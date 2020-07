Restart ekonomiky bude rychlý, míní ekonom Petr Borkovec

Jak vy osobně vidíte restart ekonomiky? Bude rychlý, pomalý?

Nikdo nic nemůže vědět jistě. Já jsem ale spíše na té pozitivní straně. I z toho důvodu, co vidím, jak se chovají lidé, jak se chovají zákazníci. Že neztratili ten konzumní sentiment. Takže si myslím, že restart ekonomiky bude rychlý. A to i kvůli tomu, že všechny ekonomiky v Evropě i ve světě jedou na finančním dopingu ze strany svých vlád. Ty jim píchly hodně adrenalinu v podobě nejrůznějších státních podpor. A tak si myslím, že i trh práce projde krizí relativně v pořádku. Poptávka po lidech tu stále je, takže se jen na chvíli možná zastaví růst mezd. A samozřejmě některé sektory zaznamenají pokles, ale podle mého názoru ani ten nebude nějak extrémně zásadní.

Zmínil jste konzumní sentiment, ale myslíte, že spolu se státním dopingem bude stačit k oživení ekonomiky?

Nemám křišťálovou kouli. Avšak podle mého názoru je dnes závislost na růstu velice zásadní. Růst se všem líbí, což platí jak pro firmy, tak domácnosti, politiky a vládu, takže všichni udělají všechno pro to, aby růst pokračoval. Aby se věci vrátily do starých kolejí. Co se týče České republiky, nakonec i naše vláda začala nějak fungovat. Zrychlila uvolňování a uvolnila peníze na podporu ekonomiky.

Ukázala covidová krize, že lze řešit i finance výhradně online?

Přes 60 procent našeho byznysu je servis stávajícím klientům. Jen 35 procent naší práce přijde od nových klientů, všechno ostatní je správa těch klientů, které už známe. To znamená, že hodně věcí lze řešit na dálku. Typicky je to třeba pojištění aut, majetku. To děláme velice běžně a máme na to mechanismy. Na dálku jsme mohli dělat i servisní analýzy a úpravu finančního plánu a také analýzu finančních potřeb u nových klientů. I na to máme mechanismy. Avšak spoléhat jenom na technologie nelze.

Proč?

Fungování v nouzovém stavu nám ukázalo, že je super mít technologie, aby zvýšily komfort a efektivitu. Mnoho poradců dokáže poskytovat služby online, tedy na dálku. Ale to není totéž jako poskytovat online službu bez poradce. Aby se lidé, ve financích orientovali, potřebují především poradenství a koučink. Stroje dokážou posoudit a srovnat produkty, a nikoliv zjistit a posoudit individuální potřeby klientů. Stejně jako se různí lidé, stejně tak se různí i jejich finance a potřeby. A zde je potřeba osobní poradenství a čas, který poradce věnuje klientovi.

Petr Borkovec (1977) Je zakladatel společnosti Partners a předseda jejího představenstva.

Ve skupině Partners mezi jeho kompetence patří vedení obchodní a pobočkové sítě, vzdělávání a strategický rozvoj společnosti.

Vystudoval Provozně-ekonomickou fakultu MZLU, manažersko-ekonomický obor.

Jak reagovali vaši klienti na nouzový stav, na výjimečnou situaci?

Primárně byla reakce taková, že se nic neděje. Mnozí byli rádi, že jsou doma, mnozí z nich ani nyní do práce úplně nespěchají. Málokdo si uvědomoval, co se děje. Vidět byl jen zdravotní dopad koronaviru, ale už ne ten ekonomický a hrozby z toho vyplývající. Na druhou stranu je to možná dobře, protože lidé nepřišli o náladu, důvěru, ochotu utrácet, která je pro restart ekonomiky klíčová.

S čím se na vás vaši klienti nejvíce obraceli?

Velkým tématem byly investice, kde došlo k prudkému propadu. To byla miliarda dotazů na to, jak mám zainvestovat do fondů a využít tuto příležitost. Poptávka řešit investice byla obrovská. Avšak skvělé na tom bylo, že lidé chtěli propadů trhů hlavně využít k dalším nákupům. Hodně jsme proto pracovali na realokacích portfolií, aby po propadu dynamické složky měla stále stejnou váhu v portfoliích. Bylo také hodně dotazů na nemovitosti a financování bydlení.

Setkávali jste se během krize s problémy při řešení věcí po internetu?

Bariéra byla v hlavách některých poradců, kteří si neuměli online komunikaci představit a viděli bloky, kde nejsou. Na druhou stranu musím říci, že samotní klienti technické bariéry měli minimálně. Naopak to mnohým vyhovovalo. Online spojení jim nedělalo problém. Myslím, že to bylo i tím, že mnohé ze škol vyučovaly online, takže se domácnosti rychle adaptovaly. Určitý problém byl pak u poradkyň, kterých máme hodně. Ty se totiž musely starat o děti a domácnost, takže ta práce pro ně nebyla úplně nejjednodušší.

Zaznamenali jste i klienty, které krize dostala do finančních problémů?

Nijak masově. Ale samozřejmě, že jsme řešili klienty i z těch nejpostiženějších oborů. To byli zejména majitelé menších firem a podniků včetně OSVČ, třeba majitelé eventových agentur, kteří byli rázem na nule. Nebo lidé z cestovního ruchu či stravování a pohostinství. Oproti většině šlo ale o malý segment lidí.

A většina, jak ta fungovala?

Většina nechodila do práce a dostávala peníze, případně dostávala méně peněz. Kdo dostal výpověď, dostal odstupné, i když se tedy zatím mnoho nepropouštělo. Tedy většina lidí krizi zatím překonala bez újmy.

Jak reagovali na nastalou situaci lidé, kteří se kvůli ní přece jen dostali do finančních problémů?

Máme například klienta, který je kuchař. Ten si v nedávné době žádal o hypotéku. A narazil na problémy. Bistro, kde vaří, bylo uzavřené, nemohl vařit. Část jeho příjmů pochází z vaření pro různé jednorázové akce, to vše skončilo. Má hodně dětí. Tento náš klient se tedy musel řádně otáčet, aby hypotéku dostal a situaci ustál. To znamená, že šel na překážky, odložil splátky a okamžitě si našel brigádu. Kdyby seděl doma, měl by velké problémy, ale protože neseděl, tak situaci ustál.

Zmínil jste firmy a OSVČ, jak hodnotíte podpůrné programy, které jim nabídla vláda?

Podpora pro ně přicházela a stále ještě přichází v mnoha případech pozdě a chaoticky. Tedy ta reakce státu byla podle mě pomalá. A nejistota obrovská. Také bylo hodně slibů, které se ale prozatím nepotkaly s realitou. Na druhou stranu si nemyslím, že by se tu děla nějaká vyloženě katastrofa. Zejména OSVČ mohou být spokojeni.

Prověřila podle vás krize rozpočty domácností?

Můj názor je, že je zatím nijak neprověřila. Neviděl jsem žádné tragédie. Domácnosti si navíc mohly a stále mohou odložit splátky úvěrů.

O odložení splátek požádalo přes 340 tisíc lidí, doporučujete to vy osobně? Je to podle vás výhodné?

Ne, když to není nutné. I my jsme jako firma mohli využít úlevy, třeba odklad plateb na sociálním pojištění, ale neudělali jsme to, protože to není nutné. A nepřišlo by mi to ani etické, když to nepotřebujeme.

Dobře, ale co u domácností?

Odklad splátek bych doporučil tam, kde hrozí riziko finančních problémů. Pokud rodinu živí odborník na IT, zůstal bych v klidu a nic bych neodkládal. Pokud ji ale živí třeba kuchař či někdo závislý na cestovním ruchu, zvážil bych odklad splátek.

Jak jste zvládl krizi covid-19 vy osobně?

Mně se jako introvertovi líbilo, že jsem nemusel chodit mezi lidi. Mnoho extrovertů s tím mělo problém. Bylo také skvělé být s rodinou, vidět děti, být s nimi a učit se s nimi. A také se mi líbilo, jak se společnost semkla. To bylo vidět třeba na rouškách. Bylo skvělé, že jsme si dokázali sami pomoci. A jsem rád, že i politici přestali být v jeden moment jenom populisté, dali na odborníky a nechali si poradit. To znamená, že mi Česko z krize covid-19 vyšlo velice pozitivně.

Co vás v tomto ohledu nejvíce příjemně překvapilo?

Že si stále dokážeme pomoci, umíme být solidární, dokážeme najít způsob, jak překonat problémy. A také se mi líbila iniciativa COVID-19 CZ. Ukázaly se nové silné osobnosti, které na sebe dokázaly vzít odpovědnost a zabrat. Bez nároku na odměnu a s velkým osobním rizikem. Pro naši vlast a pro lidi. Jim patří obrovské díky. Ostatně i my v Partners, když jsme viděli, že se nás krize covid-19 citelně nedotkne, jsme začali hledat způsob, jak pomoci ostatním. A to bylo hezké.