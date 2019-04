Řada zaměstnavatelů marně shání lidi, hlad je po deseti profesích

„To je takzvaná svatá trojice nároků na absolventy, jak opakovaně v posledních deseti letech vyplývá z našich průzkumů mezi zaměstnavateli,“ potvrzuje Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu ze společnosti LMC, která provozuje portály Jobs.cz nebo Práce.cz.

Alespoň půl roku na stáži

Pokud chcete budovat svou kariéru od úplných základů, pěkně ze „suterénu“ firmy, nemusíte se s praxí v oboru až tolik trápit. Míst najdete na pracovním trhu pořád dost.

„Na kandidáty neklademe žádné speciální požadavky, máme propracovaný tréninkový plán, během kterého se uchazeč vše potřebné naučí,“ přitakává kupříkladu Kateřina Krampera z managementu sítě rychlého občerstvení KFC.

Jenže pokud máte vyšší ambice, zkušenosti ničím nenahradíte. „Výhodou je samozřejmě praxe v oboru. A čím je delší, tím lépe, základ je alespoň půl roku,“ radí čerstvým absolventům Dombrovský.

Jako živý důkaz svých slov může analytik LMC využít třeba curriculum vitae finančníka Tomáše Kubici, ředitele ve významné londýnské investiční firmě Kohlberg Kravis Roberts, kam se propracoval i díky tomu, že se už při studiu otáčel a vyzkoušel si slušnou řádku pozic.

„Při studiu jsem absolvoval pět stáží, kombinoval jsem práci na částečný úvazek během semestru, plný úvazek o letních prázdninách a také v jednom celém semestru,“ vypočetl třiatřicetiletý absolvent University of New York in Prague.

Podle něj takové praktické zkušenosti fungují na stejném principu jako sněhová koule. „První pracovní stáž vede k další, která vede k vysněné práci na plný úvazek, a ta zase k jiné. Jestliže přeskočíte první stáž, nemáte pouze o jednu méně, ale můžete ztratit celkový ‚nabalovací‘ efekt,“ vysvětluje.

Firmy si „své lidi“ vychovávají

Chcete-li mít podobně úspěšnou kariéru, využijte nynější situace. Právě nejlepší čas, kdy se mohou absolventi najít se svým ideálním zaměstnavatelem. Podle průzkumu společnosti ManpowerGroup totiž české firmy stále víc trápí nedostatek talentů – 36 procent z nich si stěžuje, že nemůže najít lidi, které potřebuje.

Jen pro představu: zatímco před pěti lety dokončilo vysokou školu přes 90 tisíc absolventů, v roce 2018 jich nebylo ani 69 tisíc. A tak si musí firmy dorost vychovat a zajistit mu nezbytnou praxi.

„Zvlášť velké společnosti jsou v tomto otevřené, takže u nich mají šanci schopní a talentovaní studenti,“ upozorňuje Kristýna Králová z personálně poradenské společnosti Hays na to, že velké korporáty loví „nedostatkové zboží“ přímo na školách, otevírají pro ně trainee programy a nabízejí stáže.

Přesně tímto způsobem se nechal odchytit například absolvent plzeňské elektrotechnické fakulty Martin Schneider, který nastoupil do trainee programu společnosti E.ON.

„Líbilo se mi, že tu člověk rok rotuje po různých pracovištích, takže získá řadu zkušeností a pozná, jak to tady funguje,“ vysvětluje Martin Schneider, který zde nakonec zakotvil na plný úvazek – to když se zastavil v oddělení, jež se zabývá rozvojem elektromobility.

Z mechanika pekařem? Proč ne

Smutnit ovšem nemusí ani ti, kteří se na vysokoškolská studia necítí. Kdokoliv, kdo se vyučí řemeslu, získá vzdělání v technických oborech, pohostinství či zdravotnictví nebo chce řídit třeba dálkový autobus, může hladce vplout na pracovní trh. I tady je však potřeba praxe v oboru – kterou jsou firmy v personální tísni schopny zajistit.

„Těžko můžeme přijmout například finančního analytika bez ekonomického vzdělání či praxe, což platí i pro některé technické profese. Na druhou stranu pracuje u nás řada kolegů, kteří k nám nastoupili bez zkušeností i příslušného vzdělání a na svou současnou pozici se dostali díky skvěle odvedené práci a 100procentnímu nasazení,“ vypráví Denisa Mylbachrová z Pivovarů Staropramen, které na dálku přitakávají i další zaměstnavatelé.

Za všechny to shrnula například Rita Gabrielová, mluvčí řetězce hypermarketů Globus, který bojuje jako všichni další obchodníci s nedostatkem personálu.

„Máme spoustu příkladů, kdy se nám na provozních pozicích podařilo z mechanika ‚vychovat‘ skvělého pekaře a v administrativě dát možnost absolventům, aby se stali specialisty v IT, marketingu nebo nákupu. Důležitý je pro nás především zájem a chuť pracovat,“ potvrzuje Gabrielová.

Román ve dvou jazycích

Jako pekař, řezník nebo třeba hodinář upotřebíte především šikovné ruce a nabyté zkušenosti. Pokud ovšem chcete dotáhnout na prestižní pozici, pak bude potřeba ještě něco navíc – totiž jazyky.

Cizí jazyk je pro úspěch na zajímavých pracovních místech naprosto klíčový. „Primární je angličtina. Firmy nedají na certifikáty, jde jim o reálnou schopnost domluvit se,“ upozorňuje Dombrovský, že osvědčení možná vypadají hezky v životopise, ale dialog s kolegy či zákazníky nezajistí.

Top 10 nejžádanějších profesí: Řemeslníci : elektrikáři, svářeči, mechanici

: elektrikáři, svářeči, mechanici Řidiči: kamionů, dodávek, stavebních strojů, hromadné dopravy

kamionů, dodávek, stavebních strojů, hromadné dopravy Inženýři: strojní inženýři, elektroinženýři, civilní inženýři, chemičtí inženýři

strojní inženýři, elektroinženýři, civilní inženýři, chemičtí inženýři Technici: kontroloři kvality, techničtí zaměstnanci

kontroloři kvality, techničtí zaměstnanci Obchodní zástupci: B2B (jejich klienty jsou firmy a podnikatelé), B2C (klienty jsou běžní zákazníci), kontaktní centra IT

B2B (jejich klienty jsou firmy a podnikatelé), B2C (klienty jsou běžní zákazníci), kontaktní centra IT Účetnictví a finance: certifikovaní účetní, auditoři, finanční analytici

certifikovaní účetní, auditoři, finanční analytici Zdravotní personál: lékaři, zdravotní sestry a další ošetřující personál

lékaři, zdravotní sestry a další ošetřující personál Management: vedoucí pracovníci

vedoucí pracovníci Pohostinství: číšníci, kuchaři, hotelový personál Zdroj: průzkum Nedostatek lidí s potřebným profilem, ManpowerGroup 2018

O tom by mohli vyprávět lidé z těžařské a petrochemické společnosti ExxonMobil, v jejíž pražské pobočce pracují zaměstnanci více než osmdesáti národností. Ano, čtete správně, skutečně jich je více než osm desítek – hotový Babylon.

„Jsme americká firma a poskytujeme z Prahy podporu kolegům a zákazníkům ve 150 zemích po celém světě, proto je pro nás výborná angličtina samozřejmostí. Každý další jazyk vítáme,“ vysvětluje Martina Slabá z ExxonMobil, proč to u nich bez plynné angličtiny vážně nejde.

Jazyková průprava zocelená praxí je přitom potřeba i v méně národnostně smíšených kolektivech. Například podle údajů personální agentury Grafton Recruitment představují dvojjazyčné pozice až 30 procent pracovních nabídek.

„Plynulá angličtina je považována za samozřejmost, stále častěji firmy vyžadují i znalost dalšího jazyka, a to alespoň na středně pokročilé úrovni,“ doplňuje podrobnosti Jitka Součková z agentury Grafton Recruitment. V praxi to znamená, že budoucí zaměstnanec si přečte v cizím jazyce noviny či román a dokáže plynně argumentovat.