Hypotéky mírně zlevňují, úrokové sazby klesají už třetí měsíc v řadě

Průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů podle Swiss Life Hypoindexu klesla za poslední měsíc o pět bazických bodů a k 7. srpnu činila 6,19 % p. a.

„Nabídkové hypoteční sazby bank klesají již třetí měsíc po sobě. Pokles oproti minulému měsíci byl však opět jen v řádu setin a od května letošního roku tak došlo k celkovému poklesu jen o 0,13procentního bodu. Jde tak stále spíše o kosmetické úpravy než o nějakou dramatickou změnu trendu směrem k nižším sazbám. Pro představu konkrétního dopadu na peněženky lidí s hypotékami – zmíněný pokles sazeb od letošního května byl na splátce hypotéky ve výši 3,5 milionu korun a splatností 20 let, činil rozdíl pouhých 276 korun,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

„V minulém týdnu proběhlo další zasedání bankovní rady České národní banky. Podle očekávání nedošlo k žádným změnám v nastavení klíčových úrokových sazeb. Bankám tak stále chybí impuls k výraznějšímu zásahu do cenotvorby hypotečních úvěrů. Jak se bude trh vyvíjet v následujících týdnech a měsících samozřejmě neví nikdo, ale osobně se domnívám, že přinejmenším do konce roku žádný významnější posun v nastavení úrokových sazeb očekávat nemůžeme,“ poznamenává David Eim, místopředseda představenstva společnosti Gepard Finance.

Měsíční splátka klesla pod 23 tisíc korun

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,19 % p. a. klesla o 118 korun na 22 950 korun.

„Splátka hypotečního úvěru klesá stejně jako průměrná nabídková sazba již třetí měsíc v řadě. Pod hranici 23 tisíc korun se průměrná měsíční splátka hypotéky dostala naposledy v říjnu loňského roku, kdy při průměrné nabídkové sazbě hypoték 6,2 % p. a. činila 22 991 korun,“ přibližuje Jiří Sýkora.

Nejvíce zlevňují hypotéky s tříletou fixací

Nejvýrazněji zlevnily v uplynulém měsíci hypotéky fixované na tři roky, a to o osm bazických bodů. U hypoték do 80 % zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) klesla průměrná sazba na 6,2 % p. a. a u hypoték pro mladé do 36 let (LTV nad 80 %) na 6,48 % p. a.

O sedm bazických bodů se snížila průměrná sazba hypoték fixovaných na pět let. U hypoték s LTV do 80 % klesla roční úroková sazba na 5,92 % a u hypoték pro mladé na 6,2 % p. a. Pět bazických bodů odepsaly hypotéky s desetiletou fixací, a to na 6,03 % p. a. u hypoték s LTV do 80 % a hypotéky pro mladé na 6,31 % p. a. Sazby hypoték fixovaných na jeden rok klesly pouze o jeden bazický bod, a to na 6,6 % p. a., resp. 6,09 % p. a.

ČNB ponechala sazby beze změny

Bankovní rada ČNB na srpnovém zasedání ponechala úrokové sazby opět beze změny. Základní úroková sazba tak zůstává již přes rok na sedmiprocentní úrovni.

„Tato sazba ovlivňuje výši úroků komerčních úvěrů včetně těch hypotečních. Hypotéky tak i přes nedávné zrušení ukazatele DSTI zůstávají velmi drahé a pro většinu domácností nedostupné,“ říká Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva společnosti EKOSPOL s tím, že nové byty nyní kupují převážně lidé s vlastními financemi.

„Jedinými hybnými silami, které roztáčejí kola hypotečního trhu, zůstávají snižující se ceny nemovitostí a deaktivace omezujícího limitu DSTI,“ dodává Sýkora.

Od července platí mírnější pravidla

Deaktivace limitu DSTI, který určoval poměr mezi celkovou výší měsíční splátky a čistým měsíčním příjmem žadatele, platí od 1. července 2023. Do té doby nesměl tento limit překročit 45 procent u zájemců nad 36 let a u žadatele mladšího 36 let 50 procent.

ČNB nyní nechává maximální DSTI na posouzení samotných bank. Ty musejí vyhodnotit, zda je uvedená výše měsíční splátky hypotéky vůči příjmům žadatele riziková či nikoli. Další omezení v podobě limitů LTV a DTI zůstávají v platnosti:

Ukazatel LTV udává poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti. Zůstává v platnosti horní hranice ukazatele LTV na 80 procent hodnoty nemovitosti, resp. 90 procent pro žadatele mladší 36 let.

udává poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti. Zůstává v platnosti horní hranice ukazatele LTV na 80 procent hodnoty nemovitosti, resp. 90 procent pro žadatele mladší 36 let. Ukazatel DTI vypovídá o celkovém dluhu žadatele v násobcích jeho čistého ročního příjmu. Podle ČNB smí dál tento dluh činit maximálně 8,5násobek ročních čistých příjmů, resp. 9,5násobek pro žadatele do 36 let.

Kdo chce získat vlastní byt či dům na hypotéku, musí šetřit. Po deaktivaci ukazatele DSTI je největším omezením pro splnění snu mít vlastní bydlení požadavek na vlastní úspory – tedy limit LTV.