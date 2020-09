Drahé kovy? Dobrá volba, míní Češi. Co brát do úvahy, vysvětluje expert

Jak ale funguje spoření do drahých kovů, proč roste jeho obliba a jde vůbec o spoření? Na tyto i další otázky odpovídá Pavel Řihák, manažer zákaznické péče společnosti Golden Gate CZ.

Podobně jako ve stavebním spoření už řadu let existuje v Česku možnost odkládat si měsíčně určitou částku a spořit postupně do zlatých či stříbrných cihliček. O spoření ale nejde, proč se tomu říká spoření?

Výraz spoření je všeobecně lépe vnímán mezi veřejností než pojem investování. Spoření na nás působí bezpečněji, evokuje to v nás pocit, že když spořím, mám své úspory v bezpečí. Investování je ještě stále pro velkou část lidí spojeno s rizikem a možností ztráty. Proto jsou produkty postupného ukládání peněz do drahých kovů často zjednodušeně prezentovány jako spoření.

Jde však o investici, která se od klasických finančních spořících nástrojů, jako je například právě stavebního spoření, liší nejen v mnoha parametrech, ale i v samotné podstatě a účelu ochrany, popřípadě i zhodnocení majetku. Je třeba zdůraznit, že když si spoříte do stavebního spoření nebo penzijního připojištění, tak ve skutečnosti také investujete. Jenom to tak díky názvu spoření kolikrát nevnímáme.

Proč podle vás nyní roste zájem lidí o spoření, nebo přesněji o investování do drahých kovů? Čím je to způsobeno?

To je otázka, na kterou podle mého názoru mnohdy ani dotazovaní lidé neznají přesnou racionální odpověď.

Je to snad tím, že se zlato stalo v posledních měsících mediálně zajímavé díky růstu jeho ceny?

Myslím, že to není ten hlavní důvod, protože růst obliby spoření do drahých kovů sledujeme v barometru dlouhodobě, tedy i v době, kdy ceny zlata a stříbra stagnovaly nebo dokonce klesaly.

Barometr obliby spoření: 57 % drahé kovy

56 % stavební spoření

52 % penzijní spoření

44 % spořicí konto

37 % životní pojištění

34 % podílové fondy

32 % akcie, obligace

26 % termínovaný vklad

25 % spoření do matrace zdroj: AČSS, 3. čtvrtletí 2020

Racionálně rozumím popularitě stavebního a penzijního spoření, kde lidé využívají podporu státu, i když jen málo lidí ví, že státní podpora je vždy něco za něco a že díky stavebnímu spoření a penzijnímu připojištění se vlastně stávají investory, a to zejména do státních dluhopisů.



Došel jsem tedy k názoru, že lidé podvědomě tuší, že by bylo dobré mít cihličku zlata nebo stříbra a že je jim sympatická možnost si do drahých kovů spořit.



Na našem trhu existuje několik společností, které umožňují lidem postupně investovat do zlata. Na jakém principu taková investice funguje?

Konkrétně v našem případě to funguje tak, že si založíte komoditní účet a každá částka zaslaná v penězích se ten samý den promění na gramy zlata a stříbra. Postupně tímto způsobem investujete do nákupu investičních zlatých či stříbrných slitků.

Výhodou komoditního účtu je, že si takto můžete po menších částkách zakoupit i větší a cenově dražší slitek, na který byste jinak museli vynaložit peníze jednorázově. Jedná se tedy o nákup větších slitků zlata či stříbra postupně.

Díky tomu si dosáhnete i za pár stokorun měsíčně na větší cihličku zlata či stříbra, která sice stojí více díky vyšší gramáži, ale která vychází v ceně za gram výrazně levněji, než by tomu bylo u nejmenších slitků zlata či stříbra. Současně máte transparentní přehled o tom, co konkrétně jste za své peníze nakoupili. Zakoupené gramy zlata a stříbra jsou vaše a již s nimi nikdo další neobchoduje.



Jde tedy o nákup na splátky. To ale znamená, že vklady použité na nákup drahých kovů nejsou pojištěné?

Přesně tak. Ze zákona jsou pojištěny vklady vedené v bankách, stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách, které mají sídlo v České republice. Pojištěny jsou vklady vedené v české nebo cizí měně, včetně úroků.

Vklady použité na nákup fyzických drahých kovů ze zákona pojištěné nejsou. Pokud se tedy rozhodnete využít výhod průběžného nákupu investičních drahých kovů, je dobré si předem prověřit společnost, u které budete tímto způsobem investovat, a také přesně znát, jak konkrétní produkt na nákup drahých kovů na splátky funguje.

Pavel Řihák (51) Absolvoval studia na ČVUT v Praze.

Po studiích pracoval jako šéfredaktor a výkonný ředitel médií zaměřených na IT a nové technologie, později zastával vedoucí pozici v chemické výrobní společnosti a řídil nákupní alianci mrazírenských velkoobchodů.

Od roku 2014 se věnuje investicím a drahým kovům, působí ve společnosti Golden Gate CZ.

Podstatné ale je, že jako klient mnoho neriskujete, tedy pokud si vyberete společnost, která vám naspořené cihličky zlata či stříbra ihned při dospoření fyzicky vydá. Tím, že si fyzické drahé kovy průběžně odnášíte, riziko ztráty významně snižujete.



Jak si mohu proklepnout společnost, která umožňuje investovat do drahých kovů?

Solventnost a hospodaření firmy se dá zjistit tak, že se podíváte se na veřejně přístupný obchodní rejstřík a stáhnete si výroční zprávy. Z nich poznáte, jak firma dlouhodobě hospodaří. Jestli je schopná hospodařit se ziskem či nikoliv. Asi nikdo z nás by nechtěl posílat peníze do firmy, která není schopná dlouhodobě úspěšně spravovat své hospodaření.

Bohužel u mnoha společností, které prodávají drahé kovy, tyto informace na obchodním rejstříku nenajdete a je jen na vás, jak si tuto skutečnost vyhodnotíte. Z výroční zprávy a zveřejněného rozsahu informací můžete posoudit i otevřenost a transparentnost společnosti.

Co dalšího je dobré si ohlídat?

Dobré je také myslet na to, jak budete fyzické drahé kovy přebírat a také na budoucí výkup zlata a stříbra. Pokud nechcete spoléhat jen na poštovní zásilky, poohlédněte se po společnosti, která má kamenná výdejní místa, pokud možno co nejblíže vašemu regionu. Samozřejmostí by pak mělo být, že investiční zlato a stříbro budete po dospoření každého slitku dostávat do ruky, jen tak splňuje tato investice svůj základní účel – mít zlato a stříbro pod svojí kontrolou.

A jak je to s poplatky, co si firmy prodávající drahé kovy účtují a liší se v tom?

Poplatky se u jednotlivých firem, které umožňují „spoření“ do drahých kovů, různí. Vždy záleží na konkrétní společnosti a produktu, který chcete využívat. Obecně se dá říct, že poplatky a náklady na postupný nákup zlata a stříbra jsou procentuálně většinou vyšší, než je tomu například u stavebního spoření.

U našich nejčastěji uzavíraných komoditních účtů se celkové náklady pohybují na úrovni 3 % z cílové částky. Jsou však vyváženy jednak úsporou na gramové ceně větších slitků, které si při postupném nákupu v komoditním účtu můžete dovolit, ale zejména tím, co všechno komoditní účet umožňuje.

Obecně platí, že je třeba si pečlivě pročíst obchodní podmínky každé společnosti a ptát se na všechny detaily, abyste měli o fungování daného produktu jasnou představu. Ještě předtím, než začnete drahé kovy s některou z firem nakupovat, je dobré zjistit i podmínky výkupu, jestli není zatížen dalším poplatkem. Konkrétně u nás žádné poplatky za zpětný odkup neúčtujeme.

Musí společnost, u které drahé kovy nakoupím, vždy garantovat i odkup?

Dobré je zvolit takovou společnost, která umožňuje odkup naspořených slitků případně části naspořeného slitku kdykoliv. Likvidita by měla být v podstatě okamžitá v řádu několika málo hodin nebo dnů.

Některé z firem zpětný výkup a podmínky garantují, některé jen umožňují, ale negarantují. Spíš než garance na papíře je však podle mého názoru důležité, jestli mají přímé napojení na slévárny, což bude důležité zejména v době větších výkupů.



Jak konkrétně taková likvidita funguje?

Výhoda postupného nákup nebo chcete-li spoření do drahých kovů v komoditním účtu je v tom, že pokud chcete část naspořeného zlata nebo stříbra zpět prodat, nemusíte komoditní účet rušit.

Můžete libovolně posílat peníze na nákup drahých kovů podle vašich možností, můžete kdykoliv bez sankce spoření přerušit a třeba část naspořeného zlata a stříbra prodat, pokud potřebujete hotovost. Pak se kdykoliv můžete opět k postupnému nákupu zase vrátit.

Jedinou proměnnou je aktuální výkupní cena drahých kovů, která je závislá od aktuální ceny na burze. Likvidita je tedy velmi rychlá, což je velká výhoda proti nejběžnějším finančním produktům, jako je stavební a penzijní spoření.



Když se slitky rozhodnu prodat a inkasovat peníze, jak je to se zdaněním?

Výnos na investičních drahých kovech u fyzických osob zdanění ze zákona nepodléhá. Pouze pokud drahé kovy nakupují firmy a společnosti do svého majetku, zdanění výnosu se nevyhnou.

Prodávat v době, když ceny drahých kovů padají a nakupovat, když je cena na vrcholu, není moudré. Teď cena zlata mírně klesá, ale je na úrovni roku 2011. Když se někdo rozhodne investovat do zlata a stříbra, s čím by měl počítat?

U tzv. spoření do drahých kovů je užitečné se nejprve dobře seznámit s tím, jak vlastně zlato a stříbro dlouhodobě funguje ve vztahu k dění v ekonomice.

Cena zlata je například dlouhodobě velmi citlivá na krize v ekonomice a rostoucí inflaci, má tendenci výrazně růst v době nejistoty a hrozby ekonomického zpomalení. To konec konců zlato ukázalo na jaře letošního roku a stále dokazuje i v posledních týdnech. Ne náhodou poptávka po zlatě a stříbře v letošním roce výrazně roste.

Vzhledem k limitované nabídce zlatých a stříbrných investičních slitků se však může lehce stát, že poptávka převýší nabídku a fyzické zlato a stříbro nebude k dostání, jak se to stalo v březnu letošního roku v reakci na první vlnu nákazy koronavirem.