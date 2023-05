Hypotéky dál mírně zdražují. Proč je pokles sazeb v nedohlednu?

Společnost Fincentrum & Swiss Life Select, která již od roku 2003 sestavuje ukazatel Hypoindex, změnila k 1. květnu 2023 název na Swiss Life Select. Důvodem je spojení dvou tradičních finančně-poradenských společností Fincentrum a Swiss Life Select, které mají od září 2018 jednoho vlastníka – švýcarskou skupinu Swiss Life. V této souvislosti se od května přejmenoval i Fincentrum Hypoindex na Swiss Life Hypoindex.

Průměrná nabídková sazba vzrostla

Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu vzrostla v květnu o dva bazické body a k 5. květnu tak činila 6,32 % p. a. Ve srovnání s průměrnou nabídkovou sazbou před dvěma lety je o 3,92 procentního bodu vyšší.

„Swiss Life Hypoindex již druhý měsíc po sobě vykázal nárůst. Jde o velmi drobný nárůst způsobený zvýšením sazeb u jedné ze sledovaných bank. Poměrná nabídková sazba se tak ustálila na hodnotě 6,32 %. S ohledem na to, že jde o průměrnou sazbu, mohou v určitých případech klienti získat sazbu až o 0,8% nižší,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Úrokové sazby hypotečních úvěrů se stále nachází na úrovních, na něž se dostaly před asi deseti měsíci.

„Za tuto dobu docházelo jen ke kosmetickým změnám, které neměly skutečný praktický význam. Nechybělo však mnoho a k menší změně mohlo přece jen dojít. O drobné vzrušení v sále se zasloužila bankovní rada České národní banky, která na svém aktuálním měnověpolitickém zasedání potvrdila stávající klíčové sazby nejmenším možným rozdílem hlasů, když čtyři členové bankovní rady hlasovali pro ponechání sazeb na stávající úrovni a tři členové bankovní rady hlasovali pro zvýšení repo sazby o 25 bazických bodů,“ poznamenává David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.

Možnost dalšího mírného růstu úrokových sazeb nelze podle Eima vyloučit: „Osobně bych se příliš nedivil, kdyby k němu na příštím měnověpolitickém zasedání bankovní rady ČNB skutečně došlo.“

Měsíční splátka se zvýšila o 37 korun

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 6,32 % p. a. vzrostla v květnu o 37 korun na 23 242 korun.

„Přestože měsíční splátka neroste již tak výrazným tempem jako například před rokem, v porovnání se splátkou před dvěma lety, kdy byla průměrná nabídková sazba 2,40 % p. a., si klienti připlatí více než 7 700 korun,“ řekl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Hypotéky pro mladé i zlevnily

Průměrné nabídkové sazby hypoték pro mladé do 36 let, tedy nad 80 % zástavní hodnoty nemovitosti (LTV), v uplynulém měsíci zdražily nejvýrazněji, ale zároveň i zlevnily.

Sazby hypoték s fixací na tři a pět let klesly o jeden, resp. dva bazické body. Banky tak v průměru nabízejí tříleté fixace hypoték s LTV nad 80 % za 6,69 % p. a. a s pětiletou fixací za 6,31 % p. a. Jednoleté fixace pro mladé žadatele do 36 let ale naopak zdražily o šest bazických bodů na 6,21 % p. a. Ceny hypoték fixovaných na deset let stagnovaly.

Snižování sazeb se odkládá

Česká národní banka ponechala na začátku května úrokové sazby znovu beze změny. Dvoutýdenní repo sazba tak od loňského června zůstává na 7 %. Pro zvýšení sazeb ale tentokrát hlasovali již tři ze sedmi členů bankovní rady. Guvernér ČNB Aleš Michl navíc uvedl, že na červnovém zasedání bude bankovní rada opět zvažovat zvýšení sazeb.

„Sazby centrální banky jsou klíčové pro celý trh, protože od nich se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů včetně hypoték. Čím vyšší úroky, tím dražší úvěry na investice a provoz pro firmy či půjčky na bydlení pro domácnosti,“ vysvětluje Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva společnosti EKOSPOL.

Realitní trh dusí vysoké úrokové sazby

Nová makroekonomická prognóza ČNB počítá se zrychlením ekonomického růstu, zpomalením inflace v příštím roce ke 2 % a postupným snižováním sazeb v druhé polovině letošního roku až o 120 bazických bodů. Bankovní rada ale podle guvernéra zvažuje i scénáře, při kterých zůstanou sazby na stávajících úrovních po delší dobu. Kromě toho, že zvýšení sazeb na květnovém zasedání neprošlo pouze o jediný hlas, diskutovala část členů i o zvýšení sazeb o více než čtvrt procentního bodu.

„Nevídaně vysoké úrokové sazby dusí celou ekonomiku. Nejvíce je to vidět na realitním trhu, který loni zcela zásadně propadl, například v Praze se loni prodalo nejméně nových bytů za posledních dvacet let. Je to pochopitelné, protože pořízení nového bytu dlouhodobě polovina klientů financuje prostřednictvím hypotéky,“ poznamenává Evžen Korec.

Základní úrokové sazby a potažmo hypoteční sazby tak zřejmě zůstanou na vyšších úrovních delší období. „Výhled vývoje hypotečních sazeb se prozatím nijak nemění. I nadále předpokládáme, že se sazby budou pohybovat v současných číslech. A tak jediné, co nadále klesá, jsou ceny vybraných – zejména starších nebo panelových nemovitostí,“ uzavírá Jiří Sýkora.