Až dvojnásobně víc lidí chce své peníze investovat do akcií, kryptoměn či komodit

Nejistá finanční situace, kdy inflace pomalu ale jistě ukusuje velké částky z naspořených peněz, se projevuje také na akciových trzích. Pro lidi jsou investice v této oblasti, ačkoli mohou být i značně spekulativní, cestou, jak své úspory zhodnotit, nebo alespoň zachovat.

Zájem o akcie, komodity a další možnosti investování potvrzuje i jeden z českých předních brokerů X-Trade Brokers (XTB). Ve srovnání s čísly z loňského třetího čtvrtletí totiž společnost zaznamenala výrazný nárůst tržeb, a to o 36,5 %, v řeči peněz z 31,4 milionu euro na 42,9 milionu euro. Zvýšil se i konsolidovaný čistý zisk dosažený v tomto období, a to na 22,2 milionu euro, což je nárůst o 43,9 % ve srovnání se třetím čtvrtletím předchozího roku, kdy zisk dosáhl 15,4 milionu euro.

„Ve třetím čtvrtletí letošního roku jsme dosáhli výrazného nárůstu příjmů i zisku. Nejdůležitější je, že tyto nárůsty jsou založeny na neustále rostoucí základně nových a aktivních klientů. Přestože je třetí čtvrtletí převážně letním obdobím, výsledky jsou velmi dobré, i díky každodennímu úsilí našeho týmu,” říká Omar Arnaout, předseda představenstva XTB.

Vize již splněna

Už v červenci si přitom XTB mohlo takzvaně odškrtnout svůj cíl, co se týče počtu nových klientů. Na začátku roku totiž Omar Arnaout oznámil jednu z vizí roku 2021, kterou bylo 120 tisíc nových investorů. S koncem září už však společnost ohlásila zisk 146 427 nových klientů, čímž cíl výrazně překročila. Jedná se o rekordní 98,9% nárůst ve srovnání se 73 612 novými klienty získanými za prvních 9 měsíců minulého roku. A rok ještě nekončí.

„Jsme rádi, že jsme našeho letošního cíle dosáhli v tak rychlém čase. Tento parametr je klíčový pro zajištění stabilního růstu výnosů a zisku skupiny v dlouhodobém horizontu. Důležité je, že jej podporuje i rostoucí základna aktivních klientů, kterou jsme ve srovnání se třetím čtvrtletím loňského roku zdvojnásobili,“ shrnuje Omar Arnaout.

V současnosti mohou klienti XTB investovat až do 5 400 různých finančních instrumentů včetně akcií, ETF a CFD na forexovém trhu, do indexů či komodit. XTB nabízí také možnost investovat do CFD na kryptoměny.

Začátkem září přibylo do nabídky devět nových instrumentů založených na kryptoměnách. Zájem o ně stále roste. Jen v prvním pololetí roku 2021 uskutečnilo 20 % klientů XTB alespoň jednu transakci s využitím CFD na tyto instrumenty a pro téměř 10 % nových klientů byla transakce s využitím CFD na kryptoměny tou první, kterou uskutečnili po otevření účtu.

Investice bez poplatků

V Česku mohou klienti využívat všech služeb, které XTB poskytuje. Na výběr mají z již zmíněných více než 5 400 různých finančních instrumentů. K investování mohou využívat platformu xStation a vylepšenou mobilní aplikaci xStation Mobile.

Online investiční konference Pro začínající investory i ty, kdo chtějí mít přehled, se v sobotu 20. listopadu koná další ročník Online investiční konference, kde se bude hovořit o inflačních rizicích, investicích v Číně i výhledech trhu na rok 2022. Největší bezplatná online konference bude dostupná živě od 10 hodin na YouTube (přihlásit se můžete zde).

„Úspěch XTB v České republice i globálním měřítku se skládá ze tří prvků. Největší bezplatné vzdělávací základny pro investory na trhu, naší vlastní oceňované desktopové i mobilní platformy xStation, které jsou navíc podpořeny vynikajícím zákaznickým servisem a neustále rozvíjenou investiční nabídkou. Výsledky, kterých jsme dosáhli ve třetím čtvrtletí, výrazně podpořila i realizace nové marketingové kampaně s Josém Mourinhem, která propaguje investování bez poplatků a vzdělávací aktivity. Ty jsou klíčové, zvláště když získáváme tisíce nových klientů, kteří s investováním teprve začínají,“ říká Vladimír Holovka, obchodní ředitel společnosti XTB.

Geografická expanze na jih i východ

Letos si společnost XTB splnila i další milník. V polovině roku zahájila činnost XTB MENA Limited ve Spojených arabských emirátech (SAE). Klienti nově otevřené pobočky v Dubaji mají přístup k téměř dvěma tisícům finančních instrumentů, přičemž se nabídka bude dále rozšiřovat a upravovat v reakci na potřeby a preference místních investorů. Stejně jako na jiných trzích, i v SAE se XTB výrazně zaměřuje na vzdělávání a spolupráci s místními etablovanými partnery.

V srpnu navíc získala dceřiná společnost XTB Africa (PTY) Ltd. licenci k působení v Jižní Africe. Představenstvo v současné době koordinuje přípravné práce na zahájení činnosti na tomto trhu ve druhé polovině roku 2022.