KOMENTÁŘ: V době recese je zlato jistota. Češi ho vlastní osm tun

Jak rozumně investovat? Odborníci radí, dodržovat pravidlo „tří loukotí“. Jedná se o jednoduchou poučku, která vysvětluje, jak diverzifikovat portfolio. Tato poučka neplatí pouze v době krize, i když právě dnes se ukazuje, jak je zásadní, a také jak je důležité mít rozložená aktiva do různých variant.

Pravidlo „tří loukotí“ hovoří o rozdělení jmění do více investic, tak aby se minimalizovalo riziko ztráty. Jedna třetina majetku by se měla držet v dlouhodobých aktivech, jako jsou nemovitosti, druhá v hotovosti nebo produktech kapitálového trhu, jako jsou akcie a dluhopisy a třetí vložit do aktiva, které je uchovatelem hodnoty. Takovou komoditou je zlato, které navíc v případě nutnosti snadno prodáte a rychle tak získáte finanční prostředky.

Cena zlata za koronavirové krize potvrdila svoji prestižní nálepku bezpečného přístavu. V době, kdy se ekonomika hroutila díky vládním opatřením, zavíráním provozoven a hranic a omezením cestovního ruchu, cena zlata vylétla do rekordních výšin. I když se pomalu život vrací do starých kolejí, s následky se bude potýkat celá ekonomika a spirála dopadů zasáhne postupně všechna odvětví. O nákup zlata byl zájem i v době, kdy jeho hodnota šplhala nahoru, hlavním důvodem bylo, že si zákazníci velmi dobře uvědomovali jeho přínos.

Proč vlastnit fyzické zlato?

Investování do zlata může mít různou podobu, od ‚papírového‘ zlata, kdy investujete do burzovně obchodovatelných fondů, až po skutečnou cihličku zlata. Výhodou vlastnění fyzického zlata je, že se jedná o hmatatelnou investici, jejíž podstata není ukryta v jedničkách a nulách. V případě zlata ve formě ETF (exchange-traded funds) se nejedná o fyzické zlato, ale cenný papír dokládající podíl ve fondu. Fyzické kovy však mají výhodu hmatatelné investice s vysokou likviditou a disponibilitou.

Zlato si zpravidla investoři nekupují primárně proto, aby rychle vydělali. Neznamená to však, že investice do drahých kovů v krátkodobém horizontu nefungují. Jestliže správně trefíte okamžik, kdy je zlato v důsledku cyklického vývoje ekonomiky levné a nakoupíte jej v době prosperity a pak přijde ekonomická krize, způsobená, ať již cyklickým vývojem ekonomiky nebo globálně významnou událostí či pandemií a zlato prodáte, protože jeho cena vzroste, mohou vám fyzické investiční kovy přinést velmi slušné zhodnocení v krátké době.

Jaký je letošní vývoj ceny zlata, zachycuje graf:

Jakou formou do zlata investovat?

Do fyzických vzácných kovů můžete investovat různou formou, například nákupem investičních mincí, které jsou určeny pouze k investování. Nejde u nich o estetickou hodnotu, ale mají výhodu nominální hodnoty a tím i garance státu, který je vydává. Pokud nakoupíte jednu z nejznámějších světových mincí, nebudete mít problém při prodeji, každý obchodník ji pozná a vykoupí.

Další alternativa jsou investiční slitky, které jsou ideální pro skladování. Jedná se o investici jen a pouze do čistého kovu, bez přidané umělecké hodnoty. A jako třetí varianta je možnost investování do pamětních mincí, kde je potenciál zhodnocení i díky sběratelské hodnotě. Pokud se vám podaří investovat do kvalitních emisí s atraktivní tematikou a nízkým nákladem, neztrácejí hodnotu ani při poklesu ceny zlata.

Kromě zlata lze investovat do dalších vzácných kovů, jako stříbra, palladia a platiny. Zlato v podobě slitků a mincí má však proti těmto kovům výhodu, že je osvobozeno od DPH.

Jak jsou na tom se zlatem Češi?

Podle nedávno zveřejněných odhadů Češi aktuálně drží okolo osmi tun zlata, které je rozděleno mezi 3 % české populace.

V západní Evropě je zcela běžné, že zlato je součástí investičního aktiva a vlastní jej okolo 15 % obyvatelstva. Například v sousedním Německu připadá na domácnosti okolo 9 tisíc tun zlata, z čehož 55 % je ve formě zlatých slitků a mincí. Němci před koncem roku hromadně nakupovali zlato z důvodu změny legislativy, a proto jsou jistě s aktuální cenou zlata spokojeni. Nový zákon, který vstoupil v platnost od 1. ledna 2020 totiž dramaticky snížil limit na anonymní nákup drahých kovů z 10 000 eur na 2 000 eur. V Německu již dnes nenakoupíte anonymně ani 50 g zlatý slitek, nejoblíbenější však byly u sousedů 100 a 200 gramové cihličky.

V České republice je situace zcela odlišná, o kupujících zlata mají evidenci pouze obchodníci, kteří nemají povinnost zveřejňovat seznamy zákazníků. Jediným limitem je hotovostní transakce, která se pohybuje maximálně do 10 000 eur.