Kam s nimi? Jak naložit s penězi v inflační době, radí expert

„Mám na účtu tři sta tisíc, ale slyšela jsem, že teď je ta inflace a peníze ztrácejí hodnotu. Co mám dělat?“ ptala se mně nedávno kamarádka. „A to řešíš až teď? Tři a půl procenta ti nevadila, ale pět procent je už moc?“ odpovídám.

Předně inflace tu byla vždycky. Pohled na posledních pět let říká, že se pohybovala mezi dvěma a třemi procenty a občas vyskočila i nad tři. Ono mezi námi, moc byla už i ona tři procenta, jen to nebylo napsané na každém rohu. Co tedy dnes dělat a kam s penězi?

1. Užijte si to

Skutečnost, že máte naspořeno tři sta tisíc, je pozitivní a rozhodně není potřeba nad ní bědovat. Jsou lidé, kteří na účtu nemají prakticky nic, a musíte uznat sami, že proti nim jste ve značné výhodě i s tou proklatou inflací.

A jak jinak si užít peníze než je utratit? Všechny určitě ne, ale za takových deset procent z naspořených peněz si radost udělat můžete. Nemusí to být zrovna dovolená a podobné zážitky, po jejichž uplynutí vám toho moc nezbude. Proč si ale na začátku lyžařské sezony nepořídit zimní výbavu? Nebo si koupit nový nábytek, když ten starý dosluhuje? Zkrátka věci, které udělají radost a nějakou dobu vydrží.

2. Myslete na budoucnost

Bylo by hezké, kdyby budoucnost byla jen samá pozitiva a jistoty. Problém je, že to tak často nebývá, a to ani v případě, že si síťový graf vašich dalších výdobytků naplánujete a nakreslíte opravdu pečlivě. Člověk by měl mít nějakou zálohu pro případ, že se stane něco nepříjemného. Třeba že přijde o práci.

Vy jste klikař, máte na účtu šestimístnou částku a tak je určitě dobré, inflace neinflace, mít nějakou sumu v záloze. Bude-li to polovina z velikosti vašeho účtu, nechám na vás. A pro tuto polovinu bych hledal co možná nejvyšší úrokové sazby.

3. Investujte do sebe

Ne, tím nemyslím další dárečky pro radost. A nemyslím tím ani investici do nemovitosti. Bavíme se přece jenom o spíše pětimístné částce a nemovitosti a pětimístné cifry nejdou moc dohromady, tím spíše dnes.

A nemyslím tím ani odložení peněz na klasické vzdělání. Současnost je charakteristická možná přímo pandemií vzdělanosti. Fetiš, který jsme příběhem o nutnosti vysokého vzdělání vytvořili, nás zabíjí. Vysokou školu lze dnes vystudovat třeba i na zahradníka, jenom se tomu vznešeně říká údržba veřejné zeleně. Různých humanitně zaměřených vysokoškoláků máme na každém prstě padesát, ale zkuste sehnat třeba zedníka, elektrikáře nebo instalatéra…

Určitě ale najdete něco, co vás posune dál ve vaší profesi nebo ve vaší stávající či uvažované živnosti.

4. Myslete na druhé

Václav Pech Aktivně se věnuje investování a burzám jako investor a jako správce VIP portfolií.

Specializuje se na dividendové investice a komodity.

Působí jako investiční analytik společnosti Broker Trust.

Jak už jsem říkal na začátku, se svými penězi na účtu jste šťastný člověk a máte i přes rostoucí inflaci příjemné starosti. Jsou mezi námi ale i takoví, kteří mají zcela opačné problémy.

Zkusme si nechat peníze, které pro nutný provoz domácnosti potřebujeme a třeba dvě nebo pět procent z toho, co máme, prostě darovat. Není problém najít nějaké konkrétní případy a těm se pokusit pomoci. Adresně, na konkrétní hmatatelnou věc. Uvidíte, že budete mít lepší pocit, než když z vašeho účtu odejde pravidelná platba na charitativní fond.

5. Investujte

Ano, co jiného mohlo z investičního analytika vypadnout než riskantní investice. Může to znít pro někoho podivně, ale už ani při tříprocentní inflaci neexistovala k investicím žádná alternativa. A při inflaci nad pět procent se nic nemění. Hraje zde jen jedna hudba, jinam se na taneček zajít prostě nedá.

Investice nesou vždy nějaké riziko, ale je jenom na vás, jak s ním naložíte a jak se mu budete bránit. Máte neutuchající přesvědčení o tom, že nás čeká velice brzy hluboký pád? Pak vězte, že investoři, a to včetně těch profesionálních, se dělí jen na dvě skupiny: ta první ví, že neumí načasovat trh a neumí tedy předpovědět jeho vrcholy a dna. Ta druhá to o sobě ještě neví a přijde na to až časem.

Bojíte-li se propadu, investujte průběžně malé částky do různých druhů aktiv a mějte dostatečně dlouhý investiční horizont. V tom spočívá celé kouzlo investic.