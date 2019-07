Jsme v Thajsku, klíč je pod rohožkou. Jak chránit byt před vloupáním

V pojišťovnách mají celkem jasno. Nejčastější příčinou letních vloupaček je, když si majitelé domácnosti pouští „pusu na špacír“. A nejde jen o neustále připomínané sociální sítě. Ono často stačí, když každému na potkání vykládáte, kdy a kam vyrážíte.

Kolegyně řekne doma, že zas letíte do Thajska, zatímco ona bude tradičně doma přeorávat záhonky. Její naštvaný manžel si pak u piva uleví, že mu (kvůli vám) žena vyčinila. A v hospodě je spousta „uší“. Stejné to je, když si koupíte novou drahou televizi, počítač, obraz, dostanete k výročí šperk nebo pěkný foťák.

Nepodceňte ale ani zmiňované sociální sítě. Tam můžete vystavit opravdovou pozvánku pro zloděje. Sama jsem nevěřila, kolik z mých facebookových přátel se chlubí fotkami přímo z místa dovolené a v komentářích mnohdy dokonce upřesňují termín návratu, aby se s někým domluvili, kdy přijdou na kafe. Buďte opatrnější. Vaši přátelé – ti skuteční i ti virtuální – vám určitě odpustí, když fotky z dovolené na web nahrajete až po návratu.

Další prohřešky, které přitáhnou pozornost zlodějů – nebo jim udělají radost, když se k vám už vypraví:

otevřené okno či balkonové dveře (zlodějům stačí i mikroventilace!)

elektronický zabezpečovací systém, který sice máte, ale při odchodu nezapnete

nezamčené dveře, šperky a cennosti volně v bytě (ne v trezoru či bankovním sejfu), plné schránky v době dovolené

čtrnáct dní zatažené žaluzie

a jedna nedovolenková chyba: nevyměněné zámky, když byt pronajmete novému nájemníkovi. A nejde jen o dobu, kdy jste na dovolené, zloději se k vám vydají klidně i v pracovní době. Lákají je třeba sportovní potřeby na balkoně. Ukradnout kolo z balkonu ve čtvrtém patře může laikovi připadat jako kousek hodný Davida Copperfielda, pojišťovny však znají i takové případy.

Když při řešení pojistné události pojišťovna zjistí, že zloděj nemusel překonávat překážku (nechali jste otevřená okna), nemusí vám zaplatit nic. A když odhalí, že jste se cenným šperkem chlubili na internetu, a najdou diskusi, že drahou úschovu v bance platit nebudete, přinejmenším zkrátí vyplacené plnění.

Zámky a dveře volte certifikované

Další chyba, která velmi znesnadní jednání s pojišťovnou: máte nedostatečně zabezpečený byt. Obyčejné zámky, obyčejné dveře. A nezabezpečené všechny vstupy – nemá cenu investovat horentní částky do bezpečnostních dveří, když současně necháte obyčejná francouzská okna na druhé straně domu. V praxi to chodí tak, že pojišťovny stanovují limity, které v případě vloupání uplatní. Nezávisle na tom, že jste si sjednali (a platili) pojistnou částku milion korun.

Příklady limitů plnění pojišťoven v závislosti na zabezpečení bytu jeden bezpečnostní zámek pojišťovna vyplatí nejvýše 150 000 korun dveře pevné konstrukce, bezpečnostní zámek a jeden přídavný zámek s cylindrickou vložkou pojišťovna vyplatí nejvýše 500 000 korun, vždy však maximálně do výše sjednané pojistné částky dveře pevné konstrukce se zvýšenou odolností proti vloupání (bezpečnostní třída 2), bezpečnostní či vícebodový uzamykací systém pojišťovna vyplatí až 800 000 korun okna s vyšší odolností, dveře bezpečnostní třídy 3, vícebodový systém se směrově nezávislým zamykáním pojišťovna vyplatí až 1 500 000 korun elektronický zabezpečovací systém (napojený na pult centrální ochrany) pojišťovna vyplatí celou částku, na kterou je domácnost pojištěna

Při sjednávání smlouvy vás sice pracovník pojišťovny na potřebné zabezpečení upozorní, ale obvykle netrvá na jeho předvedení – můžete ho doplnit dodatečně. Když nedbáte, nebo zapomenete, zklamání přijde ve chvíli, kdy vás skutečně vykradou a pojišťovna uplatní výše uvedené limity. Pak se může stát, že i když vám ukradli a zničili věci za milion, dostanete třeba jen oněch 150 000 korun.

A když máte jen úplně obyčejný zámek, může se to zatraceně nevyplatit. Ergo například účtuje klientům, kteří nemají minimální stanovené zabezpečení, v případě vloupání spoluúčast ve výši 99 procent. Při škodě 500 000 korun byste tedy dostali smutných pět tisíc. Požadavky své konkrétní pojišťovny najdete ve všeobecných pojistných podmínkách, prostudujte si je.

Se zlodějem se soudit nemusíte

Co se stane, když vás zloději vykradou a policie je chytne? Traduje se, že v takovém případě si budete muset s pachatelem vše vyřídit sami v občanskoprávním sporu. Tak to už naštěstí není. Pojišťovna po ukončení pátrání (bývá to 30 dní) zaplatí pojištěnému škodu.

Když se později případ objasní, případný regres bude po pachateli vymáhat sama. V případě, že se pachatel najde a najdou se u něho i ukradené věci, vrátí se majiteli a on naopak bude muset poslat pojišťovně zpět vyplacenou pojistnou částku (či její část).

Nejlevnější pojistky domácnosti kryjí jen základní rizika. Sem patří třeba požár, úder blesku či pád letadla. Vloupání tam nemusí být. Zkontrolujte si, zda vaše smlouva toto riziko kryje.

Podívejte se, jak rychle umí zloději otevřít dveře bytu. Vyloupit vás mohou nejen v létě.



VIDEO: Mnohé zámky překonají zloději za pár sekund Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Novinky v pojištění domácnosti

ALLIANZ: Mají balíčky s širokým krytím a asistencí už v základní variantě.



AXA: V balíčku Maxi je takzvaný žolík – zavazuje pojišťovnu dorovnat nabídku konkurence – pokrývá aktuální pojistná nebezpečí, ale i ta, která se mohou objevit v budoucnosti v souvislosti s rozvojem technologií – třeba poškození dronem apod.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA: Pojištění domácnosti kryje i jízdní kola či invalidní vozíky na území celé Evropy. Připojistit si lze IT asistenci – odvirování počítače, obnovu dat, blokování zneužitých dat.

ČPP: Mají tři balíčky s širokým krytím – liší se limity pojistných částek.

ČSOB POJIŠŤOVNA: Pojistná ochrana se vztahuje i na dvě studentská bydlení, nabízejí připojištění splátek úvěru na bydlení (hradí až šest splátek, když je poškození stavby nad 20 %).

DIRECT: Umí pojistit například zkažené jídlo v lednici (vinou poruchy spotřebiče či výpadku proudu).

ERGO: Široké krytí a doplňkové služby už v základní variantě – auto v garáži, rozbití skla v domácnosti, škody srážkovou vodou.

GENERALI: Široké asistenční služby – od technické havárie po cykloasistenci a IT asistenci.

KOOPERATIVA: Neuplatňují podpojištění (stav, kdy pojišťovna vyplatí méně, protože jste byli pojištěni na nižší částku, než je aktuální hodnota domácnosti), pojištění i věcí ve společném nebytovém prostoru, zaplatí i únik vody (platba za vodné, stočné). Invalidní vozík a dětský kočárek zaplatí i při prosté krádeži (bez překonání překážky).

SLAVIA: V rámci pojištění domácnosti jsou pojištěny i věci v uzamčeném automobilu (v ČR), věci na studentských kolejích (v Evropě). Neuplatňují žádný limit na elektroniku.

UNIQA: Asistenční služby pomohou cyklistům s defektem či obnoví na dálku data v domácím počítači po napadení hackerem. Připojistit se dá úrazové pojištění Kutil – pro ty, kdo si sami vylepšují své bydlení a poraní se, platí i pro pád při úklidu či opaření při vaření.