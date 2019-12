Deset nebezpečí, která hrozí domácnostem v době Vánoc a Nového roku

1. Svíčky a adventní věnce

V minulosti hasiče zaměstnávaly požáry vánočních stromků. V posledních letech bývá škod tohoto druhu méně. Zato přibylo požárů kvůli zapáleným svíčkám zejména na adventních věncích. Domácnosti jsou dnes přeplněny bytovými textiliemi, matracemi a čalouněným nábytkem, který se snadno vznítí. Za některými škodami jsou i děti. Proto ukliďte zápalky a zapalovače z jejich dosahu, aby si nemohly „dopřávat“ vánoční atmosféru bez vás.

„Také pozor při nákupu elektrických svíček pochybného původu. Každoročně likvidujeme několik požárů způsobených právě touto příčinou,“ upozorňuje Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny UNIQA.



2. Předvánoční úklid domova

Řada českých domácností absolvuje před Vánocemi uklízecí maratón a zkrášlení příbytku. Úrazy při úklidu jsou v období listopadu a prosince druhé nejčastější hned za zraněními při sportu. Mezi nimi jsou nejrizikovější pády ze štaflí. Chcete-li si svůj dům vánočně osvětlit, pozor i na pravidla pro práci s elektrickým proudem a zkontrolujte si elektroinstalaci.



3. Nehody nepozorných chodců

Advent je pro mnohé ve znamení nákupních dostihů. Někdo je absolvuje pěšky, jiný jede autem. Všichni myslí na to, co je třeba ještě koupit, zařídit, jak stihnout to či ono. Přitom se méně soustředí na běžné úkony. Chodci vstupují bez rozhlédnutí do vozovky, nervózní řidiči v kolonách mohou přehlédnout lidi na přechodu nebo spěchající mezi vozidly. „V prosinci každoročně přibývá lidí sražených autem ve městech, částečně v tom hraje roli i alkohol,“ varuje Svobodová.

4. Sváteční řidiči

V závěru roku se vydávají na cesty sváteční řidiči – jedou s rodinou na hřbitov a na návštěvy blízkých a přátel. Podmínky na silnicích přitom nejsou právě optimální – brzy je tma, časté jsou mlhy nebo námraza. „Sváteční řidiči nemají tak dobře zažité návyky, nereagují tak rychle jako ostřílení mazáci. V této době registrujeme až o čtvrtinu více střetů vozidel a parkovacích škod,“ upozorňuje mluvčí. Škody jsou sice zpravidla menší a „jen plechové“, přesto dokážou zkazit sváteční úvahami, jak dát zase vše do pořádku.





5. Vodovodní škody

Tyto škody nemají sice nic společného s Vánoci, ale jsou typické pro zimní období a ve svém důsledku mohou svátky pokazit. Vznikají prasklým potrubím, nejčastěji kvůli náhlému poklesu teploty a jsou nejčastějšími zimními škodami v pojištění domků a domácností. Pokud jste zapomněli chatu nebo chalupu zazimovat a vypustit vodovodní systém, vyplatí se udělat si na to čas.





6. Konzumace alkoholu

Svařák u stánku, grog na zahřátí, přípitek s přáteli. To prostě k tomuto období patří. Ale pozor: vždy promyslete, jaký program bude následovat. Zda nebude potřeba někam jet autem, zda se nechystáte sportovat. Pověstná „jedna sklenička“ už byla příčinou mnoha nehod a úrazů. S ohledem na pojištění si pamatujte, že má-li alkohol příčinnou souvislost se vznikem škody nebo její výší, můžete být potrestáni zkrácením pojistného plnění. Moderním nešvarem je dnes také lyžování pod vlivem alkoholu, zpravidla bez postihu.



7. Vloupačky do rekreačních objektů

Chaty a chalupy jsou v zimním období terčem vloupání častěji než v jiných ročních obdobích, zejména ty na samotě. „Během zimy jsou podle našich statistik vánoční a novoroční svátky už tradičně největší sezónou zlodějů. Nezvaným hostům nahrává často neopatrnost klientů. Ponechají například volně přístupné žebříky, které umožňují vniknout do objektu z vyššího patra, které už není zabezpečené tak jako přízemí,“ poznamenává mluvčí.

Často využívají chaty a chalupy jako dočasný útulek lidé bez domova nebo osoby na útěku. Ti je zpravidla „vyjedí“ a odnesou předměty, které mají nějakou cenu a dají se snadno prodat.



8. Krádeže nových dárků a vloupání do bytů

Zloději jsou na přelomu roku aktivní i jinak. Mnohdy si o pozvánku do bytu můžete říct sami svou neopatrností. Třeba tak, že obaly od nového televizoru, notebooku a jiné elektroniky odložíte viditelně ke své popelnici. Nebo se s dárky pochlubíte na internetu. Takovou pozvánku, kdo má doma nové zboží a jakou značku, umí zloději dobře využít a rychle zpeněžit.

9. Silvestrovské oslavy

Bujaré veselí spojené s pyrotechnikou může skončit těžkými úrazy. Nezapomínejte venku po sobě zbytky „munice“ po oslavě uklidit, aby se nedostala do nepovolaných dětských rukou. A také dbejte na to, abyste svým ohňostrojem nepoškodili cizí majetek v sousedních zahradách nebo vozidla zaparkovaná v ulici.



10. Moderní zloději řádí podle sociálních sítí

A na závěr jednu radu, jak některým škodám předcházet. Nebuďte příliš sdílní na sociálních sítích, nefoťte se s novými dárky, neinformujte o svém odjezdu. Nezapomeňte, že na sociálních sítích brouzdají i nenechavci, kterým můžete nechat pozvánku, aby navštívili právě váš byt. Tyto případy, kdy oběť poskytne informace zlodějům sama na sociální sítí, se podle statistik pojišťovny v posledních letech množí.