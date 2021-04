USA si ekonomické prvenství udrží ještě 50 let, říká ekonom. Čína dotahuje

Spojené státy americké zůstanou bohatší než Čína ještě alespoň padesát let, tedy ještě dlouho poté, kdy by Čína měla překonat USA a stát se největší ekonomikou světa. Zpravodajskému portálu CNBC to řekl ekonom analytické společnosti Economist Intelligence Unit (EIU) Simon Baptist.