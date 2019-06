Ze zaměstnanců se stávají lovci hlav. A firmy jim za to dobře platí

Počet společností, které takzvaný referenční bonus pro zaměstnance vypisují, stoupá. A zvedá se i výška odměny. „Aktuálně nabízíme 10 000 korun za doporučení kandidáta, kterého přijmeme a on setrvá úspěšně na pozici i po zkušební době,“ říká HR manažerka strojíren Metaldyne Oslavany Gabriela Kolibáčová.

Podle ní nedávné znásobení odměny z pěti na deset tisíc ještě zvýšilo úsilí lidí, především těch nových, přivést firmě někoho dalšího ze svého okruhu. Loni tímto způsobem získaly jihomoravské strojírny třetinu nových zaměstnanců.

Headhunter znamená v doslovném překladu z angličtiny „lovec hlav“. Jde o hledače talentů, těch nejschopnějších lidí v oboru, o které mají firmy zájem. Desítky soukromých agentur se tím u nás docela slušně živí. Podniky ale sází na to, že podobnou službu jim může prokázat každý jejich zaměstnanec. Zalovit může kdekoli kolem sebe – mezi partnery, dětmi, bývalými spolupracovníky, spolužáky, sousedy či známými známých.

„Najít nové kolegy aktuálně v oboru IT není právě jednoduché. A navíc, když doporučí nováčka náš člověk, je větší pravděpodobnost, že dobře zapadne profesně a odborně,“ míní ředitel poradenství společnosti Mibcon Antonín Cihlář.

Právě to, že člověk, jenž někoho do firmy přivede, za něj zároveň tak trochu ručí, se líbí zaměstnavatelům nejvíce. Doporučí svého kandidáta, sám si ho prověří a více si ho i hlídá. „Firma tak získává vysoce kvalifikované profesionály, kteří k nám přichází již s detailními informacemi o tom, jak fungujeme. Společnost, i přestože vyplácí odměnu, šetří na nákladech na recruitment, jelikož agenturní obsazení pozice by bylo finančně náročnější,“ pochvaluje si HR manažerka BNP Paribas Cardif Pojišťovny Kateřina Krist.

Také tady před časem zvýšili odměny za doporučení – od 10 tisíc výš. „Za takzvané ‚hot pozice‘ nabízíme 50 000 – jsou to místa, která jsou expertně zaměřená,“ vyjmenovává Kateřina Krist. Pojišťovna takto obsadí čtvrtinu míst.

Referenční bonusy u nás vyplácí každá čtvrtá firma

Startupy a rychle rostoucí firmy v západní polovině Evropy díky odměnám za doporučení získají většinu svých lidí. Nyní se situace vyrovnává i v těch českých, referenční bonusy vyplácí každá čtvrtá firma.

„V porovnání s dalšími trhy v regionu je jeho využití srovnatelné. V dalších zemích, jako jsou Polsko nebo Maďarsko, se rozšířenost pohybuje jen v jednotkách procent,“ shrnuje Michal Novák z Profesia.cz

Skvělé výsledky přináší tento způsob náboru personální společnosti Acamar. „Naše společnost ho hojně využívá i v zahraničí, odkud pochází drtivá většina našich vysoce kvalifikovaných pracovníků,” říká Šárka Bláhovcová, odbornice na employer branding. Počet těch, kteří mohou získat odměnu, tak ještě rozšířila. „IT firmy se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalitních zaměstnanců a vysokou fluktuací. Odměnu za doporučení například programátorů proto vyplácejí i lidem, kteří zaměstnanci jejich firmy vůbec nejsou,“ poznamenává Bláhovcová.

Finanční lákadlo nabízejí malé i velké firmy – nadnárodní korporace, ale třeba také malé restaurace hledající personál.