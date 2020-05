Kouzlo pravidelných investic. Jak funguje složené úročení

Upřímně, určit ten správný moment, kdy investovat, je velmi těžké. Ani ti nejslavnější investoři na světě nedokážou spolehlivě říci, kdy přesně se nachází konkrétní akcie u svého dna a je nejvýhodnější ji koupit. Nicméně většina investorů vám potvrdí, že nejisté doby, jako je tato, přinášejí historicky největší zisky. Ale také vyšší míru rizika v případě, že se trhy dočasně propadnou ještě níž.

Jen si to shrňme. Shodneme se na tom, že zlevněné akcie jsou nebývalou příležitostí, jak investici zhodnotit. Jen nevíme, kdy přesně nakoupit, protože se v krizi oprávněně obáváme dalších propadů, které nedokážeme spolehlivě předpovědět. Jak z toho ven a tuto příležitost neprováhat?

Riziko špatného načasování

Odpovědí a vhodným kompromisem je pravidelná investice. Díky ní snížíme riziko špatného načasování. Navíc v dnešní době, kdy jsou trhy více rozkolísané, můžeme toto kolísání využít ve vlastní prospěch. Rozložením investice do delšího časového období nevsázíme vše na jednu kartu a propady můžeme brát jako nákup při akci v obchodě.

Hlavním argumentem, proč investovat pravidelně již nyní, a ne později, je složené úročení. Co to vlastně je? Je to způsob úročení, při kterém se úrok na konci každého úrokovacího období přičítá k již dosažené hodnotě investovaného kapitálu a spolu s ním se dále úročí.



Naproti tomu jednoduché úročení je takový způsob, kdy se úrok vypočte pouze z původního investovaného kapitálu. Říkáte si, že v tom není zase až tak velký rozdíl? Že se musí jednat jenom o pár haléřů či korun? Omyl. V dostatečném časovém období se jedná o statisíce a někdy i o miliony.

Dva investiční kamarádi

Ukažme si to na příkladu dvou kamarádů – Milana a Petra. Milan začne investovat dnes a 10 let bude měsíčně vkládat 2 000 korun do akciového fondu, který se zhodnocuje v průměru o šest procent ročně. Petr místo toho peníze utrácí. Za deset let činí hodnota Milanovy investice již 329 tisíc korun, a to zainvestoval pouze 240 tisíc korun.

Petr nemá nic, a když to vidí, začne také investovat 2 000 korun měsíčně, a to dokonce po dobu 20 let, tedy dvojnásobně déle. Jeho celková investice bude 480 tisíc korun. Protože Milan potřebuje peníze na pravidelné investování využít jinde, investovat přestane, dosavadní sumu ale ve fondu ponechá, aby se dále úročila. Kdo z kamarádů bude mít na konci investice více? Milan, který pravidelně investoval pouze 10 let, ale začal o deset let dříve, nebo Petr, který sice investoval 20 let, ale o deset let později než Milan?



Instinktivně bychom možná odpověděli, že Petr, protože přeci zainvestoval celkem 480 tisíc korun a Milan pouze 240 tisíc korun. Ale to je chyba a neznalost kouzla a síly složeného úročení.

Protože Milan začal s pravidelnou investicí dříve, tak díky složenému úročení bude mít na konci investice celkem 1 055 000 korun a Petr pouze 928 000 korun. Milan tedy vydělá o 127 tisíc korun více než Petr, a přitom jeho původní investice byla pouze 240 tisíc korun, a ne 480 tisíc korun jako v případě Petra. Co z toho tedy vyplývá?

Investovat lze i po stokorunách

Ten, kdo začne s pravidelnou investicí později, sám sebe ochuzuje. Proto bychom s pravidelnou investicí neměli otálet a začít co nejdříve. Ne nadarmo se říká, že halíře dělají talíře.

Michal Valentík Vystudoval VŠE v Praze se specializací na finance a ekonomické teorie.

Je členem investičního výboru společnosti Broker Trust.

Má bohaté zkušenosti z kapitálového trhu, působil v Patria Finance, Generali Investments a Commerzbank.

Nemáte volné 2 000 korun měsíčně, abyste mohli investovat jako Milan a Petr? Nevadí, investovat prostřednictvím podílových fondů lze už i v řádu stokorun. Platíte-li například hypotéku, kterou jste si brali na kratší dobu, můžete zvážit i prodloužení doby splácení, čímž by se vám pravidelné splátky snížily a vy mohli část peněz investovat. Složené úročení pravidelné investice vám téměř jistě pokryje, co na hypotéce při prodloužení zaplatíte navíc, a ještě vyděláte.



Díky pravidelnému investování v prvé řadě neutratíme všechny naše příjmy, ale odkládáme si do budoucnosti na horší časy nebo třeba na důchod. Snižujeme také riziko, že bychom špatně načasovali trh, a hlavně využíváme složeného úročení, které v dlouhém období přináší ovoce. Proto se nebojme pravidelné investice i v dnešní době. Čím dříve začneme, tím více využijeme kouzlo složeného úročení.