Sazby hypoték prudce padají. Hypoteční trh však příliš neožívá

Počet sjednaných hypoték v září oproti srpnu vzrostl o 206 smluv na 6 359. To ovšem není nic neobvyklého, zájem o hypotéky většinou po letních prázdninách roste.

Přestože levnější hypotéky přilákaly do bank více klientů než v srpnu, objem poskytnutých hypoték se jen těsně dostal za hranici 15 miliard korun.

Vývoj hypoték v roce 2018 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 7 783 16,5 2,28 únor 7 446 15,96 2,36 březen 9 087 19,25 2,46 duben 7 896 16,87 2,51 květen 7 819 16,76 2,51 červen 9 030 19,38 2,49 červenec 7 016 15,38 2,50 srpen 8 475 18,78 2,53 září 9 153 20,80 2,57 říjen 10 590 24,28 2,66 listopad 8 617 19,49 2,78 prosinec 6 565 14,93 2,91 v roce 2019 Měsíc Počet (v ks) Objem (v mld. Kč) Sazba v % leden 4 764 10,93 3,00 únor 4 961 10,881 2,99 březen 6 658 14,746 2,9 duben 6 395 14,615 2,85 květen 6 977 15,927 2,80 červen 7 119 16,498 2,76 červenec 6 615 15,435 2,68 srpen 6 153 14,294 2,61 září 6 359

15,007

2,47 zdroj: Fincentrum Hypoindex

Za první tři čtvrtletí letošního roku byly poskytnuty hypotéky za 128,333 miliard korun. V loňském roce to ale bylo již téměř 160 miliard korun. Hypoteční trh tak letos již zaostává za loňským rokem o více než 30 miliard korun a rekordním hodnotám minulých let se nenávratně vzdaluje.

V září si lidé v průměru půjčovali 2 359 940 korun. U hypoték sjednaných ve výši jednoho milionu korun se splatností na dvacet let činí měsíční splátka v průměru 5 285 korun, při splatnosti na patnáct let je měsíční splátka 6 654 korun.



Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték 2017 Průměrná výše v Kč 2018 Průměrná výše v Kč 2019 Průměrná výše v Kč leden 2 023 286 leden 2 120 444 leden 2 294 216 únor 2 013 220 únor 2 143 371 únor 2 193 207 březen 2 034 193 březen 2 118 087 březen 2 214 326 duben 2 054 856 duben 2 136 643 duben 2 285 414 květen 2 047 098 květen 2 143 118 květen 2 282 854 červen 2 051 890 červen 2 146 185 červen 2 317 436 červenec 2 021 107 červenec 2 193 045 červenec 2 333 315 srpen 2 119 687 srpen 2 216 908 srpen 2 323 100 září 2 075 601 září 2 273074 září 2 359 940 říjen 2 069 946 říjen 2 293 098 listopad 2 055 747 listopad 2 262 439 prosinec 2 153 542 prosinec 2 274 871 zdroj: Hypoindex Fincentrum



Podle některých odborníků byly však poslední týdny a měsíce v oblasti hypotečních úvěrů ve znamení částečného zotavení trhu.

„Je reálný předpoklad další stabilizace. Kromě logického uklidnění, které po prvotní bouřlivé reakci přišlo, se na stabilizaci projevilo i vysoce konkurenční prostředí a trend klesajících úrokových sazeb. Průměrné úrokové sazby uzavřených obchodů se pohybují kolem 2,6 % p.a., aktuální nabídkové sazby se u většiny bank pohybují pod 2,5 % a některé banky již krouží i kolem hranice 2 %,“ říká David Eim, místopředseda Gepard Finance.



Novinky na hypotečním trhu

Zlevňování hypotečních úvěrů probíhá napříč celým trhem. Během září poklesly hypoteční sazby téměř ve všech bankách. K zářijovému snižování sazeb České spořitelny se připojila například Equa bank, Fio banka, Komerční banka, Moneta Money Bank, Sberbank či Wüstenrot.

Některé banky snížily sazby u hypoték již po několikáté v řadě. Air Bank přistoupila ke snížení úrokových sazeb hypoték během měsíce dvakrát a hypotéky od 1,5 milionu korun nabízí za 2,39 procenta. Wüstenrot zlevnil hypotéky od konce srpna dokonce již třikrát a hypotéky s fixací na tři až sedm let poskytuje s úrokovou sazbou od 2,33 procenta. Fio banka snížila hypoteční sazby již po páté v řadě a hypotéky s fixací pět let nabízí se sazbou 1,98 procenta. Razantně snížila sazky u hypoték také Banka CREDITAS, zatímco do konce září sazby začínaly na 2,57 %, od 1. října lze získat sazbu od 2,09 % p. a.

Letošní pokles hypotečních sazeb pravděpodobně nezastaví ani Česká národní banka (ČNB) na svém listopadovém zasedání. Vývoj inflace, která v září zpomalila, by totiž neměl centrální bankéře přimět ke zvyšování základních úrokových sazeb.