou tak opravdu vysoké.

„Velké podniky, které poptávají i stovky kandidátů z řad absolventů, nejsou výjimkou,“ konstatuje Martin Jánský, generální ředitel společnosti Randstad Česká republika. Podle něj firmy o vysokoškoláky opravdu stojí – snaží se nalákat nejen čerstvé absolventy, ale pravidelně loví už mezi těmi, kteří ještě studují. Úzce spolupracují se školami a poskytují studentům takzvané trainee programy, během nichž si samy vychovávají budoucí odborníky v konkrétním pracovním prostředí.

Bez praxe do praxe

Pro studenty je to skvělý způsob, jak nabourat obávaný začarovaný kruh – nemám praxi, a bez ní mě nikdo nezaměstná. „Studenty vysokých škol, stážisty nebo trainees u nás zařazujeme podle oboru, aby si zvyšovali kvalifikaci a získali praktické zkušenosti. S touto ‚výchovou‘ expertů od jejich vysokoškolského mládí máme ty nejlepší zkušenosti. Dokládá to i fakt, že aktuálně jsou v top vedení firmy tři takoví, kteří u nás začali ještě jako studenti vysoké školy či úplně čerství absolventi,“ potvrzuje Eva Svobodová, tisková mluvčí Uniqa pojišťovny.

Dobrou zkušenost s vlastní „výchovou“ lidí mají i ve firmě Alpha Czech, která se zabývá výrobou izolačních nátěrů. „Spolupracujeme mimo jiné se Západočeskou univerzitou v Plzni nebo Univerzitou Pardubice. Pomáhají nám v rámci servisní činnosti při výzkumu a zároveň využíváme jejich studenty, kteří jsou u nás v průběhu studií na praxi. Část z nich po škole zaměstnáme,“ líčí Peter Vavrda, CEO společnosti.

Kdy a kam na „trénink“

Trainee programy se otvírají nejčastěji ke konci školního roku a na začátku září. Zatímco třeba u Škody Auto máte zase šanci až napřesrok, Plzeňský Prazdroj má ještě dveře otevřené.

„S trainee programy zpravidla startujeme od října. Trvají 24 měsíců a během nich si trainees vyzkouší práci až ve čtyřech týmech na různých projektech. Vzhledem k tomu, že je náš program propojený s mateřskou skupinou Asahi Europe & International, mají trainees během něj možnost zapojit se i do mezinárodních projektů v zahraničí v některém z našich partnerských pivovarů,“ říká Ivana Pavlíčková, manažerka pro řízení talentů Plzeňského Prazdroje. Dodává, že trainees často zůstávají i po skončení programu. „Řada z nich si v Prazdroji vybudovala úspěšnou kariéru a dnes zastávají klíčové manažerské role,“ dodává.

Nezkušenost jako bonus

Proč mají firmy takový zájem o mladé lidi? Kromě síly jako takové vítají právě i věk, jemu úměrný pohled na svět a odpovídající (ne)zkušenost. „Rádi dáváme šanci mladým, kteří nemají tolik zkušeností. Pokud jdou tito lidé do většího týmu a budou mít nadřízeného, který má prostor se jim věnovat, je to skvělá příležitost k rozvoji pro obě strany. Absolventi většinou přinášejí do týmů čerstvý vítr, jsou otevřenější změnám a mohou být hnacím motorem inovací,“ vysvětluje Martina Machová, HR ředitelka Sodexo Benefity.

Svůj pohled přidává i personální ředitel společnosti Vekra Jan Bek: „U absolventů oceňujeme tah na branku, aktivitu, zvídavost a snahu se posouvat znalostmi i kariérně.“

Stále cennější IT

Jsou přirozeně obory, v nichž je o pracovníky nouze, a pak ty, jejichž studenti musí pro své uplatnění přece jen vyvinout více aktivity. Trh aktuálně hladoví zejména po absolventech technických oborů, jako je stavebnictví či strojírenství. Žádaní jsou i lidé z odvětví ekonomických a ze zdravotnictví.

„Se změnami v oblasti technologií se v posledních letech ještě více zvýšily možnosti uplatnění v oblasti IT, datové analytiky, umělé inteligence a dalších digitálních oborů. Podle našeho průzkumu se v Česku nyní s největším nedostatkem talentů potýká sektor komunikační služby, dále pak obchod a služby, informační technologie, doprava, skladování a automotive,“ vypočítává Lenka Vokáčová, manažerka pro sociální odpovědnost ManpowerGroup.

Pokud zaměstnavatelé v těchto oblastech podnikání najdou správného uchazeče, pak jsou obvykle ochotní i královsky platit. „Mzdové nároky mladých rostou a podniky se jim snaží přiblížit. V IT a technických oborech anebo ve firmách, kde je důležitá znalost cizích jazyků, si mohou vydělat i o pětinu více, než kolik činí průměrná mzda absolventů v daném regionu,“ konstatuje Jitka Kouba Součková, marketingová ředitelka personální agentury Grafton Recruitment.

Trpělivost je na místě

Na druhé straně nemůžete s vysokoškolským diplomem automaticky předpokládat, že se o vás firmy poperou, ihned při nástupu vám nabídnou vyšší pozici a závratnou mzdu. K těmto výhodám se budete muset propracovat.

„Zastávám názor, že je potřeba své schopnosti nejprve prokázat a až za mimořádné nasazení a výsledky je možné požadovat i mimořádné ohodnocení. Moje rada směrem k mladé generaci je: více pokory zpočátku kariéry,“ dodává Jan Bek z Vekry.

Martin Jánský z Randstad přidává i dobré rady na příští rok. Pokud vás letos čeká poslední rok studia vysoké (či vyšší odborné) školy a neradi byste po letních prázdninách čelili dospělému životu i s jeho finanční náročností, začněte si práci snů hledat s předstihem.

„Čerství absolventi by se měli po práci rozhlížet dříve než v září, protože hledání takové, která jim bude plně vyhovovat, přece jen nějaký čas zabere. Navíc v září již nemají status studenta. Ideální je začít již během studia a do zaměstnání či trainee programu nastoupit již koncem léta. Rozhlížet se mohou na firemních a kariérních stránkách, na úřadu práce, mohou kontaktovat personální agentury nebo se poptat známých,“ radí Martin Jánský, generální ředitel Randstad ČR.