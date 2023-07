Méně práce za méně peněz. Počet zkrácených úvazků v USA vzrostl

Na částečný úvazek v USA v červnu pracovalo 4,2 milionu lidí, to je o 12 procent více než v předchozím měsíci, napsal The Washington Post.Lidé, kterým v poslední době zaměstnavatel zkrátil pracovní dobu, v rozhovorech s americkým listem uvedli, že jde o důsledek zpomalení tržeb. Většina z nich pracovala v oblasti služeb, jako je například rychlé občerstvení, obchod s potravinami nebo kadeřnictví, kde lze směny poupravit podle poptávky.

List oslovil i jedince pracující v kancelářích. Minimálně ve dvou případech stávající zaměstnanci uvedli, že zaměstnavatel kvůli poklesu příjmů zkrátil pracovní dobu plošně. „Jako společnost si nevedeme tak dobře jako loni touto dobou,“ uvedla Liv Roachová, která pracuje v neziskové organizaci zaměřené za udržitelnost v New Yorku. Většina zaměstnanců, kteří v organizaci pracovali na plný úvazek, podle Roachové nedávno začala pracovat na částečný úvazek.

„Příjmy naší neziskové organizace jsou závislé na větších společnostech, i ty se začínají stahovat. Lidé stále říkají, že obavy z recese se uklidnily. Ale ne, obavy tady stále jsou,“ dodala.

Situace v USA Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se v prvním čtvrtletí zvýšil o dvě procenta, jeho růst tak zpomalil z 2,6 procenta v předchozích třech měsících. Předběžné údaje o vývoji HDP ve druhém čtvrtletí zveřejní americká vláda příští týden.

Ekonomickou aktivitu ve Spojených státech nyní brzdí zvyšování úrokových sazeb, jimiž se americká centrální banka (Fed) snaží omezit inflaci.

Míra nezaměstnanosti v červnu činila 3,6 procenta. Od loňského března se pohybuje v rozmezí od 3,4 procenta do 3,7 procenta.

Mezi lidmi, kterým zaměstnavatel zkrátil pracovní dobu, je i Lawrence Hart-Howlett, který pracuje v jídelně michiganské univerzity. V létě začal pracovat namísto pěti dnů pouze dva dny v týdnu, a tak si musel najít druhou práci v řetězci rychlého občerstvení.

Po týdnu mu ale pracovní doba zkrátili o dvacet procent, následně mu pak zaměstnavatel snížil pracovní dobu ještě jednou, a to z původních 24 hodin na 15 hodin týdně. „Tuto práci jsem musel vzít, abych nahradil tu první. Jenže co mám teď dělat?“ ptá se Američan. „Upřímně řečeno, trochu mě to znepokojuje. Nejsem si jistý, jestli mi výdělek bude příští měsíc stačit k tomu, abych zaplatil nájem,“ doplnil.

Lidé méně utrácejí

Americká ekonomika v červnu vytvořila asi 209 000 pracovních míst, což je o zhruba 100 000 míst méně než v květnu. „V posledních měsících je pro nezaměstnané stále obtížnější najít práci. A jakmile ji najdou, je zase obtížné získat v práci dostatečný počet hodin,“ uvedla Julia Pollaková, hlavní ekonomka společnosti ZipRecruiter.

Také Američanka Kyndal Mesenbrinková očekávala, že v létě bude pracovat v baru svých obvyklých šedesát hodin týdně. Aktuálně však pracuje méně než polovinu času. Snížil se jí také výdělek. Za typický páteční večer si za spropitné vydělala 350 dolarů (7 400 Kč), nyní to je zhruba 120 dolarů (2 500 Kč).

„Pracovní dobu zkrátili všem, a to plošně,“ řekla třiadvacetiletá barmanka. „Můžete mít naplánováno, že budete pracovat tři hodiny, ale někdy je tak mrtvo, že vám řeknou, ať jdeme domů. Skoro musíte bojovat, abyste mohli být v práci,“ doplnila.

Zmínila také, že i zákazníci začínají šetřit. „Lidé nechtějí chodit ven a utrácet peníze v barech,“ řekla s tím, že zákazníci si objednávají i levnější nápoje. Průměrná útrata člověka na baru byla podle ní 50 dolarů (1 060 Kč), nyní to je zhruba polovina, uzavírá The Washington Post.