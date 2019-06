Dostal výpověď pro nadbytečnost, firma přitom inzeruje volná místa

Dostal jsem v práci výpověď pro nadbytečnost. V dopise, který mi přišel poštou, ale není ani zmínka o odstupném.

Zákoník práce chrání zaměstnance. Tato ochrana se projevuje například v tom, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů uvedených v zákoně. Jedním z těchto důvodů je také nadbytečnost zaměstnance vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

V případě výpovědi pro nadbytečnost vám samozřejmě odstupné náleží, jeho výše je závislá na délce trvání pracovního poměru. Jestliže váš pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok, pak máte nárok na odstupné nejméně ve výši jednonásobku vašeho průměrného výdělku, v případě trvání pracovního poměru alespoň rok a méně než dva roky dvojnásobek průměrného výdělku, a pokud jste u zaměstnavatele pracoval alespoň dva roky, výše odstupného činí trojnásobek průměrného výdělku.

Nárok na odstupné máte automaticky ze zákona a není nutné, aby se o tom zaměstnavatel ve výpovědi zmiňoval. Zaměstnavatel je povinen odstupné vyplatit po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu.

Jak je to s výpovědní lhůtou?

Pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, ta činí nejméně dva měsíce. Začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Například - výpověď vám byla doručena dne 31.5, pracovní poměr skončí dne 31.7. Pokud by vám ale výpověď byla doručena až dne 1.6., pak by pracovní poměr skončil dne 31.8.

Po celou dobu běhu výpovědní doby je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci, zaměstnanec je povinen plnit si své pracovní povinnosti a zaměstnavatel je povinen platit zaměstnanci mzdu.

Víc mi ale vadí jiná věc. Zjistil jsem, že firma na úřadu práce inzeruje volné pracovní místo. Nabízená pracovní pozice je přitom úplně stejná jako ta moje. Jak se můžu bránit? Mám rovnou podat žalobu?

Doporučuji vám, abyste nejprve zaměstnavateli písemně oznámil, že trváte na tom, aby vás dále zaměstnával. Dopis zašlete neprodleně a prokazatelným způsobem, ideálně do vlastních rukou. Pokud se totiž později ukáže, že výpověď byla neplatná, tak pracovní poměr bude nadále trvat a vám bude náležet náhrada mzdy, a to i když jste nechodil do práce, protože vám to zaměstnavatel neumožnil a nepřiděloval vám práci.

Co když to šéf odmítne?

Pokud na základě tohoto dopisu zaměstnavatel neuzná, že pracovní poměr trvá, pak vám nezbývá, než podat k soudu žalobu o určení neplatnosti výpovědi. Tuto žalobu je nutné podat k soudu nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit touto neplatnou výpovědí.

Ve sporu o neplatnost výpovědi platí tzv. obrácené důkazní břemeno. To znamená, že je to zaměstnavatel, kdo musí prokázat, že výpověď byla platná. Přesto vám doporučuji, abyste si pro účely případného soudního sporu zajistil důkazní materiál, tedy například si obstaral kopie nabídky volného pracovního místa. V takovém případě máte vysokou šanci u soudu uspět.