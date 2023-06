Úrokové sazby zatím beze změny, rozhodl Fed. Do konce roku se ale zvýší

Centrální banka při svém rozhodování zohledňovala ekonomiku, která si vede nad očekávání, a inflaci, jež naopak klesá pomaleji.

Toto rozhodnutí „umožňuje vyhodnotit dodatečné informace a jejich důsledky pro měnovou politiku“, uvedl v jednomyslném prohlášení výbor Fedu pro operace na otevřeném trhu (FOMC).

„Fed si ponecháním sazeb tvoří větší časový prostor pro vyhodnocení dalších příchozích makroekonomických dat,“ konstatoval analytik investiční společnosti XTB Tomáš Cverna.

„Dle mého názoru bude Fed na příštím zasedání úrokové sazby opět zvyšovat. Navzdory poklesu jádrové inflace totiž hrozí její zakořenění v ekonomice a ponechání sazeb na aktuálních úrovních po delší dobu či jejich snížení může ve spojení s relativně silným trhem práce způsobit další proinflační tlaky,“ uvedl Cverna.

Zástupci Fedu předpokládají, že příští rok se spolu s inflací sníží i základní úroková sazba, a to o jeden procentní bod.

Fed dále zvýšil výhled letošního růstu americké ekonomiky na jedno procento z březnového odhadu 0,4 procenta. Inflace by se do konce roku měla snížit na 3,2 procenta, zatímco předchozí prognóza uváděla 3,3 procenta. Míra nezaměstnanosti se do konce roku podle aktuálního výhledu Fedu zvýší na 4,1 procenta. V březnu centrální banka počítala se 4,5 procenty.

Americké akcie po oznámení Fedu výrazně oslabily. Dolarový index naopak smazal část ztrát. Ceny ropy ztráty prohloubily.