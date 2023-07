Podle expertů se zvýší počet úspěšných žadatelů o hypoteční úvěr. Šanci na získání hypotéky mají v rukou i žadatelé.

Žadatelé o hypoteční úvěr teď nově nemusí splňovat podmínku, aby se úhrnem splátek všech svých úvěrů vešli do 45 % svých příjmů, v případě žadatelů mladších 36 let do 50 % příjmů. Cesta k hypotéce je tak opět snazší.