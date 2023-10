Na inzerát získal práci snů. Moje kariéra by měla mít tři pilíře, říká

.„Na gymnáziu jsem se začal zajímat o digitální marketing. Kamarád, který podnikal online, mi nabídl brigádu na dohodu. V té době už jsem uměl výborně anglicky, a tak jsem pro něj psal texty. U maturity už jsem měl IČO a spolupracoval s různými online projekty, například e-shopy, také jsem něco dělal pro město,“ začíná dlouhý výčet svých pracovních zkušeností Michael Kopta, který dnes vede marketingový tým v brokerské firmě XTB.

Po gymnáziu jste ale šel na vysokou, ne?

Nakonec jsem si dal rok pauzu. Měl jsem vždy velký vzor ve svém otci, který dlouhá léta podniká a daří se mu skvěle. Často mi vyprávěl o výhodách i úskalích byznysu a já vždy věděl, že bych do toho chtěl jít taky, i když bylo jasné, že úplně jiným směrem než on.

Kterým?

Naskytla se mi příležitost být u založení firmy, která dodávala zboží různých společností do vesnických samoobsluh. Lidé si tam přes tablet něco objednali a přišlo jim to do prodejny. Jenže po tragické smrti společníka a dalších komplikacích to skončilo. Hodně to se mnou zamávalo, ale byla to dobrá podnikatelská zkušenost. Svého rozhodnutí odsunout vysokou nelituji.

Michael Kopta (27) Investicím, tradingu a finančním trhům obecně se aktivně věnuje od roku 2015, kdy maturoval na gymnáziu v Ostrově.

Na Vysoké škole finanční a správní v Praze získal v roce 2020 bakalářský titul v oboru marketing.

Před studiem a při něm pracoval a podnikal v oblasti tvorby obsahu, marketingu, obchodu, pojišťovnictví.

Od roku 2020 působí na pozici marketingového ředitele brokerské společnosti a investiční aplikace XTB. Má na starosti český, slovenský a maďarský trh.

Co jste tedy potom dělal?

Kromě copywritingu jsem zkusil i obchod či řešil web a redakční systém pro drobný investiční fond. Nebyl to žádný velký projekt, ale pro mé směřování byl naprosto zásadní. Mimo spíše menší investice například do bitcoinu to byla má první velká zkušenost se světem financí. A od té doby jsem se této branže nepustil.

Na vysokou jste se ale nakonec přece jen přihlásil...

Ano, přestěhoval jsem se do Prahy a vybral si kombinovanou formu studia na Vysoké škole finanční a správní, obor marketing. V roce 2020 jsem dokončil bakalářský stupeň. V průběhu studia jsem si kromě dalších projektů zkusil také rozjet podnikání v pojišťovnictví díky příležitosti podílet se na otevření a řízení pobočky. A teď začínám magisterský program, navíc měním obor na ekonomii a management, který aktuálně využiji víc.

Studoval jste, neustále u toho pracoval, ale zaměstnaný jste vlastně nikdy nebyl. Kdy se to změnilo?

V roce 2019, když jsem narazil na inzerát brokerské firmy XTB, v němž hledali posilu do obchodního oddělení. Já se sice stále aktivně zabýval trhy a investicemi, ale nikdy mě nenapadlo, že bych mohl pracovat přímo pro brokera. Přitom to pro mě byl dream job.

Takže k podnikání a studiu jste si našel ještě zaměstnání naplno.

Ano, začal jsem jako account manažer junior a skvěle si rozuměl s kolegy včetně obchodního ředitele Vladimíra Holovky, který mě toho hodně naučil, a dodnes jsme blízkými spolupracovníky. I díky tomu jsem po odchodu marketingového specialisty zkusil štěstí a o uvolněnou pozici si řekl.

A dostal jste ji?

Dostal. Šlo o lokální správu marketingu české, slovenské a maďarské pobočky XTB. Sami byli rádi, že nemusí nikoho nového hledat, zaškolovat... Marketérů je spousta, ale najít někoho s ekonomickými znalostmi a zaměřením na trhy už je horší. Nastoupil jsem v únoru 2020, kdy vypukla pandemie, a XTB vyrostlo takříkajíc přes noc asi o 300 procent.

Co tedy bylo přesně náplní vaší práce?

Dostal jsem za úkol sestavit lokální marketingový tým, který už kvůli růstu firmy nedostačoval. Z Prahy jsme vedle české pobočky řídili také tu slovenskou a maďarskou. Má práce je hlavně manažerská. Řeším strategické směřování, rozdělování rozpočtu... Zároveň řídím i operativu – právě k tomu mám tým pěti lidí a externisty.

Mají dnes mladí vyšší šance dostat se brzy po absolutoriu k zajímavým pracovním příležitostem, než tomu bylo dříve?

Já myslím, že ano. Má cesta asi dokazuje, že pro dobré pracovní uplatnění dnes člověk nemusí nutně dřít desítky let s tím, že se k něčemu zajímavému dostane až někdy po třicítce nebo čtyřicítce. Když máte drive, jde to opravdu výrazně rychleji.

A kde se vidíte za deset let?

Stále v XTB! Ředitel firmy je tam téměř od založení v roce 2004, obchodní ředitel také již přes deset let. Nesbírám zářezy do životopisu, ale buduji kariéru a zejména značku, jejíž hodnotu chci navyšovat. V ideálním případě by má pracovní dráha měla mít tři pilíře: zaměstnání, podnikání a investice.