Méně nabídek a za méně peněz. Taková je realita pro mladé uchazeče

Infoabsolvent.cz

přehledné požadavky zaměstnavatelů, tipy, jak přesně využít své vzdělání

Atmoskop.cz

přes sto padesát tisíc hodnocení firem očima reálných zaměstnanců

Jobdnes.cz, Jobs.cz, Profesia. cz, Manpower.cz, Monster.cz

portály s nabídkami práce

13 360 absolventů škol všech stupňů vzdělání evidoval ke konci ledna 2021 Úřad práce ČR. Meziročně je to o 3 893 více. Nejčastěji jsou to absolventi středních škol a učilišť, především pak těch zaměřených na ekonomiku a administrativu, gastronomii (kuchař, číšník), osobní a provozní služby (kadeřník), hotelnictví a obchod. Naopak velkou šanci na získání práce v co nejkratší době po ukončení studia mají absolventi vysokých škol, především lékařských a technických fakult, studijních programů sociální péče, informační a komunikační technologie nebo vzdělávání a výchova.

Zdroj: ÚP ČR, MPSV ČR