Jak si říct o vyšší plat či dovolenou navíc? Vyjednávejte jako generál

Zkuste si to představit ve svém oblíbeném obchodě – změní se rozestavení regálů, a i když nám tato změna může přinést pohodlnější nakupování, stejně nás zpočátku naštve. Velmi podobně se budou cítit vaši noví kolegové, pokud navrhnete, aby se na jejich dosavadním způsobu práce něco změnilo. „Odmítnutí nového je jedna z našich nejautentičtějších reakcí. Změna potřebuje čas a dostatek informací. Lidé potřebují pochopit, k čemu změna je, co přináší a musí mít čas na adaptaci,“ říká psychoterapeut vzdělávací společnosti MgC Group Marek Zeman.

1. Připravte si argumenty

Na pracovišti jste i po půl roce přece jen ještě stále nováček, ale máte nápady a rádi byste je prosadili, aby si vás šéf i ostatní všimli. Jak tedy na to? „Buď může nováček navrhnout změny na společném setkání, třeba během porady, s tím, že popíše svůj návrh, co ho k tomu vedlo a hlavně, jaký přínos jeho návrh pro kolektiv bude mít. To vychází nejvíc tam, kde je atmosféra otevřená a spolupracující,“ vysvětluje lektorka a konzultantka Olga Medlíková.

Když to tak není, může nový člověk obejít se svým nápadem jednotlivé lidi v týmu, zajistit si jejich podporu a pak návrh předložit. „Má to ale svoje rizika. Například jej může předběhnout a nápad vydá za svůj nepříliš vstřícný kolega a pak ho při veřejném projednávání roztrhá na cucky nebo, což je ještě horší, šéf bude mít pocit, že se tým na něho domluvil a naštve se,“ upozorňuje Medlíková.



Charakter týmu a firemní kultura společnosti vám může hodně pomoci, nebo naopak být na překážku. Nenechte se ale při prvních nesnázích hned zastrašit. Věty typu „Kritizovat umí každý“ a „Nové koště dobře mete“ jsou reakce, kterých se obáváme a které nás drží zpátky. „Na druhé straně ale takové ‚nové koště‘ netrpí provozní slepotou a díky tomu může vidět věci, které ostatní už ani nevnímají,“ říká projektová manažerka personální agentury Grafton Recruitment Jana Vávrová.

Dvojnásobně v tomto případě platí, že informací není nikdy dost. „Kolegům bych určitě vysvětlila, kam změna povede a v čem bude užitečná. Měla bych připravené argumenty, které odpoví na otázky nejen ohledně změny, ale i souvisejících případných obav členů týmu,“ navrhuje koučka MgC Group Irena Dörrová. Pokud je možné, vyčíslete přínos v čase či v penězích. „Poté, co kolektiv změnu odsouhlasí, měl by se navrhovatel chopit svého dílu iniciativy,“ doplňuje Jana Vávrová.

2. Najděte si svůj styl

Návrhy na změny či vylepšení jsou sice jednou z možností, jak svoji kariéru posunout vpřed, stejně tak ji můžete ale „nakopnout“ i díky jiným svým vlastnostem – důsledností, pečlivostí, dotahováním věcí, přemýšlením o nich.

Po dokončení projektu podejte vedoucímu report, prodiskutujte další plány.

„Důležité je, abyste se pod své dotazy i náměty vždy podepsali, aby bylo vidět, že o věcech přemýšlíte a nešijete je horkou jehlou,“ říká Jana Vávrová.

Kupodivu se tady vyplácí i soustředění na sebe sama, díky kterému zjistíte důležité věci – jak vám jde práce pod tlakem, jak se „umíte přemluvit“ k nudným povinnostem, jak rychle se učíte, co vám jde od ruky.

„Neustálé trénování sebereflexe je primární dovedností, kterou když si osvojíme, tak nám bude kdykoliv podporou na dalších budoucích profesních křižovatkách. To znamená naučit se přemýšlet o sobě, o tom, co mi jde více a co budu dále u sebe rozvíjet, co mi jde méně a do čeho nebudu investovat tolik energie a času, co v pracovním životě chci, co nechci,“ doporučuje kariérní poradkyně projektu Samsung Tvoje šance Petra Drahoňovská, která pomáhá nastartovat profesní život znevýhodněným dětem z Česka a Slovenska. Jen na základě těchto znalostí totiž zjistíte, zda natahujete ruce po tom, co skutečně chcete, a můžete dál pracovat na svém postupu.

„Pokud si zaměstnanec najde svou cestu projevu, je dobré ji následovat. Kmitat mezi prosazováním se a submisí může mít u mnoha lidí negativní efekt – lépe se jedná s člověkem, u kterého vím, na čem jsem, takový zaměstnanec pak má větší šanci růst,“ poukazuje psychoterapeut Zeman.

3. Načasujte si to

Myslíte si, že vám prosazování sebe či nápadů nečiní problémy? Možná je to ta pravá chvíle říct si o vyšší plat nebo delší dovolenou. A opět tady zúročíte znalosti měkkých dovedností. Klíčové pro váš úspěch je totiž správné načasování.

Zastavit se u šéfa v kanceláři a prohodit poznámku o potřebě vyššího platu není ve většině případů nejšťastnější strategie. Na druhou stranu, pokud jste s platem nespokojeni, řešte to co nejdříve. Jen tak předejdete tomu, že půjdete za šéfem pro vyšší ocenění s výčitkou, vztekem či hrozbou odchodem.

Jak to tedy načasovat? „Vhodná doba je většinou tehdy, když se něco povedlo – přiklepli nám projekt, získali jsme nového klienta, pochválili nás v médiích. Ideálně, když se o to žádající zaměstnanec i nějak zasloužil,“ říká lektorka Olga Medlíková.

Pokud byla mezi vámi a zaměstnavatelem dohoda na přidání platu po zkušební době, můžete to připomenout s tím, že zmíníte svoje úspěchy a motivaci do další práce. „Užitečné bývá i to, když zaměstnanec představí šéfovi svoje záměry do budoucna a co to firmě může přinést, a požádá o úpravu platu nebo jinou výhodu. Vždy je dobré ukázat, že nestojí jenom s nataženou rukou, ale přináší přidanou hodnotu,“ poukazuje Olga Medlíková.

O platu se vyjednává mezi čtyřma očima. Vhodné je vyčkat, až zastihnete svého nadřízeného o samotě, či ještě lépe – domluvte si schůzku předem. „Předložte mu zcela věcný požadavek – přesnou sumu nebo určený den, kdy chcete mít pravidelně home office a podobně, a o tom vyjednávejte,“ doporučuje Jana Vávrová z Grafton Recruitment.