Průzkum odhalil, čeho se nejvíc bojí mladí Češi

Vyplývá to z letošního průzkumu UniCredit Bank napříč Českem mezi mladými ve věku 18 až 26 let. Podrobné šetření se zaměřoval na finanční situaci Čechů, kteří se průměrně pohybovali v příjmové kategorii do 17 000 korun.

Co mladé lidi dnes nejvíc trápí? Mladí dospělí do 26 let nejčastěji sní o vlastním bydlení a možnosti cestovat. Tyto sny jim ale kazí dvouciferná inflace, která přetrvává již několik měsíců.

Mladí lidé se bojí znehodnocení svých spor.

Nejvíc se mladí lidé obávají, že budou muset zapomenout na vlastní bydlení, protože na něj finančně nedosáhnou. Zároveň se bojí, že nebudou mít ani na zaplacení nájemného. Nemají totiž finanční rezervu, protože nedokážou ušetřit. Se svými penězi se přitom většina mladých snaží nakládat rozumně. Přesto 4 z 10 mladých Čechů přiznávají, že mají stranou maximálně jeden měsíční příjem.

Mladí se bojí budoucnosti

Pro mladé lidi, kteří většinou ještě nemají děti, je největším štěstím vztah s partnerem, pocit, že jejich život má smysl a dobré zdraví. Kromě toho touží stejně jako předchozí generace bydlet ve vlastním, mít rodinu, dokázat se uživit a moci cestovat.

Třetina mladých Čechů dokonce už myslí na spoření na důchod a pětina Čechů usiluje o to, aby svým rodičům jednou mohli vrátit jejich celoživotní péči a zajistit jim důstojné stáří.

S těmito tužbami se zároveň pojí jejich největší obavy – ti, kteří si odkládají stranou, nebo už úspory mají, se bojí, že o ně přijdou. Druhou největší obavou jsou vyhlídky na vlastní bydlení, tedy přesněji to, že si na něj nikdy nenašetří. Důvodem jsou dlouhodobě vysoké ceny nemovitostí a svou roli mohou hrát i aktuálně vysoké sazby hypotečních úvěrů.

Polovinu mladých navíc trápí, že nebudou mít dost peněz ani na nájemné. Musejí tak odložit stěhování od rodičů, protože se bojí, že pro ně bude problém utáhnout vysoké ceny nájemného a drahotu.

Na finanční polštář moc peněz není

Přestože stejně jako všichni ostatní omezují mladí lidé kvůli inflaci své výdaje na nezbytné a nedělají si nové dluhy, na vytváření finančního polštáře jim nezbývají peníze. Pro případ nečekaného výdaje, mohou do své finanční rezervy sáhnout jen někteří. Mnohdy dokážou ušetřit ze svých příjmů jen drobné částky, krátkodobou finanční rezervu ve výši jednoho měsíčního příjmu mají jen 4 z 10 mladých.

Na vytvoření velkých rezerv, jak často bankovní i finanční poradci doporučují, již mnohým nezbývá dost peněz. „Vytváření finančního polštáře je důležité, i když se to mladým nemusí zdát. I z malých částek se dá šetřit, třeba pomocí investic. Lze si také odkládat zbylé mince z nákupu nebo častěji využívat slev, a z toho vytvořit malou rezervu,“ říká Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank.

Spoření na důchod mladí odkládají na později

I když ekonomové doporučují začít myslet do budoucna a spořit si i na důchod již s nástupem do prvního zaměstnání, většina mladých říká, že na to začnou myslet nejspíš až ve 40 letech. Vyplývá to z dalšího letošního průzkumu, který provedla společnosti Broker Trust mezi mladými ve věku od 18 do 34 let

Ti, kteří se rozhodli spořit mají v tomto věku v porovnání se staršími naspořeno do budoucna nejméně peněz, a to částku nepřesahující 100 tisíc korun.

Hlavními důvody, které uvádějí, je nedostatek financí, nestálý příjem či příliš nízký věk. Přitom více než polovina těchto lidí plánuje na penzi šetřit v budoucnu. Typicky v souvislosti s tím vyčkávají na více peněz, splacení hypotéky nebo vyšší mzdu.

„Odkládání přípravy na důchod je jev, který Čechy provází už od revoluce a je bohužel hlavní příčinnou finanční slaboty penzistů v České republice,“ říká Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting. Podle Nováka je proto potřeba už i mladým lidem vysvětlovat, že tomu lze předejít tím, že se na penzi začnou připravovat již v mladém aktivním věku.

Rozvíjet finanční gramotnost má smysl

Dobrou zprávou je, že mladí dospělí si uvědomují přínos finanční gramotnosti, která jim usnadní cestu, aby své sny dokázali uskutečnit. Podle nich je důležité vědět, jak investovat, jak rozvrhnout výdaje i úspory a jak funguje podnikání na vlastní pěst.

I když své sny vidí mladí Češi často skepticky, uvědomují si, že nejsou nedosažitelné. „Stačí vytrvat, a se správnou finanční strategií se dá časem cíl splnit,“ říká většina mladých.