Lidem, kteří nezvládají splácet úvěry, nabízejí banky pomoc

Zástupci bank odmítli návrhy na prodloužení úvěrového moratoria z jarního období. To předložila například Hospodářská komora ČR. Za prodloužení moratoria se aktivně nestavělo ani ministerstvo financí, které ovšem při jeho ukončení uvedlo, že bude situaci na úvěrovém trhu i nadále sledovat a v případě potřeby znovu zakročí ve prospěch dlužníků.

„To, kolik z těchto klientů má opravdu skutečné problémy a po skončení moratoria nebudou schopni splácet, je hodně velká neznámá. Pokud by velká část těchto klientů přestala splácet, může to být pro banky velký problém,“ říká úvěrová analytička skupiny Partners Lucie Drásalová.

Dodává, že je sama zvědavá, jak budou banky řešit situace lidí, kteří se kvůli koronavirové krizi dostali do finančních problémů. V rámci moratoria přitom celkově požádalo o odklad cca 15 procent dlužníků bank. Z toho přes 60 procent jsou klienti s nezajištěným spotřebitelským úvěrem. Hypoték je cca 25 procent ze všech odložených úvěrů.

S bankou je třeba komunikovat

Podle prezidenta České bankovní asociace (ČBA) Tomáše Salomona je nynější individuální pomoc klientům v mnoha případech efektivnější než plošné úlevy. „Je nicméně potřeba, aby klienti bankám šli naproti a v případě, že tuší, že by se mohli dostat se splácením do potíží, svou banku sami co nejdříve kontaktovali,“ apeluje na klienty.

Podle Salomona jsou banky na jednání o problémech se splácením připraveny. Mnohé z nich již nyní finanční situaci svých klientů pečlivě sledují a v případě, že u klienta detekují možný problém, samy jej kontaktují.

„Obrátí-li se klient na svou banku s žádostí o odklad či snížení splátek, banka žádost individuálně posoudí. S přihlédnutím k jeho finanční situaci se pokusí nalézt oboustranně přijatelné řešení, které mu umožní překlenout nepříznivé dopady současné situace. Banky pro tento účel disponují potřebnými nástroji i kapacitami,“ vysvětluje prezident ČBA.

I podle Lucie Drásalové banky nechtějí, aby úvěry jejich klientů spadly mezi defaultní úvěry. V případě, že se domácnost dostane do potíží, pak doporučuje: „Co nejdříve kontaktovat banku nebo svého poradce, který situaci s klientem probere i po stránce rezervy. Podívá se, ze kterých finančních produktů, jež klient má, je vhodné vybrat peníze, nebo kde je naopak ponechat. Řešit situaci s předstihem se klientovi vyplatí víc, než ji řešit až v momentě nesplácení svých závazků.“

Řešit problém pozdě totiž vychází podstatně dráž než s předstihem. Pokud klient o svých problémech banku neinformuje, ta pak většinou automaticky do několika dní po splatnosti naúčtuje poplatky, které bude v daných časech znovu uplatňovat. Za každý den prodlení zaplatí dlužník i zvýšené úroky z celkové dlužné částky.

Co si myslí ČNB

Guvernér České národní banky (ČNB) Jiří Rusnok řekl, že očekává bezproblémový návrat ke splácení u dvou třetin až tří čtvrtin úvěrů odložených díky úvěrovému moratoriu. Oproti předchozím odhadům očekává vyšší počet takzvaných úvěrů v selhání (až 6 procent). Lze předpokládat, že půjde o úvěry domácností a firem zejména krizí covid poškozených oborů.

To potvrzuje i Tomáš Salomon: „S mnoha firemními klienty, a to zejména z oblasti pohostinství a ubytovacích služeb, kteří využívali splátkového moratoria, jsou už banky v úzkém kontaktu a společně nastavují individuální splátkové plány nebo hledají jiná restrukturalizační řešení.“

Zároveň dodává, že z celkového počtu 359 tisíc odložených úvěrů si u zhruba 158 tisíců úvěrů klienti odložili splácení pouze na dobu tří měsíců , respektive do 31. července. Dalších 58 tisíc si odklad splátek úvěrů prodloužili do 31. října. V případě odmítnutí žádostí o individuální přístup ve splácení se mohou klienti také obracet na ombudsmany svých bank, případně na Poradnu při finanční tísni, kterou banky zřídily. Ta už v minulosti pomohla statisícům dlužníků.

Klienti nebankovních společností mohou své podněty či stížnosti ohledně sjednávání smluvních odkladů splátek úvěrů po konci moratoria směřovat na Českou leasingovou a finanční asociaci a Asociaci poskytovatelů nebankovních úvěrů.