Komentář: Úvěrové moratorium skončilo, co bude dál?

Na konci října 2020 skončilo plošné moratorium na splátky úvěrů a hypoték. To umožnilo dlužníkům z řad běžných spotřebitelů, OSVČ a firem odložit splácení, a to do konce července nebo do konce října.

Odklad splátek byl závazný pro všechny banky a nebankovní poskytovatele úvěrů, klienti jej mohli využít dobrovolně. Podle České národní banky se poskytl odklad u téměř 359 tisíců úvěrů za bezmála 445 miliard korun. Nicméně se zároveň s tímto ukončením rozběhla i druhá vlna pandemie Covid-19 a díky tomu se finanční dopad na značnou část populace opět prohloubil.



Vláda, ústy ministryně financí Aleny Schillerové, vyhlásila, že v této chvíli druhý plošný odklad splátek zavádět nebude, nicméně chce situaci na trhu sledovat a případně podniknout takové kroky, aby ochránila občany ČR před dluhovou pastí. Ovšem teď si s tím budou muset banky a klienti poradit sami.

Vzrostou nesplacené úvěry?

Je pravděpodobné, že se většina klientů bank a nebankovních institucí vrátí ke splácení odložených úvěrů bez problémů. Ovšem podle našich odhadů zde bude zhruba 10 až 20% skupina klientů, která bude mít problém s návratem ke splácení svých závazků, a to ještě nehovoříme o klientech, kteří první vlnu zvládli díky svým rezervám, ale nyní již nemají kam sáhnout.

Jiří Sýkora Absolvent Vysokého učení technického v Brně, obor Podnikový management.

V retailovém bankovnictví se pohybuje dvacet let. Po studiu začal pracovat v tehdejší GE Money Bank, poté působil v České spořitelně.

Od roku 2010 pracuje v týmu finančně poradenské společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Je produktovým specialistou v oblasti hypoték, úvěrů, stavebního spoření a penzijního spoření.

Je otázkou, jak takové procento může být velké, protože podzimní vládní opatření nedopadla jen na hotely, restaurace nebo kavárny, ale hlavně na většinu malých obchodníků a jejich dodavatelů. Navíc tyto negativní dopady ovlivní ekonomiku jako celek, protože lidé kvůli nejistotě výrazně uzavřeli svoje peněženky a méně utrácejí.

Banky i nebankovní společnosti už dříve deklarovaly, že jsou připraveny řešit individuálně situaci svých klientů, kteří se po skončení moratoria dostanou do problémů. A to formou odkladu či snížením splátek, nebo jinými nástroji. Nicméně je třeba počítat s tím, že díky individuálnímu přístupu se může stát, že to, co projde v bance mému sousedovi, nemusí projít mně.

Dalším faktorem, na který je potřeba myslet, je i to, že na rozdíl od skončeného odkladu, kdy nebyl klient zatížen negativní zprávou v bankovním registru informací, se s největší pravděpodobností tomu dnes nevyhne. Toto může zkomplikovat nejen budoucí žádosti o další úvěry, ale i teď tak populární refinancování úvěrů.

Komunikace je základ

Jaké je naše doporučení? Pokud se vám potíže se splácením přece jen nevyhnou, doporučujeme začít ihned s úvěrovou společností, nejčastěji tedy s bankou, komunikovat. Hlavní je problém neodkládat a snažit se ho řešit hned od počátku. V okamžiku, kdy s poskytovatelem úvěru nebudete komunikovat, tak bude postupovat tak, jako byste splácet nechtěli a to je tou nejrychlejší cestou k exekučnímu řízení. Ideální je se s bankou nebo úvěrovou společností domluvit na podmínkách nového splátkového kalendáře.

Banky s ohledem na to, že se situace neobjevila ze dne na den, ale už o tomto problému vědí delší dobu a již několik měsíců připravují speciální programy, které mají klientům v tíživé finanční situaci pomoci. Můžeme to vidět například u MONETA Money Bank, která ohlásila, že takovýto program zamýšlí představit do konce letošního roku. K obdobným krokům se pak chystají i další banky, případně nebankovní úvěrové instituce.



Pokud by i přesto vláda přikročila k druhému kolu odkladů splátek úvěrů, je potřeba k tomu přistupovat zodpovědně a dobře si rozmyslet, zda opravdu odklad nezbytně potřebuji, nebo si chci pouze udělat splátkové prázdniny.

Tato osobní zodpovědnost by měla být přítomna ovšem už podstatně dříve, a to v okamžiku žádosti o úvěr. Je zkrátka potřeba položit si otázku, zda skutečně zvládnu splácet svůj závazek i v případě, že se mi sníží příjem, nebo zda potřebuji opravdu tak velkou a drahou nemovitost. A právě tady nastupuje ta zmiňovaná finanční odpovědnost jednotlivce.