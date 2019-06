Jak se chovat na novém pracovišti a přečíst kolegy, abyste zapadli

, aktualizováno

Nástup do nové práce je vždy velkým krokem. Pro řadu absolventů to je krok zcela nový. I na ty zkušenější, kteří už mají pracovní zkušenosti a rozhodli se změnit místo, však může čekat řada úskalí. Jak se chovat a co dělat, abyste v nové práci zapadli? Máte na to tři měsíce.