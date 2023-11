Dohodáře čekají lepší podmínky, co na to firmy? Budou o ně mít ještě zájem?

Rozsah práce se pro dohodáře nemění. V případě dohody o pracovní činnosti jde o práci v rozsahu, který v průměru nepřekračuje polovinu stanovené týdenní pracovní doby, u dohody o provedení práce může zaměstnanec vykonat práci v maximálním rozsahu 300 hodin v kalendářním roce.

„Tyto formy zaměstnávání byly dosud i pro zaměstnavatele velmi lákavou alternativou, protože ve srovnání s pracovní smlouvou na zkrácený pracovní úvazek znamenaly nižší finanční i administrativní zátěž,“ říká Nikola Faltová, advokátka spolupracující s bpv Braun Partner. Dohodáři totiž neměli ze zákona nárok na dovolenou, na rozvržení pracovní doby (zaměstnavatel je mohl zaměstnávat podle svých potřeb), ani na poskytování informací o obsahu právního vztahu založeného dohodou.

To se ovšem v souvislosti s novelou zákoníku práce mění. Dohodáři nově nabývají práva obdobná jako standardní zaměstnanci a zaměstnavatelé tak musí vůči nim plnit nové povinnosti.

„Není žádných pochybností o tom, že z pohledu zaměstnavatele ztrácí tyto dohody na atraktivitě, protože se přibližují pracovnímu poměru založenému pracovní smlouvou,“ míní advokátka. Samozřejmě zaměstnanci vykonávající práci na základě dohod naopak budou posílení svých práv kvitovat.

Je otázkou, zda novela bude mít za následek, že zaměstnavatelé častěji přistoupí k uzavření pracovní smlouvy na kratší pracovní dobu namísto některé z dohod. „Nespornou výhodou dohod nadále zůstává možnost je ukončit výpovědí bez uvedení důvodu s kratší výpovědní dobou a bez nutnosti platit odstupné,“ doplňuje Nikola Faltová.

Znamená novela konec dohod?

Jen třetina firem má v plánu propustit zaměstnance, kteří pracují na základě dohod mimo pracovní poměr. Ukázal to rychlý online průzkum personální agentury Předvýběr.cz mezi stovkou stálých respondentů z řad majitelů, ředitelů a personálních šéfů firem. Na změně podmínek zaměstnavatelům nejvíce vadí zavedení placené dovolené a nutnost hlídat existenci dohod u jiných zaměstnavatelů. Naopak 44 % zaměstnavatelů míní, že i po zpřísnění pravidel pro ně budou dohodáři přínosem, zbývající pětina firem novelu nepovažuje za zásadní změnu.

Dohodáři zajišťují jen zhruba 5-10 % pracovních pozic. V řadě případů tento typ pracovního vztahu uzavírají firmy proto, že zaměstnanci o trvalý pracovní poměr ani nemají zájem.

Anketa u zaměstnavatelů: Budou pro vás dohodáři výhodní? DPP a DPČ využíváme jen okrajově, zejména při spolupráci se studenty. Jakmile je to vhodné, přecházíme na jiný typ pracovněprávního vztahu. Jsme kreativní agentura s velmi svobodnou firemní kulturou a silným důrazem na to, aby se naši lidé měli dobře. Vítáme, že novelizace dává dohodářům silnější postavení vůči zaměstnavatelům, ale nás se rozvrh směn nebo příplatky za práci v noci netýkají.

Ondřej Tyleček, generální ředitel kreativní agentury Fairy Tailors Téma dohodářů je u nás často diskutované. Jasné řešení této otázky ještě nepadlo, ale s největší pravděpodobností smlouvy na dohodu od nového roku zrušíme a budeme se snažit domluvit s těmito pracovníky na klasickém dodavatelsko-odběratelském vztahu. Jelikož u nás jde převážně o montážní a drobné servisní úkony, bude naší snahou tyto lidi přesvědčit k založení živností.

Michal Hotmar, marketingový specialista RIM Vzhledem k tomu, že naše společnost brigádníky dohodáře využívá v omezené míře jen na vykrytí krátkých výkyvů v objemech, nepocítíme zvýšené náklady tak silně. Co se nás ale dotkne, je zvýšená administrativní náročnost při zaměstnávání dohodářů a omezení jejich flexibility kvůli úpravě plánování směn.

Jaroslava Šindelářová, HR manažerka Geis CZ Dohodáře si zachováme a neplánujeme v tom žádné změny. Ano, je pravdou že některé změny jsou jistou komplikací a hází další klacky pod nohy zaměstnavatelům. I přes to je pro nás stále výhodnou cestou spolupráce pro určité tipy pozic a zachováme si je i nadále.

Patrik Duda, zakladatel Naughty Harbor Mezi našimi agenturními zaměstnanci je více než tisíc dohodářů, kteří pracují pro desítky velkých firem. Z našich rozhovorů s těmito firmami vyplývá, že počet dohodářů snižovat nebudou.

Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup

„Utažení pravidel nepatří mezi kroky, kterými by vláda podporovala trh práce. Nicméně zájemců o práci je už několik let katastrofický nedostatek, takže se firmy snaží nabírat kohokoli, kdo je ochotný pracovat,“ komentuje výsledky průzkumu František Boudný, ředitel Předvýběru.CZ.

Pro zaměstnavatele je každá změna samozřejmě prací navíc, takže je pochopitelné, že se novela setkává s nevolí z jejich strany. Podle HR odborníka Jana Klusoně jde však o nutnou změnu, která zajistí lepší práva pro všechny pracovníky napříč pracovním trhem.

Zaměstnavatelům krátkodobě hraje do karet, že nová pravidla budou platná pouze pro dohody uzavřené až po nabytí účinnosti novely, tedy od října 2023. „Do konce roku tak mají prostor vyhodnotit si, jak se jim dohody u jednotlivých pracovníků vyplácejí. Můžeme předpokládat, že některým pracovníkům pak zaměstnavatelé díky těmto změnám od nového roku nabídnou zaměstnanecký úvazek,“ říká CEO Welcome to the Jungle CZ/SK Jan Klusoň a dodává, že pokud zaměstnavatel v současné chvíli obchází pravidla a s jedním pracovníkem má uzavřených více dohod, přechod na zaměstnaneckou smlouvu bude výhodný pro obě strany. Minimálně tak docílí jednodušší administrativy, která bude přínosem pro HR oddělení.

„Možná bude část firem více hledat flexibilitu na černém trhu a zaměstnávat brigádníky bez smlouvy, některé práce outsourcovat nebo více využívat agenturní zaměstnávání. Domnívám se, že po určité době remcání na sociálních sítích firmy zjistí, že se vlastně nic neděje a využívání brigádníků se tak nezmění,“ uzavírá Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup.