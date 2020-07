Nový dávkovač dezinfekce vyvinuli za necelé tři týdny

Lanškroun, desetitisícové město v podhůří Orlických hor, je takovým malým českým Silicon Valley. V dobách socialismu zde totiž sídlila Tesla Lanškroun, která vyráběla elektrotechniku pro průmysl i armádu. V dobách největšího rozkvětu zde pracovalo zhruba 2 500 lidí. Po roce 1989 sice její sláva rychle zašla, šikovní lidé však v kraji zůstali.

Dnes v tomto malém východočeském městě sídlí hned několik elektrotechnických firem. Jednou z nich je i společnost Sanela, jejíž čtyři spolumajitelé v lanškrounské Tesle také pracovali. Sortiment, který vyrábí, je však jiný než býval ten „teslovský“.

Co všechno dnes Sanela vyrábí?

Jsme předním českým výrobcem kompletního sortimentu sanitární elektroniky. Kostru výrobního sortimentu společnosti tvoří automatické splachovače pisoárů a toalet, automatické umyvadlové baterie, automatické ovládání sprch, nerezová umyvadla a dřezy, nerezové pisoáry, nerezové žlaby, výlevky a ostatní příslušenství.

Od března, kdy se po celém světě rozšířila pandemie koronaviru, se razantně zvýšila hygienická opatření. Vše, co bylo možné, najednou muselo být bezdotykové. A bezdotykové výrobky, to je i parketa Sanely. Projevilo se to na zájmu o vaše výrobky?

Ano, určitě, ale stoupl jen zájem o některé produkty související s mytím a dezinfekcí rukou. Najednou se hromadily telefonáty s požadavky na dávkovače s větším objemem.

Jak se vám na zvýšenou poptávku dařilo reagovat?

Troufnu si říct, že dobře. Velmi rychle se nám totiž podařilo uvést na trh nové automatické nerezové dávkovače tekuté i gelové dezinfekce s pětilitrovým kanystrem.

Jak náročné to bylo?

Museli jsme změnit hadičku a trysku, protože dezinfekce obsahuje alkohol. S vedoucím vývoje jsme se jedno odpoledne rozhodli, že vytvoříme úplně nový výrobek. A od myšlenky k finálnímu výrobku uběhly maximálně tři týdny. Všechno ostatní se odsunulo. Takto zrychleně se nám to v minulosti nikdy nepovedlo.

Pavel Rybka (59) Vystudoval střední školu elektrotechnickou v Lanškrouně.

Do roku 1997 pracoval v již zaniklé Tesle Lanškroun.

Koncem roku 1997 založil s kolegy firmu Sanela se sídlem v Lanškrouně.

Hlavní výrobní náplní je elektronika aplikovaná v sanitární oblasti, převážně se jedná o splachovače pisoárů, umyvadlové baterie a další podobné výrobky s důrazem na bezdotykový provoz a vysokou hygienu.

Vlastní vývojové oddělení je zárukou dalšího rozvoje a rozšiřování nabízeného sortimentu.

Zařadíte tento dávkovač do stálého sortimentu?

Ano. Myslím, že budou časem nedílnou součástí veřejných prostor v nemocnicích, školách, firmách nebo sportovištích.

Domníváte se, že budoucnost je právě v bezdotyku?

Jednoznačně. Tak jako je dnes standardem používat veřejný pisoár, aniž by člověk musel řešit spláchnutí, tak bude samozřejmostí, že mytí rukou proběhne bezdotykově. A to včetně odchodu z toalet bez nutnosti otevřít dveře.

Automatické bezdotykové baterie a splachovače mají ale ještě jednu přednost. A sice úsporu vody, o níž se také hovoří stále častěji. Jak tyto výrobky fungují a kolik vody vlastně dokážou ušetřit?

Technologie bezdotykové elektroniky poskytne přesně takové množství vody, které je nezbytně nutné pro aktuální potřebu. U pisoárů s automatickým splachováním je pro jedno spláchnutí potřeba pouze jeden litr vody. A například u automatických umyvadlových baterií, které spustí vodu, jen když se ruce nacházejí pod výtokem, dochází k dalšímu snížení spotřeby díky použití úsporných perlátorů (pozn.: koncovky kohoutků), které při zachování pocitově stejného proudu dokážou vodu provzdušnit a efektivně tak snížit průtok na 1,9 nebo 3,8 litrů za minutu. Takže celková úspora se pohybuje až na hranici 60 procent oproti pákovým bateriím, v závislosti na četnosti použití.

Prosazuje se tato technologie také u sprchování?

Bezdotyková ovládání sprch jsou populární například do bazénů a ubytovacích zařízení, kde není jednoduše možné plýtvání vodou. Také mincovní automaty přispívají k tomu, že majitelé objektů mají spotřebu vody a energie pro ohřev teplé vody pod kontrolou. Proto si tyto platební automaty nacházejí cestu do stále většího počtu autokempů, veřejných koupališť a podobných zařízení.

Kde mají tyto úsporné výrobky největší uplatnění?

Použití je velmi široké a týká se vlastně všech veřejných prostor, jako jsou školy a školky, nemocnice, obchodní centra, firmy, sportoviště, restaurace a ubytovací zařízení, ale i nádraží, kempy, čerpací stanice. Produkty Sanely najdete například na letišti v Bogotě, dvou letištích v Moskvě, na fotbalovém stadionu, letišti a nádraží v Minsku, v moskevském divadle Satiry, v Českém domě v Moskvě nebo v síti benzínových stanic v Polsku a Chorvatsku. Protože jsme výrobci, tak se o realizaci často dozvíme až zpětně, nebo pokud jde o něco atypického, jako byla například Pražská náplavka.

Ve světě se hodně prosazují komerční budovy, které jsou certifikované jako udržitelné, tedy mimo jiné velmi úsporné při užívání. A v posledních letech se tento trend dostává i k nám. Stačí pro budovy s certifikáty LEED či BREEAM vaše standardní úsporné výrobky?

Před časem jsme se setkali s těmito požadavky a ano, například právě díky úsporným perlátorům u umyvadlových baterií, anebo speciálnímu sifonu u radarových splachovačů pisoárů, splňujeme tyto požadavky.

Má smysl si bezdotykové baterie pořídit i domů?

Přestože bezdotykové baterie a automatické splachovače záchodů nebo pisoárů byly do nedávné doby výsadou především veřejných provozů, v současné době pronikají stále více do domácností. Mají mnoho výhod, mezi ty nejdůležitější patří značná úspora vody, pohodlí a hygiena.

Kde vidíte v domácnostech největší možnost úspory vody?

Domácnost s větším mužským osazenstvem ocení pisoár s radarovým splachovačem, který spláchne jedním litrem vody, což je mnohem méně než spláchnutí toalety. Také automatické umyvadlové baterie jsou velkou výhodou. Například klasickou pákovou baterií proteče až 20 litrů vody za minutu, takže třeba během dvouminutového čištění zubů „zbytečně“ odteče okolo 40 litrů. Bezdotykové vodovodní baterie oproti tomu dosahují až 60procentní úsporu.

Toalety, které vyrábíte, jsou z nerezu. Proč?

Preferovaným materiálem je nerezová ocel ve zdravotnictví a v gastronomii, ale také tam, kde je nutné počítat s vandalismem nebo s vysokou frekvencí používání a extrémním namáháním sanitárního zařízení, jako jsou sportovní stadiony, věznice, odpočívadla, nádraží nebo kempy.

Prodáváte výrobky u nás nebo i do zahraničí?

Export se pohybuje mezi 30 až 35 procenty. Svými výrobky pokrýváme celou Českou republiku a zároveň je vyvážíme nejen na Slovensko, do Polska a Německa, ale téměř do celé Evropy i do některých koutů celého světa.

Jakými cestami výrobky prodáváte?

Firemní politikou je prodej přes smluvní partnery, kterými jsou velkoobchody se sanitou a topením. Řada z nich už dnes má své eshopy. Nám funguje cesta, kdy máme uzavřený okruh partnerů. Neplánujeme vlastní eshop i proto, že naše výrobky si velmi těžko doma sami nainstalujete, potřebujete k tomu odborníka.

Jak je firma v současnosti velká?

Začínali jsme v deseti lidech a dnes nás je šedesát. Zaměstnáváme také rodinné příslušníky zaměstnanců, např. syn naší fakturantky nastoupil do projekce, kde bude kreslit výkresy a 3D modely. Samotné přijmutí je pak pro nás jednodušší. V době karantény nastala zcela mimořádná situace. Rodiče byli s dětmi doma a středoškoláci a vysokoškoláci chodili k nám do práce.

Jak je těžké najít lidi?

Výhoda malého města je, že je snadné získat reference. I když je člověk schopný, tak minimální doba zapracování ve výrobě je šest měsíců. Nejhůře se hledají lidé do vývoje, tam potřebujeme vysoce specializované kolegy. Dost velkou roli při rozhodování hraje pravděpodobnost, že uchazeč dobře zapadne do kolektivu.

Firma funguje již 23 let, jste v ní čtyři společníci. Předpokládám, že se vždy neshodnete. Jak se vám daří domluvit se?

Na poradě občas dojde ke střetu názoru, ale pak spolu zase normálně komunikujeme jako lidi. Velmi často řešíme, co je pro firmu prioritní a co počká. Příkladem byl teď dávkovač na dezinfekci. Vše ostatní šlo stranou a v té chvíli riskujeme případnou nespokojenost jiného zákazníka.

Jak vidíte budoucnost firmy?

Začali jsme s deseti produkty, dnes jich máme bezmála 1 400. Věříme, že bezdotykové výrobky se stanou běžnou součástí našich životů a my je budeme schopni exportovat do celého světa.