Pojištění domu či bytu je funkční, jen když s ním průběžně pracujete

Pan Václav v roce 2005 zkolaudoval rodinný dům, který zároveň pojistil na 4,5 milionů korun. Od té doby cena jeho rodinného domu vzrostla takřka o třetinu. Stejně jako hodnota vybavení domácnosti, do které za 13 let investoval nemalé finanční prostředky. Přesto měl ještě loni pojištěný dům na 4,5 milionu korun a domácnost na 700 000 korun.

„Bohužel se domnívám, že opravdu velká část starších smluv na rodinné domy, ale i byty je dnes silně podpojištěna. Ve chvíli pojistné události pak dostanou poškození velmi nízké plnění,“ říká analytik neživotního pojištění skupiny Partners Jiří Matusík.

Podle něj jen cena materiálu i práce za výstavbu domu za poslední 14 let výrazně stoupla. Také zároveň stoupla hodnota nemovitostí. To samé se týká i vybavení domácností. I v nich leccos nového přibylo. V případě pana Václava je tak jeho majetek podpojištěný.

„V únoru 2018 jsme tedy změnili smlouvu. Navýšili jsme pojistnou částku rodinného domu na sedm milionů korun a plnění u domácnosti na jeden milion korun,“ přibližuje analytik Jiří Matusík.

Na co mají lidé uzavřené smlouvy

„Pojistné částky, respektive limity pojistného plnění je třeba si hlídat napříč všemi druhy pojištění. Pokud nedojde k zásadním změnám na pojistném riziku, kdy je třeba reagovat bezodkladně, je dobré k revizi přistoupit maximálně každé tři roky. Pokud není v pojistné smlouvě nastavena takzvaná indexace automaticky,“ vysvětluje mluvčí České asociace pojišťoven Veronika Exnerová.

Nejčastějším momentem pro úpravu a aktualizaci pojistné smlouvy bývá rekonstrukce, zásadní výměna nábytku, nákup nových spotřebičů a dražší elektroniky. To všechno přirozeně navyšuje hodnotu majetku a nemovitosti.

„I taková situace, kdy si jeden z členů rodiny například pořídí drahý hudební nástroj, je důvodem pro úpravu pojištění majetku,“ upřesňuje Veronika Exnerová.

Podle ní jsou současné smlouvy o pojištění majetku flexibilní a dají se v nich provádět změny. Nejedná se o nic složitého a relevantní aktualizace nastavení pojištění může zabránit nepříjemným překvapením při řešení pojistné události.

Jaký je důsledek podpojištění

„Měl jsem z pekla štěstí. Smlouvu jsme upravili na začátku roku, dům jsem pojistil na sedm milionu korun. V červnu téhož roku mi od fotovoltaiky chytl celý barák. A to tak, že škoda byla totální škoda,“ vzpomíná pan Václav. Pojišťovna mu tak vyplatila maximální plnění. Pokud by však pojistnou smlouvu neaktualizoval, odškodnění za pojistnou událost by nepokrylo hodnotu celé škody na majetku.

„U podpojištěného rodinného domu by pojišťovna v případě pana Václava krátila pojistné plnění na 65 procent a dostal by tak tři miliony korun z původní částky 4,5 milionu korun. A u domácnosti by pojistné plnění krátila na 70 procent. To by pan Václav dostal z původní částky 700 tisíc korun o 200 tisíc méně, tedy 500 tisíc korun,“ přibližuje Jiří Matusík.

Jak vzniká podpojištění? Podle odborníků vzniká ze tří důvodů. První je, když lidé, kteří nemají dostatečné zkušenosti a zvolí neodpovídající pojistnou částku z neznalosti. Druhý je, když záměrně podhodnotí cenu majetku s cílem ušetřit na pojistném. A pak třetím důvodem je, když platí starou pojistnou smlouvu, aniž by se zajímali o to, zda hodnota pojistných částek v ní uvedených odpovídá realitě.

Jak se počítají pojistné částky u totální škody

Mezinárodní statistiky ukazují, že Češi dávají do pojištění podstatně menší sumy než lidé v západní Evropě. To se promítá i do nízko nastavených pojistných částek. Podpojištění hodnoty majetku je vždy, když je hodnota předmětu pojištění uvedená ve smlouvě nižší než její skutečná hodnota. V případě, že pojišťovna u likvidace pojistné události zjistí podpojištění, vyplatí klientovi poměrově nižší částku. Se stanovením pojistné částky může pojišťovna nebo makléř poradit, nicméně plnou odpovědnost nese pojistník.

V případě rodinných domů se pojistná částka stanovuje jako reprodukční hodnota. To znamená, že musí jít o takovou částku, aby v případě totální škody bylo možné nemovitost opětovně postavit. A to stejným způsobem. Nehraje v tom roli tržní cena.

U bytů je to složitější. Některé pojišťovny pojišťují na novou cenu, v případě totální škody lze v takovém případě koupit v dané lokalitě podobný byt. Část pojišťoven však pojišťuje na reprodukční cenu, což v některých městech nemusí být v případě totální škody dostačující.