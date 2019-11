Zmapovali jsme novinky na hypotečním trhu: klienty se snaží získat výhodami

Dá se říci, že hypotéky zlevňují. Jejich úroky jsou už nižší než před rokem touto dobou – zářijový Hypoindex, který mapuje průměrnou úrokovou sazbu poskytnutých úvěrů, byl 2,47 %. Pro srovnání – loni v září byl 2,57 %, v lednu 2019 činil 3,003 %. S cenami nemovitostí je to jinak. Podle statistik Eurostatu stoupaly v prvním čtvrtletí 2019 meziročně o 9,4 %.

Hypoteční kalkulačka Spočítejte si, jak vysoký úvěr si můžete s vaším příjmem dovolit, má-li splňovat doporučení České národní banky platná od 1. října 2018.



I proto mnozí klienti na hypotéku prostě nedosáhnou – je pro ně příliš vysoká, i když je úrok příznivý. Navíc zpřísněné podmínky dané regulací ČNB omezují přístup k hypotéce těm, kdo nemají naspořeno alespoň 20 procent potřebných peněz. Na hypotečním trhu se to projevuje tím, že meziročně klesá jak počet sjednaných hypoték, tak jejich objem.



Vladimír Staňura, hlavní poradce České bankovní asociace, situaci komentuje takto: „Pokles zájmu klientů o hypotéky nutí banky k dalším akcím a slevám. Prostor na snižování sazeb tu však je. Když se podíváme po Evropě, sazby hypotečních úvěrů se pohybují mezi jedním a dvěma procenty ročně.“

Tak nízké sazby u bank v ČR zatím nehledejte. Ale doplňkových služeb, odpuštěných poplatků či bonusů je stále víc a zvyšuje se pohodlí – ledacos vyřídíte od počítače či mobilu a do banky půjdete až k závěrečnému podpisu.

Jaké novinky jsou aktuálně na trhu

Airbank:

Hypotéky od 1 500 000 korun nabízí se sazbou 2,39 procenta. Má bezplatnou službu Chytrá rezerva – do ní si klient může vkládat peníze, které má zrovna navíc, a z dané částky nebude platit u hypotéky úroky. Pokud ale bude tyto peníze potřebovat, může si je kdykoli vzít zpět.

Banka Creditas:

Hypotéky nabízí zcela nově od září 2019. Úrokovou sazbu stanovuje individuálně, sazba začíná na 2,09 % ročně. Bez poplatků lze kdykoli splatit jakoukoli část úvěru.

Česká spořitelna:

Pro fixace na 3, 4, 5 a 8 let nabízí sazbu od 2,44 %. U desetileté fixace začíná sazba na 2,54 %. Na první bydlení půjčí banka až 90 procent hodnoty nemovitosti, nepřesáhne-li její cena 5 milionů korun.

ČMSS Liška:

Zužuje spolupráci s ČSOB – odpouští poplatek za uzavření smlouvy (až do výše 1 500 korun), kdo si zároveň zřídí účet u ČSOB, tomu odpustí 2 000 korun + přidá na tento účet 1 000 korun. Klienti s účtem u ČSOB navíc získají 0,2 % z úrokové sazby úvěru u stavební spořitelny. Sazby zajištěných úvěrů (tj. tam, kde je v zástavě nemovitost) snížila Liška od 6. listopadu 2019 o desetinu procentního bodu na 1,99 % a úroková sazba platí jak pro nové zájemce o úvěr, tak i pro refinancování. Spořitelna od jara umožňuje uzavření smlouvy online.

ČSOB:

Zelená hypotéka odměňuje nižší sazbou za ekologický přístup – týká se nemovitostí s průkazem energetické náročnosti stavby A či B a dá se využít na koupi, rekonstrukci nebo výstavba. Klienti s hypotékou zprostředkovanou ČSOB mohou využívat také takzvané Hypoteční zóny, online prostředí pro správu hypotéky, kde lze vyřešit na dálku třeba i dodatky ke smlouvě či dočasné snížení splátky. Nově lze financovat hypotékou zprostředkovanou ČSOB i vybrané typy mobilních domů, a to i v případě, kdy nemají přidělené číslo popisné či evidenční.

Equa bank:

Zdarma nabízí online odhady bytů – pilotní provoz začal 1. října. Za klienty hradí náklady spojené s katastrálním úřadem.

Fio banka:

Sazba začíná na 1,98 % ročně, a to u refinancování a pětileté fixace. U koupě začíná pětiletá fixace na 2,08 %. Nejnižší tříletá fixace je 2,18 %, a to v případě refinancování. Hypotéka na koupi při tříleté fixaci vychází na 2,28 % ročně. U jednoleté fixace je sazba 2,38 % u refinancování a 2,48 % u koupě. U všech sazeb jde o hypotéky nad milion korun.

Hypoteční banka:

Poskytuje hypotéku na mobilní domy bez popisného nebo evidenčního čísla. Platí to v případě, že dům představuje pro klienty plnohodnotnou domácnost. Mobilní domy s takzvanou „vysokou mobilitou“ (maringotky, hausbóty, karavany…) se takto financovat nedají.

Komerční banka:

Nový produkt Štafetová hypotéka umožňuje jednoduché převedení úvěru z rodičů na děti nebo obráceně. Lze nastavit poměr příspěvku na splátky hypotečního úvěru podle aktuálních možností rodičů a jejich dětí. Pokud děti ještě studují a nemají příjmy na splácení úvěru a rodiče přitom chtějí investovat do jejich bydlení, mohou si vzít hypotéku a začít ji splácet ze svých příjmů. Jakmile se děti osamostatní a mají dostatečné příjmy, převezmou od rodičů hypotéku a splácí ji sami. Také mohou rodiče a děti přispívat na splátku rovným dílem a po několika letech, kdy se dětem podaří nastartovat svoji pracovní kariéru a zvýšit své příjmy, rodiče převedou závazek splácení hypotéky na děti v plném rozsahu. Jedná se o přirozenou cestu, jak v rámci rodiny řešit bydlení.

mBank:

Takzvaná hypotéka Light je bez poplatků a nejdelší splatnost je 40 let. Poskytovaná částka se pohybuje od 200 000 korun až do 90 % hodnoty zastavované nemovitosti. V rámci aktuální akce sazby začínají na 2,14 % ročně, garantované pak mimo akci na základě sazebníku na 2,44 % ročně.

Modrá pyramida:

Nová mobilní aplikace slouží jako průvodce při žádosti o úvěr i při jeho čerpání a splácení. V nabídce je Pohotovostní úvěr – plnohodnotná úvěrová smlouva, do níž se po výběru doplní dodatek specifikující zastavovanou nemovitost. Takzvaný Rychloúvěr do 800 000 korun vyplatí do 20 minut od podání kompletní žádosti. Do 13. prosince prémie až 2 000 na poplatek za uzavření smlouvy. Ti, kdo uloží peníze najednou (300 000 Kč), získají úrok s bonusem 1,3 % ročně, smlouva je bez poplatku za uzavření.

Moneta Money Bank:

Sazby u fixací na 1, 3, 5 a 7 let začínají na 2,52 %. Pokud klient vyčerpá hypotéku do tří měsíců od podpisu smlouvy, získá slevu 0,1 procenta. Přes zprostředkovatele Refinanso nabízí refinancování hypotéky s úrokovou sazbou již od 1,58 procenta. Aktuálně mohou až do konce listopadu všichni žadatelé o hypotéku v rámci akce Hypobraní mít mimořádnou jednorázovou slevu 0,25 % ze základní úrokové sazby. Tato sleva platí pro všechny výše úvěrů, LTV a fixací úrokových sazeb, úvěr však musí být schválen do konce letošního roku.

Raiffeisenbank:

Novinkou je hypotéka po telefonu – klient vše řeší s bankéřem telefonicky, dokumenty posílá elektronicky a do banky jde jen jednou podepsat smlouvu. Těm, kdo kupují dům, ale ještě se jim nepodařilo prodat původní nemovitost, je k dispozici takzvaná kontokorentní hypotéka – splácejí se jen úroky a po prodeji původní nemovitosti lze dluh bez problémů splatit.

Raiffeisen stavební spořitelna:

Úvěr HYPOsplátka je až na 30 let, sazba s tříletou fixací začíná na 1,89 procenta, s pětiletou fixací na 2,04 procenta. Více než polovinu úvěrů schvalují do 24 hodin.

Sberbank:

Úroková sazba začíná na 2,49 procenta ročně pro hypotéky s fixací na 5, 7 i 10 let. U neúčelové Americké hypotéky nabízí sazbu 2,99 procenta ročně pro pětiletou fixaci. Zpracování úvěru a vedení úvěrového účtu je zdarma. Až 500 000 korun může klient využít jako doplňkovou část, například na zařízení bytu.

UniCredit Bank:

Jednotná úroková sazba 2,22 procenta platí pro všechny délky fixace. Banka půjčí až 90 % hodnoty nemovitosti. U hypotéky nad 2 miliony korun poskytuje odhad zdarma.

Wüstenrot:

Hypotéka s fixací na 3, 5 a 7 let začíná na 2,33 procenta, při refinancování na 2,23 procenta. Hypotéky pro mladé do 35 let nově poskytují až na 40 let. Hypotéky na výstavbu umožňují čerpat peníze do 120 procent současné hodnoty nemovitosti (= zajištění), přitom není třeba dokládat faktury, čerpá se postupně, jak stavba roste a její hodnota se zvyšuje. Jednotlivá čerpání mohou být ve výši až 1,5 milionu korun.

Wüstenrot stavební spořitelna:

Hypopůjčka na bydlení má fixaci až na 30 let, což znamená neměnnou splátku po celou dobu splácení. Pro mladé je splatnost až 40 let. Úroková sazba začíná na 2,89 %. U zajištěného překlenovacího úvěru ocenění nemovitosti zdarma. Do konce listopadu sleva na poplatku za uzavření smlouvy až 2 000 Kč. Klienti mohou ukončit smlouvu po dvou letech (přijdou o státní podporu, ale neplatí pokutu).

Zonky:

Lidé si u společnosti čím dál víc půjčují na bydlení, u žen je to priorita (29 %), u mužů je bydlení na druhém místě hned po autech (22 %). Nemají klasickou hypotéku, ale úvěr do 750 000 korun může být významnou součástí peněz na pořízení bytu nebo domu. Vyřizuje se online, peníze převedou do pár minut od vyřízení žádosti.