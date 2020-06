Odborník: Poptávka po zlatu je trojnásobná, cena se v krizi nezastaví

Čekali jste, že koronavirová pandemie spustí doslova zlatou horečku?

Poptávka po fyzických drahých kovech roste od srpna 2019 v desítkách procent. V lednu 2020 jsme předpokládali, že cena zlata v tomto roce naroste k hranici 1 700 dolarů za unci. Nečekali jsme ale, že se to stane tak brzy, a hlavně nás překvapil exponenciální růst zájmu o fyzické kovy v březnu. Potvrdilo se, že je lepší koupit zlato o rok dříve než o den později.

Lidé kvůli pandemii začali nakupovat zlato ve velkém. O kolik se zvýšila poptávka Čechů po fyzickém zlatu?

V porovnání s loňským rokem je poptávka tří až čtyřnásobná. Stávající klienti dokoupili. Váhaví potenciální investoři při bezprecedentně vyšší vzácnosti ucítili naléhavost a rozhodli se také k nákupu. Zlato tak přišlo o svou nevýhodu, že nenese výnos. Lidé si uvědomili, že zlato je bezpečí, jistota, svoboda a má svoji hodnotu, kterou mu nikdo nevezme.

Kdo zlato v době pandemie hlavně nakupoval? Velcí hráči, nebo drobní zákazníci?

Finanční trhy v polovině března zažily velké výprodeje, zlato se na chvíli dostalo pod 1 500 dolarů za unci. Velcí hráči nakoupili rekordní objemy fyzického kovu, využili krátkodobé korekce. I naši drobní zákazníci se zachovali stejně jako tvůrci trhu.

Libor Brůna (1982) Je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE v Praze. Rok strávil na stážích na zahraničních univerzitách v Německu a v Norsku.

Zkušenosti sbíral v oblastech finančního, provozního řízení a mezinárodním obchodu. Působil ve společnosti Pricewaterhousecooper a Raben Logistics.

Nyní je generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Golden Gate CZ.

Obrovský zájem byl také o stříbro, jaké stříbrné slitky se nejvíce prodávaly a kolik stříbra Češi u vás během pandemie nakoupili?

Nejprodávanější byl kilogramový slitek. V březnu jsme prodali 12 tun stříbra. Za první čtvrtletí 2020 to bylo celkem 17 tun, tedy více než polovina objemů realizovaných za celý rok 2019. Poslední čtyři tuny stříbra jsme klientům dodali v průběhu května. Od dubna jsme kvůli nedostatku slitků prodávali pouze investiční mince. Klienti nakoupili zatím 30 000 uncí, to je další necelou tunu stříbra. Teď od června jsme schopni prodávat kolem čtyř tun stříbra měsíčně.

Poptávka byla během pandemie tak silná, že zlato a stříbro došlo a sklady byly prázdné. Stalo se to už někdy v minulosti?

Ano, taková situace nastala v letech 2012 až 2013, čekací doby byly také kolem dvou až třech měsíců. Tentokrát jsme chtěli být lepší než před osmi lety. Z velké části se nám to podařilo.

Prodej zlata a stříbra jste v průběhu epidemie omezili, zavedli jste denní nákupní limity. Proč jste neprodávali neomezeně a ti, kdo nakoupí, si jednoduše budou muset na fyzické dodání cihliček počkat o něco déle?

Od našich velkých dodavatelů, švýcarských sléváren jsme věděli, že kvůli pandemii minimálně na dva týdny zavřou. Bylo jasné, že obnovení výroby a doplnění zásob bude mít nějakou setrvačnost a minimálně další dva až tři týdny po uzavření sléváren se situace nezlepší.

Ostatní slévárny v Austrálii a Americe avizovaly, že nebudou stíhat pokrýt veškerou poptávku. Věděli jsme, že s našimi tržbami dodáme ze všech světových stran kov fyzicky nejdříve do 30 až 60 dnů. Kdybychom prodeje neomezili, čekací doba na kov by se pro tisíce klientů ještě prodloužila. O neomezených nákupech jsme však ani na vteřinu neuvažovali. Nebylo by to poctivé a bezpečné. Nebyli jsme chamtiví a necílili obrovské tržby nekryté potvrzenou zásilkou fyzických kovů s jasným termínem. V malém měřítku můžete takto riskovat, ale ne při naší velikosti. Naši klienti byli chápaví, ocenili naši otevřenost.

Jak se shání zlato, když velcí dodavatelé přestanou vyrábět?

Docela těžko (smích). Byl to velký adrenalin. Část vykryly stávající stálé slévárny, našli jsme i dvě nové. Strávili jsme spoustu času na telefonu a bez váhání potvrzovali objednávky na veškerý kov, který se objevil. Byl to takový celodenní maraton při rychlosti sprintu. Prémia (přirážky nad burzu za výrobu, dopravu a marže) slitků a investičních mincí ve velkém množství s rozumnými dodacími lhůtami vyrostly několikanásobně. Fyzické zlato bylo vzácnější, než jsme si během našich životů zatím dokázali představit. V týmu máme úžasné lidi, pracovali profesionálně, s nasazením, proto jsme to zvládli

A jak se zlato dopravuje, když přestanou kvůli karanténním opatřením létat letadla?

Pozemní přeprava fungovala i přes zavřené hranice. Máme spolehlivého logistického partnera, který s námi byl denně v kontaktu, řešil pro nás nestandardní situace i v pozdních večerních hodinách a vzal na sebe velkou část komplikací. Společně jsme řešili zejména nové lokality, delší čekací lhůty a nejasné časy dodání. K některým zpožděným zásilkám a k vyložení zlata jsme museli vyrazit i třeba v pátek v noci, ale toto nasazení nám umožnilo mít relativně dostatek fyzického kovu. Nebyli jsme tak nuceni ukončit fixace kovu, jak to musela udělat velká většina vyprodaných obchodníků.

Nejčastěji se doporučuje mít ve zlatě 10 až 30 procent úspor nebo majetku. Platí to nadále, nebo je dobré mít dnes ve zlatě uloženo víc?

Od roku 2012 říkáme svému okolí: „Třetina nemovitosti, třetina hotovost a finanční produkty, třetina kovy“. Systematickým přístupem nemůžete udělat chybu. Tvorba úspor a investování není o rychlém bohatnutí, naopak o stabilitě, jistotě, bezpečí.

Co dalšího radíte lidem ve svém okolí, aby byli připraveni na krizové časy?

V současné době si hlavně vytvořte finanční rezervu na šest až dvanáct měsíců, pokud to situace umožní. Pro spoustu lidí to však bude extrémně náročné. Nedržte všechny peníze na jednom bankovním účtu, mějte i hotovost. Investice do dluhopisů s nízkým nebo záporným výnosem nedává smysl.

Na akcie je zatím brzy, valuace ještě nespadly, a přitom je ziskovost těchto firem velkým otazníkem. Skvělé jsou fyzické věci, dobře koupené pozemky. A nepřekvapí vás, že zmíním i zlato, které je díky rychlé likviditě pojistkou proti krizi i inflaci nedílnou součástí finanční rezervy. Extrémně prorůstové je pro trpělivé investory stříbro. Někteří velcí investoři v posledních měsících do kovů dávají i více než 30 %.

Říká se, že chytrý investor nakupuje v době, kdy je zlato levné. Teď je zlato na sedmiletém maximu, unce se vyšplhala na 1 700 dolarů. Dá se předpokládat, že v nejbližších měsících pokoří cena zlata hranici 2 000 dolarů?

Výhled pro cenu zlata je aktuálně neutrální, přestože některé zprávy, výroky a vydaná data způsobují volatilitu ceny, na kterou jsme nebyli léta zvyklí. Dlouhodobě jsme v rostoucím trhu ceny zlata. Na finanční trhy se budou centrální banky snažit dostat likviditu, zachraňovat letecké, železniční společnosti, které byly silně zasaženy nedávným vypnutím aktivity, automobilky, pravděpodobně brzy také banky. Tyto napumpované prostředky z části skončí i v bezpečném přístavu, ve zlatu. Letos je zlato na cestě k 1 800 až 1 900 dolarů za unci.

Co může cenu zlata dál navyšovat?

Strukturální problémy ekonomik, rostoucí nezaměstnanost s dopadem na spotřebu, investiční pesimismus, snížení mezinárodního obchodu, zhoršení podmínek pro cestovní ruch, eskalace geopolitického napětí mezi USA a Čínou, masivní tištění peněz ze strany všech světových bank a hlavně předluženost systému. Vlivů je hodně.

Někteří analyticky předpovídají, že cena zlata by mohla vystoupat až na 3 000 dolarů za unci. Je to podle vás utopie, nebo do určité míry reálná předpověď?

Krize z roku 2009, která byla méně závažná než ta, co nás pravděpodobně čeká, poslala cenu zlata během pár let na více jak dvojnásobek a cenu stříbra na pětinásobek. Dnes je v USA 40 milionů nezaměstnaných, více než za Velké Deprese. Zatím v krizi ještě nejsme, přesto dnes stojí fyzická unce zlata už téměř 50 000 korun.

Jestli se s cenou zlata stane to samé, co v roce 2009 až 2012, dostaneme se brzy na nejméně na 3 000 až 4 000 dolarů. Otázkou je, jaká bude kupní síla české koruny. Pokud dojde k dalšímu oslabení české koruny, je to právě zlato, které vás ochrání. Velmi bych si přál stabilizaci situace. Vývoj ale sami neovlivníme, v našich rukou je, jak se na všechny možné scénáře připravíme po stránce zdravotní, psychické, materiální nebo finanční.