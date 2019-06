Zlepšováky mívají pro firmu cenu zlata. Jak je šéfovi prodat?

Největším aktivem firmy jsou bezesporu její zaměstnanci, a zejména pak ti, kteří dokážou mimo svou rutinní práci i něco navíc: například přijít se skvělým novým zlepšovákem, ať již to je nová strategie prodeje, zlepšení interních procesů, nebo vylepšené nářadí do výroby. Mnohé firmy nabízejí svým zaměstnancům finanční odměny, když přijdou s dobrou myšlenkou. Dokazují to konkrétní příklady z praxe. Například brněnská strojírna vloni ocenila zaměstnance, který si z vlastní iniciativy nastudoval technickou dokumentaci zařízení a díky tomu mohl místo výměny drahého komponentu realizovat jeho opravu za minimální cenu. Stotisícovou odměnu získal pracovník, který úpravou technologického postupu uspořil společnosti náklady ve výši cca 600 tisíc Kč ročně.

Přesto si řada lidí stěžuje, že jejich nápady končí ignorovány, případně že jsou sice vyslyšeny, ale nejsou uvedeny do praxe. Společnost Sideways 6 loni provedla průzkum, ve kterém 81 procent zaměstnanců prohlásilo, že mají nápady, které by mohly pomoci jejich firmě, ale zároveň se jich celá pětina vyjádřila, že se je bojí předložit. Zhruba třetina dokonce cítí, že si zaměstnavatel jejich nápadů neváží.

Čím to je? Mnoho manažerů funguje ve firmách v roli prostředníků mezi zaměstnanci a vyšším vedením a ve skutečnosti tak nemají dostatek pravomocí na to, aby nové nápady uvedli do praxe. Ještě podstatnější bývá ovšem fakt, že obvykle zodpovídají za plnění krátkodobých cílů a úkolů, na něž mají omezený čas. Většina se jich tedy soustřeďuje právě na tyto krátkodobé cíle a buď ani nemají čas se nápadem zaměstnance zabývat, nebo tento nápad není pro ony krátkodobé cíle podstatný, a tudíž je odsunut stranou. Jak na to, abyste své nápady ve firmě protlačili?

Myšlenku si nejprve otestujte „v terénu“

Zjistěte, za kým z vedení se svým nápadem jít. To neznamená, že byste za onou kompetentní osobou měli utíkat hned, jakmile vám myšlenka na nějaký zlepšovák bleskne hlavou. Nechte svůj nápad chvíli uležet. Přemýšlejte o něm, zvažujte klady a zápory a také si ověřte, zda se něco podobného už někdy na pracovišti neřešilo a pokud ano, tak s jakým výsledkem.

„Vedení obecně lépe slyší na zlepšováky týkající se snižování nákladů, zvýšení tržeb a zvýšení efektivity,“ říká ředitel společnosti J.I.P. pro firmy Jiří Jemelka.

Poté si všechny své myšlenky k dané věci utřiďte a sepište je na papír. Následujícím vhodným krokem je svěřit svůj nápad několika důvěryhodným kolegům a zeptat se na jejich názor. Připravte se přitom i na možnost skepticismu, kritiky nebo i otevřené opozice. Nebude-li se váš nápad většině kolegů líbit, budete se muset smířit s tím, že asi nebyl tak dobrý či vhodný, jak se zdál, a nemá tedy cenu s ním chodit za vedením. Pokud se ale ukáže jeho potenciál, připravte se představit ho nadřízenému.

Vžijte se do role obchodníka

Před tím, než vstoupíte se svým nápadem k šéfovi do kanceláře, se ještě pokuste sesbírat alespoň nějaká relevantní data. Čísla a fakta jsou vždy lepšími spojenci než naděje, dohady a osobní pocity. Vyplatí se zkusit se vžít do role obchodníka, který prodává cenné zboží. Vaše argumenty mnohem lépe vyzní, uvidí-li váš šéf určitý zápal a odhodlání. Nelze příliš očekávat, že se pro váš nápad někdo nadchne, když budete sami působit nepříliš zaujatě.

Pozor ale, aby váš zápal nesklouzl k fanatickému lpění na své myšlence. Opět buďte připraveni na kritiku. Snažte se trpělivě odpovídat na všechny otázky, respektujte odlišné náhledy na věc. Pokud při dialogu narazíte na něco, co nevíte, přiznejte to, ale ukažte, že jste ochotni odpověď nalézt. Již během tohoto rozhovoru byste měli vycítit, zda je váš šéf či manažer nápadu nakloněn. I v případě, že zpozorujete, že ano, ještě úplně netlačte na pilu. Je potřeba mít trpělivost a dát mu čas vše promyslet. Také nečekejte, že tímto to pro vás končí. Je potřeba být aktivní, spolupracovat na doladění detailů a ukázat, že jste ochotni do implementace svého nápadu vložit svoji energii i čas.

Některé nápady mají již od začátku lepší naději na úspěch než jiné. Vedení obecně lépe slyší na zlepšováky týkající se snižování nákladů, zvýšení tržeb a zvýšení efektivity. Větší šanci na uskutečnění mají také nápady, které pomohou dosáhnout jednoho či více stanovených cílů společnosti nebo oddělení, nebo které se týkají problému, s nímž se vedení firmy v dané době potýká. Naopak nepříliš životaschopné bývají nápady, které sice ulehčí práci jedněm zaměstnancům, ale přidají ji jiným, a také ty, jejichž realizace by si vyžádala hodně peněz, času a úsilí.