Nová práce a hned průšvih. Poradíme vám, jak ho ustát

Po čtvrt roce na pozici obchodní zástupkyně měla denní provoz už slušně zažitý. Uvařila si kávu, zasedla k počítači, v systému si nastavila nové formuláře a začala plnit objednávky. O pět hodin později rozrazil dveře vedoucí výroby, že takový objem zakázek do tří týdnů rozhodně nestihnou. „Místo na září jsem všechny nové objednávky posílala dílně na červen. Prostě místo 9 jsem psala 6. Stálo mě to dvě odpoledne práce navíc, než jsem vše dala do pořádku. Od té doby každé datum kontroluji dvakrát a s kalendářem v ruce,“ dušuje se čtyřiadvacetiletá Veronika. Přehmat ji neodradil, zůstala. Dnes už pracuje v nábytkářské firmě třetí rok.

„K učení patří i zjišťování, co a jak ano a co a jak ne. Každý člověk by si měl dopřát prostor pro chyby, zvlášť když se učí nové věci. Očekávat od sebe, že napoprvé to půjde skvěle, je nerealistické,“ míní projektová manažerka personální společnosti Grafton Recruitment Jana Vávrová. A i když se stane průšvih, může nováček leccos zachránit měkkými dovednostmi. „Jsem přesvědčena o tom, že nejhorší je, když se člověk snaží malou chybu či nejistotu ignorovat, nebo dokonce tutlat. Naopak, měl by ji přiznat, co nejvíce se ptát a chtít zpětnou vazbu. Zatajené a neřešené chyby a jejich následky totiž nemizí, ale spíše naopak narůstají,“ říká Jana Vávrová.

Je nutné, aby to šéf věděl?

Umět se omluvit a přiznat chybu je první krok. Ale ještě více zaujmete, pokud sami navrhnete řešení, jak z průšvihu ven, a začnete na tom pracovat. „Rozeberte, co se stalo a proč a co byste mohli příště udělat jinak, jak změnit svůj systém plánování práce, případně jakou podporu nadřízených a kolegů byste potřebovali,“ doporučuje manažer náboru ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

Na druhou stranu nemá cenu si sypat popel na hlavu za každou maličkost. Kolik peněz stál firmu váš přešlap? Je skutečně nutné každé pochybení, které jste schopni rychle napravit a poučit se z něj, hlásit vedoucímu? K měkkým dovednostem patří také sebereflexe a kritické zhodnocení vlastní osobnosti. „Záleží na tom, jak významná chyba to byla, kolik lidí zasáhla, a také, jak je nastaveno firemní prostředí – akceptuje chybu jako přirozenou část procesu vývoje, nebo ji bere jako prohru a lidé ve firmě se pak na člověka dívají skrz prsty? Obecně vzato, když se z chyby člověk poučí a ve firmě existují rozumná pravidla, není proč odcházet,“ míní lektorka a konzultantka Olga Medlíková.

Na vlastních chybách se dá mnoho naučit, ale klíčové je neopakovat je. „Děláte-li stejnou a závažnou chybu opakovaně, je na zváženou, zda tento typ práce je právě pro vás a zda se nebudete cítit komfortněji při plnění jiných úkolů,“ varuje HR manažerka ze strojíren Metaldyne Oslavany Gabriela Kolibáčová.

Jak se (ne)dostat do skluzu

Čím vyšší postavení a zároveň i volnost máte, tím větší pozornost musíte věnovat organizaci práce. Na pozici nákupčí ve stavebninách se dostala po dvou konkurzních kolech i Monika Horáková. „První měsíce byly naprostý horor. Ze všech stran se na mě valily nové informace, pořád po mně někdo něco chtěl, pořád byly nějaké termíny a já teprve vplouvala do systému. Asi půl roku jsem neměla volnou sobotu, vůbec jsem nestíhala to ohromné množství požadavků v pracovní době,“ vzpomíná sedmatřicetiletá žena. Pomohl jí až manažerský kurz organizace práce.

„Pokud práce zatím nejde od ruky, jste na nové pozici nebo v novém zaměstnání, připravte se na to, že ze začátku budete trávit v práci více času, to k tomu patří. Je vhodné na to připravit i své okolí, rodinu a přátele a předejít tak tlaku z obou stran,“ říká training specialistka ze vzdělávací společnosti MgC Group Monika Novikmecová.

Je škoda dělat unáhlené závěry moc brzy. „Usazení v nové roli může trvat klidně i rok a pro každého je individuální. Ne náhodou nám učitelé na školách říkali, že snaha a zodpovědnost jsou vlastnosti, díky kterým můžeme předběhnout ty chytré, pokud budou příliš líní,“ ubezpečuje Václav Žárský z informačně-technologické společnosti Unicorn.

Zvláště na postech, které vyžadují samostatnost, analytické či kreativní myšlení, jako například nákupčí, obchodní zástupce, konzultant, architekt, koordinátor, programátor, sociální pracovník, vedoucí pobočky a řada dalších, je důležité naučit se plánovat. Už na konci pracovního dne byste měli vědět, co a v jakém pořadí budete dělat zítra, abyste se v pracovních povinnostech neztratili.

„Průběžně si pište, co musíte udělat i s časovými termíny, a z tohoto seznamu vybírejte činnosti na den další. Nezbytností by měl být diář, ať již v papírové, nebo v elektronické podobě. Úkoly seřaďte tak, aby vám to ušetřilo co nejvíce času. Tematicky a místně při schůzkách. Nepřeceňujte své síly a uvažujte realisticky, v opačném případě se může stát, že vám bude chybět až několik hodin času, a tím se do stanete do skluzu, tedy stresových situací, které snižují vaši výkonnost,“ nabádá Jiří Halbrštát.

Stres může nastat nejen z toho, že máte hodně práce, ale také, že se vám do ní zkrátka nechce. Odsouváte ji, chodíte častěji na toaletu či kávu, bavíte se s kolegy, přemýšlíte nad osobními věcmi, zkrátka prokrastinujete. „Říká se: Když se ti do toho nechce, dej tomu pět minut. Člověk by ale během této chvíle neměl utéct k jiné činnosti, spíš by měl popřemýšlet o tom, jak na to půjde, co k tomu bude potřebovat a co již k tomu má,“ radí Jana Vávrová z Grafton Recruitment. Důležité ale je nenechat věci hořet, abyste je nemuseli hasit. A jak si vyhodnotit, co teď a co potom? „Jednoduše, kritériem je velikost následků z prodlení a pravděpodobnost toho, že nastanou,“ dodává Jana Vávrová.

„Ty tu práci doděláš. Hned!“

Anglické pojmy mobbing a bossing, tedy šikana na pracovišti od kolegů či šéfa, se už ustálily i v českém pracovním právu. Psychoteror může vypadat zpočátku nenápadně a může přijít i naráz, třeba s novým vedoucím. „Je dobré si všímat, zda zaměstnanec dostává úkoly, na které stačí, nebo jsou mu opakovaně zadávány takové, ke kterým nemá kompetence. Pokud to tak je, nemlčte a ozvěte se. Jestliže vidíte, že kolegové vás záměrně ignorují, nepředávají vám informace potřebné pro práci, po straně vás pomlouvají nebo vás šéf stále kritizuje za úkoly, které má v náplni práce někdo jiný, jsou to varovné známky. Lidé se někdy bojí ozvat, a to je chyba. Protože je-li nežádoucí chování tolerováno, má tendenci se posilovat,“ varuje Olga Medlíková.

Kritika není příjemná nikdy. Můžeme z ní ale něco získat, pokud víme, co přesně je jejím obsahem. Správná a dobře míněná kritika vždycky svůj obsah má. „Poznat nečestný způsob zacházení s kritikou lze právě tak, že nemá – při podrobnějším doptávání – žádný konkrétní obsah a není konstruktivní. Zbytečná práce vykazuje podobné rysy – při otázce na význam a smysl takové práce neexistuje jiná odpověď než: Neptej se a konej. V takovém prostředí a atmosféře samozřejmě člověku není příjemně,“ ví Jana Vávrová z Grafton Recruitment. Proti takovému přístupu je nutné bojovat věcností, nikoli emocemi a vyčkáváním, že „to přejde“.

Firemní ombudsman pomůže

K nejvýraznějším znakům šikany patří arogantní chování vůči podřízenému, zesměšňování, zadávání nesplnitelných úkolů, přehnané kontrolování docházky nebo neschválení dovolené. „Oběť bossingu je ve velmi složité pozici, jelikož je to pro ni již předem prohraná bitva. Je obtížné zajistit například svědectví kolegů ze strachu, že by mohli o své místo přijít,“ upozorňuje Jiří Halbrštát.

V některých podnicích existuje instituce firemního ombudsmana, případně anonymní schránka na podávání různých dotazů, která může v tomto případě také posloužit. „Pokud nic z toho nezafunguje a chcete se vyhnout právním krokům, zvažte změnu zaměstnání. Dlouhodobé vystavení psychickému nátlaku může vyústit do závažných zdravotních problémů,“ doplňuje manažer náboru společnosti ManpowerGroup.